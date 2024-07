Česká pošta a ČSOB chtějí prodloužit partnerství o další dva roky

Státní podnik Česká pošta plánuje sjednotit harmonogram poštovní licence s poskytováním partnerských finančních služeb, oznámila dnes v oficiálním prohlášení.

Novou smlouvu s partnerskou bankou – nebo více poskytovali finančních služeb – chce proto sjednat až počínaje rokem 2030. Do té doby by pošta ráda prodloužila dosavadní smlouvu s ČSOB, která je zatím podepsána do konce roku 2027.

Také ČSOB by prodloužení partnerství o dva roky přivítala, reagoval její generální ředitel.

Česká pošta a ČSOB v roce 2017 prodloužily dosavadní spolupráci o dalších deset let. ČSOB tak jako jediná může poskytovat finanční a pojišťovací služby na pobočkách pošty. Dříve to dělala pod značkou Poštovní spořitelna, od roku 2019 ji postupně utlumila a nakonec prakticky sjednotila s ČSOB. V současnosti ČSOB poskytuje služby na 2900 pobočkách České pošty včetně 300 specializovaných přepážek.

„Platná smlouva uplyne koncem roku 2027. V minulosti začátek spolupráce, která se k aktuálnímu kontraktu váže k roku 2018, korespondovala s platností poštovní licence. Ta byla v tehdejším období udělena rovněž od roku 2018,“ připomíná mluvčí pošty Matyáš Vitík.

„Český telekomunikační úřad na současné období zkrátil dobu trvání licence na dva roky. Ta uplyne na konci letošního roku. Česká pošta se přihlásila o novou poštovní licenci, která definuje povinně poskytované služby i rozsah pobočkové sítě. Licence bude udělena opět na pět let od roku 2025 do roku 2029,“ pokračuje Vitík.

„Z tržních konzultací s relevantními hráči na trhu, které proběhly v uplynulých měsících, vyplynula otázka, na kterou v současné době Česká pošta nezná a ani z principu nemůže znát odpověď. V jaké struktuře, podobě a se kterými službami bude fungovat Česká pošta v následujících letech, kdy by mělo dojít k výběru partnera, se kterým bude poskytovat svým zákazníkům finanční služby. Tento dotaz je z našeho pohledu pro nastavení spolupráce s jedním partnerem nebo více institucemi zcela zásadní,“ říká Martin Vránek, ředitel divize finančních služeb České pošty.

„Bez těchto konzultací bychom sami nebyli schopni zvážit všechny reálné možnosti, které trh nabízí a které také vzhledem k poptávce klientů vyžaduje,“ vysvětluje.

„Výběr partnera pro poskytování finančních služeb bez toho, aniž by Česká pošta mohla garantovat jistotu jak poskytovaných služeb, tak rozsah infrastruktury, je pro potenciální spolupráci krajně nejistý. A to zejména s ohledem na investice a nutnost garance udržitelnosti těchto parametrů. Při aktuálním časovém harmonogramu by Česká pošta byla schopna výše uvedené přislíbit na dobu nejvýše dvou let, 2028 a 2029,“ upřesňuje Vránek.

„Česká pošta se proto rozhodla využít možností, která aktuálně má, a jednat o prodloužení dosavadní spolupráce se skupinou ČSOB právě o zmíněné dva roky tak, aby nový partner v oblasti finančních služeb mohl zahájit případnou spolupráci s Českou poštou od roku 2030, od kdy bude platit nová poštovní licence. Tímto krokem chceme sladit obě klíčová období, trvání poštovní licence a spolupráci s finanční institucí,“ konstatuje Vránek.

ČSOB by takové prodloužení o dva roky uvítala, vyplývá z jejího vyjádření pro web Peníze.cz.

„S Českou poštou pojí skupinu ČSOB dlouhodobé profesionální partnerství, které je založeno především na úspěšném hledání nejlepších řešení v oblasti finančních služeb pro naše klienty. V tomto kontextu vítáme dnešní rozhodnutí České pošty harmonizovat termín trvání poštovní licence a smlouvy s ČSOB jako exkluzivním poskytovatelem finančních služeb. Jsme připraveni o tomto rozhodnutí okamžitě jednat,“ říká šéf skupiny ČSOB Aleš Blažek.

Podle informací webu Peníze.cz pošta jednala s jinými bankami mimo jiné o možnosti, že by pro ně zajišťovala hotovostní transakce. Využití poštovních poboček by mohlo být atraktivní hlavně pro banky, které vlastní pobočky nemají, nebo na nich nemají pokladny, případně se na bankovních pobočkách snaží hotovostní služby omezovat.

„Hledáme technologické řešení, abychom byli schopni zprocesovat vklad a výběr z jakéhokoliv účtu jakéhokoliv banky na jakékoliv přepážce české pošty,“ řekl Vránek webu Peníze.cz letos v dubnu.

