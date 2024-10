Starý mobil už nestačí. Banky zpřísňují podmínky pro aplikace

Komerční banka od začátku listopadu zpřísní technické podmínky pro mobilní aplikace Moje banka a KB Klíč. Operační systém Android bude nově potřeba alespoň ve verzi 9, systém iOS alespoň ve verzi 16.

Před pár dny udělala podobný krok Česká spořitelna – novým minimem pro aplikaci George u systému Android je verze 9. Začátkem příštího roku zvýší své požadavky také Raiffeisenbank – na Android 9 nebo iOS 16.

Podmínky pro operační systém se chystají zvýšit také některé další banky – ovšem ani potom nebudou tak přísné, u Androidu by měla dál stačit i osmička.

Chráníme klienty i sebe

Banky argumentují hlavně bezpečím pro klienta. Zároveň nechtějí nést odpovědnost za starší verze systému, které už sami jejich autoři – Google a Apple – nepodporují. Jednoduše řečeno: starší systémy se neaktualizují, takže kdyby v nich útočník objevil bezpečnostní díru, nedostanou opravu.

Starší systémy používá už jenom hodně málo uživatelů bankovních aplikací. Vidět je to i v České spořitelně – bance s největším počtem klientů. „Ze zhruba dvou milionu aktivních uživatelů mobilní aplikace George využívá Android 8 jen kolem 15 tisíc klientů, tedy 0,7 %,“ upřesňuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Chceme klientům zajišťovat co nejvíce zabezpečený přístup do bankovní aplikace a minimalizovat riziko napadení telefonu. Proto podporujeme aplikaci George na novějších systémech, pro které společnost Google poskytuje své bezpečnostní aktualizace,“ vysvětluje Hrubý.

„Podpora systému Android 8 skončila ze strany Google v září 2021. Od té doby telefony a ani tablety s tímto systémem nedostávají žádné bezpečnostní aktualizace systému, což je pro nás klíčové. Dále je nutné podotknout i to, že Google na systému Android 8 od léta zakázal i Google peněženku (Google Pay), podpora skončila letos v červnu,“ vysvětluje mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Mohl by se klient domluvit s bankou, že si i po zpřísnění podmínek nechá svůj starý operační systém výměnou za to, že se zřekne případné náhrady škody od banky při zneužití účtu? Typicky klient, který má na účtu jenom pár korun? „Nemůže, protože banka dle zákona musí chránit peněžní prostředky klientů. Také finanční arbitr se na to takto dívá a požaduje,“ říká Nevoralová.

Proč si kupovat nový telefon?

Uživatelům starších mobilů se takové změny nelíbí. Často jde o seniory, ale také o lidi bez zájmu o moderní technologie. Jejich pocity, s nimiž se někteří svěřili webu Peníze.cz, můžeme shrnout asi takhle:

Banky nás řadu let přesvědčovaly, abychom přešli z internetového bankovnictví (v počítači) na mobilní aplikaci, nebo přinejmenším abychom transakce zadané na počítači potvrzovali v mobilním klíči. Když jsme přešli, najednou to nestačí a chtějí po nás, abychom si každých pět šest let kupovali nový telefon, i když nám jinak dobře slouží ten starý. Na rozdíl od internetového prohlížeče na počítači přitom konec podpory na mobilu obvykle znamená, že aplikace přestane fungovat.

V praxi mají problém hlavně majitelé mobilů se systémem Android. Verze 8 vyšla před více než sedmi lety – v srpnu 2017. Verze 9 měla premiéru o rok později – v srpnu 2018. Některé starší nebo levnější telefony přitom nedokážou samy aktualizovat systém Android na vyšší.

U telefonů iPhone je to o dost snadnější. I starší typy se jednoduše – automaticky a zadarmo – dokážou upgradovat na vyšší, novější systém. Například iPhone 8 z roku 2017 lze vylepšit až na iOS 16. A kdo má iPhone 11, který se začal prodávat v roce 2019, dosáhne ještě na iOS 17.

