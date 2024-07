Moneta vylepšila prémiový účet Gold. Má i lepší spoření

Moneta Money Bank od července vylepšila svůj prémiový účet Gold. Klienti nově získají čtyři vstupy do letištních salónků po celém světě zdarma, banka slibuje také zvýhodněnou úrokovou sazbu na spořicím účtu nebo nejvýhodnější kurz v online směnárně.

Bezplatnými vstupy do letištních salonků banka dohání konkurenci. Oblíbený benefit jako součást prémiového účtu nabízejí ČSOB, Raiffeisenbank, Česká spořitelna (Erste Premier) nebo Komerční banka.

„Záleží pouze na preferencích klienta, zda čtyři bezplatné vstupy vybere najednou, například při rodinné dovolené, nebo postupně v průběhu roku. Při vstupu do salónku už navíc nemusí předkládat kartu Priority Pass, ale bude stačit, když se prokáže zlatou debetní kartou Gold,“ říká Artur Galstyan, který v Monetě působí jako senior manažer produktového týmu Deposits & Cards.

Klienti Monety s prémiovým účtem získají také lepší úrokovou sazbu na spořicím účtu, a to bez stropu na výši vkladu. Zatímco na standardním spořicím účtu teď Moneta dává jen 3,8 % pro vklady do milionu a 0,5 % pro část vkladu nad tento limit, na prémiovém spořicím účtu nazvaném Gold Plus dá 4 % bez omezení a dalších podmínek. Nejlepší spořicí účty konkurence nicméně nabízejí úroky nejméně o půl procentní bodu vyšší, některé stále ještě začínají pětkou.

Třetím vylepšením má být „exkluzivní přístup k nejlepším kurzům v online směnárně v mobilní aplikaci Smart Banka“. Jak přesně budou kurzy výhodnější než standardní nabídka této online směnárny, zatím Moneta neupřesnila ani v dostupných dokumentech, ani na dotaz webu Peníze.cz.

Běžní klienti s účtem Tom Plus si dnes po poledni mohli přes online směnárnu v mobilním bankovnictví Monety koupit euro za 25,55 Kč. To je sice horší než s aplikací Revolut (25,36) nebo u nejlepších kamenných směnáren, ale výrazně lepší než standardní přepočet s debetní