„iOS 15 je operační systém z roku 2021, poslední aktualizace je z července 2024. Od té doby není aktualizovaný, i když na novější verze iOS chodí aktualizace minimálně jednou za měsíc, většinou i častěji,“ připomíná Šárka Nevoralová z Komerční banky. Na systém iOS 16 nemají aktualizaci iPhone 6s představený v roce 2015, iPhone SE první generace z roku 2016 a iPhone 7 z roku 2016.

Někde stačí i pětka

Nejpřísnější požadavky ohledně Androidu má už zmíněná trojice: Komerční banka, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. V současnosti nebo v nejbližší budoucnosti je u nich minimem Android 9.

Naopak pro aplikaci UniCredit Bank teoreticky stále stačí Android 5, jehož první verzi uvedl Apple před deseti lety – na podzim 2014. Šestku dosud podporují také Creditas, Fio (zvýšení na osmičku chystá v nejbližších týdnech) a bankovní aplikace Raiffeisenbank (zvýšení na devítku plánuje začátkem roku 2025). Sedmička zatím stačí v ČSOB, v Monetě a Partners Bance.

Kompletní přehled ukazuje následující tabulka.

Operační systémy pro bankovní aplikace (minimální požadavky) Minimum pro Android Minimum pro iOS Air Bank Android 8 iOS 15 Creditas Android 6, v roce 2025 plánuje zvýšit iOS 14 Česká spořitelna Android 9 iOS 15.5 ČSOB Android 7 iOS 15 Fio banka Android 6, ještě letos Android 8 iOS 11, ještě letos iOS 12 Komerční banka od listopadu Android 9 (u nové aplikace KB+ už delší dobu) od listopadu iOS 16 (u nové aplikace KB+ už delší dobu) Max (dnes Creditas) Android 8 iOS 12 mBank Android 8 iOS 16 Moneta Android 7 (zvažuje zvýšení) iOS 14 Partners Banka Android 7 (pravděpodobně zvýší) iOS 14 Raiffeisenbank Android 6, na začátku roku 2025 zvýší na Android 9 iOS 15, na začátku roku 2025 zvýší na iOS 16 UniCredit Bank Android 5 iOS 12, na začátku roku 2025 zvýší na iOS 13 Trinity Bank nemá aplikaci nemá aplikaci Zdroj: odpovědi bank pro Peníze.cz, informace pro klienty

Pojďme se na jednotlivé banky a jejich plány podívat podrobněji.

V Komerční bance se zpřísnění dotkne jen starší verze mobilního bankovnictví (s názvem Moje banka) nebo samostatné potvrzovací aplikace KB klíč. Jde o klienty, které banka ještě nepřevedla do nové aplikace nazvané KB+.

„Všichni uživatelé s Android 8 nebo iOS 15, pokud nezaktualizují svůj operační systém nebo si nekoupí nový telefon, se od 1. listopadu nepřihlásí do Mobilní banky, Mobilní banky Business, KB SKyline i KB+ aplikace,“ potvrzuje mluvčí Šárka Nevoralová.

Aplikace KB klíč ještě nějakou dobu zůstane funkční. „Klíč ještě funguje i na Android 7. Ten plánujeme ukončit v lednu 2025. Ukončení Android 8 plánujeme v průběhu roku 2025. Zatím nemáme stanoven přesný termín,“ upřesňuje Nevoralová.

„Podporu se snažíme vždy držet pro naše klienty maximálně dlouho, dokud se nám podaří udržet bezpečnost a provozu schopnost na dostatečné úrovni,“ zdůrazňuje mluvčí Komerční banky.

Už tři čtvrtě milionu lidí používá novou aplikaci KB+. Komerční banka ji loni na jaře spouštěla s požadavky minimálně na Android 8 a iOS 15. Pak zpřísnila dokonce na Android 10 (a iOS 16), v současnosti ale podporuje i Android 9 (a iOS 16). Podle mluvčí se banka rozhodla, že sníží kritéria a připustí i Android 9. Tedy stejnou verzi, jaká bude od listopadu minimem také pro starší aplikaci Moje banka.

Mluvčí dodává, že Komerční banka se vždy snaží podporovat i nejnovější verze systémů, v letošním roce iOS 18 a Android 15. Počet klientů, kdo tyto nové systémy využívají, je násobně vyšší než u zmíněných starých operačních systémů.

Aplikace George České spořitelny už není pro Android 8 dostupná. „Uživatele se starším systémem jsme informovali poprvé 31. července a následně 5. září. Původně jsme chtěli podporu ukončit k 17. září, nicméně z důvodu povodňové situace jsme se rozhodli termín posunout na 17. října,“ připomíná mluvčí Filip Hrubý.

„Důvodem tohoto kroku je fakt, že přímo společnost Google rozhodla, že nebude pokračovat v podpoře verze Android 8 a mobilním zařízením s touto verzí systému již neposkytuje bezpečnostní aktualizace obsahující opravy chyb. Zásadním způsobem se tak zvyšuje zranitelnost a potenciální bezpečnostní rizika pro uživatele,“ vysvětluje Hrubý a také odkazuje na varování týkající se Google Peněženky.

ČSOB má zatím mírnější podmínky. Pro bankovní aplikaci ČSOB Smart stačí Android 7 nebo iOS 15, nefunguje na novějších mobilech Huawei a Honor. Stejná minima platí pro potvrzovací aplikaci Smart klíč, který navíc funguje i na novějších mobilech Huawei a Honor.

„V tuto chvíli zpřísnění technických požadavků na zařízení nepřipravujeme, ale může se to případně kdykoliv změnit v okamžiku, pokud by výrobce softwaru nebo hardwaru inicioval například ukončení provozní podpory verze operačního systému, prohlížeče či jiné komponenty,“ říká mluvčí ČSOB Monika Hořínková.

Pro mobilní bankovnictví Raiffeisenbank zatím postačí Android 6 a iOS 15. „U Androidu je výjimka u konkrétních funkčností, kdy například reaktivaci mobilního bankovnictví pomocí ověření dokladů podporujeme až od Android 9,“ upřesňuje mluvčí Tereza Kaiseršotová. Pro samostatnou potvrzovací aplikaci RB klíč platí přísnější podmínky, tedy Android 9, už od roku 2022.

Na začátku příštího roku Raiffeisenbank zvýší minimální podporovanou verzi bankovní aplikace na Android 9 nebo iOS 16. „Od prosince 2024 si uživatelé s telefonem s Android 8 a starším naši aplikaci nezaktualizují a pravděpodobně v lednu 2025 používání nové verze vynutíme, takže těmto uživatelům naše aplikace přestane fungovat. S předstihem jsme je už informovali a ještě jim to jednou připomeneme,“ dodává mluvčí.

Moneta podporuje systémy počínaje Android 7 a iOS 14. „Požadavky pravidelně revidujeme, přičemž zohledňujeme jak bezpečnostní aspekty, tak počet klientů, kteří využívají starší verze. Ukončení podpory Android verze 7 zvažujeme a přesné datum oznámíme klientům s dostatečným předstihem,“ odpovídá ohledně dalších plánů mluvčí Lucie Leixnerová.

Fio banka pro chod Smartbankingu vyžaduje minimálně Android 6 a iOS 11. „S novou verzí, která by měla vyjít do konce listopadu, bude nově potřeba minimálně Android 8 a iOS 12. Tyto verze operačních systémů už nyní používá více než 99 % uživatelů našeho Smartbankingu,“ říká mluvčí Jakub Heřmánek.

Pro aplikaci Air Bank je potřeba přinejmenším Android 8 nebo iOS 15. „Upgrade provádíme vždy po kontrole toho, kolika klientů se omezení můžou dotknout, snažíme se dopad na klienty minimalizovat. Primárně tato opatření děláme z bezpečnostních důvodů, ale také proto, abychom byli schopni zajistit stoprocentní funkčnost aplikace a nových služeb,“ připomíná Michal Kuzmiak, zástupce tiskové mluvčí.

„Klienty vždy před ukončením informujeme dostatečně dlouho dopředu. Nejdříve několik měsíců nejde aktualizovat na novější verzi My Air a až následně po několika měsících ukončíme podporu staré verze. Aktualizace probíhají často po Vánocích, kdy mnoho klientů má nové telefony. Často dáváme i na bezpečnostní doporučení samotných systémů,“ dodává Kuzmiak.

Aplikace Smart Banking od UniCredit Bank stále může fungovat i s Androidem 5 a iOS 12. „Pro platformu Android změnu výhledově neplánujeme. Pro iOS plánujeme v úvodu příštího roku upravit podporu na iOS 13 a vyšší,“ říká mluvčí Petr Plocek.

Pro mobilní aplikaci mBank je potřeba mít zařízení s verzí systému Android minimálně 8 či iOS 16. „Používáme takzvané soft vypínání – to znamená, že klienti se staršími systémy nejprve nebudou dostávat aktualizace. Až o nějaký čas později už se do appky nebudou moci ani přihlásit,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová.

Creditas má pro mobilní aplikaci Creditas Banking jako minimální požadavek systém Android 6 nebo iOS 14. Pro mobilní Maxbanking (bývalá Max banka) jsou to Android 8 nebo iOS 12. „V příštím roce plánujeme minimální požadavky Creditas Bankingu povýšit, konkrétní parametry však zatím nejsou stanoveny,“ avizuje mluvčí Lucie Brunclíková.

Nová Partners Banka pro svou aplikaci uvádí jako minimum Android 7 nebo iOS 14. „Obě verze budeme pravděpodobně zvyšovat. Revidujeme je pravidelně, aby Partners apka fungovala klientům co nejlépe,“ odpovídá Hana Wallenfelsová, vedoucí týmu aplikace.

Jak snadno poznáte, který operační systém teď máte? Stačí se podívat do nastavení na informace o telefonu – tam byste měli najít číslo aktuální verze vašeho systému.

Co dělat, když vám to přijde málo? Nejdřív zkuste, jestli opravdu máte stažené všechny aktualizace, které telefon nabízí. Jestli nemůžete dosáhnout na vyšší, nejspíš si budete muset koupit nový telefon. A doufat, že se neobjeví takový technologický skok, který by za dalších šest let udělal váš mobil zase prakticky nepoužitelný.

Všechny banky připomínají základní pravidla týkající se internetové bezpečnosti obecně. Především: stahovat aplikace jen z oficiálních zdrojů, ne třeba z odkazu zaslaného e-mailem s podivnou adresou.

Banka v počítači: poslední Windows a aktuální prohlížeč

Většina bank zveřejňuje také minimální požadavky na operační systém pro internetové bankovnictví v počítači. U nejrozšířenějšího systému Windows nejčastěji podporují poslední dvě verze, aktuálně tedy 10 a 11. Přibližně za rok – v říjnu 2025 – plánuje Microsoft ukončit podporu desítek, přestože stále mají hodně uživatelů. Dá se čekat, že – s různým zpožděním – na to zareagují i banky.

U internetového bankovnictví hraje důležitou roli nejen samotný operační systém, ale i internetový prohlížeč. V obou případech byste si měli pravidelně stahovat nabízené aktualizace. Banky doporučují používat vždycky nejnovější verze operačních systémů i prohlížečů, stejně jako antivirového programu.

V nepodporovaných verzích se mohou objevit přinejmenším grafické nebo i funkční chyby, jsou také rizikovější. Na rozdíl od mobilních aplikací je tu ale přece jenom naděje, že se s nimi stále dostanete k účtu.

Petr Kučera Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční... Další články autora.

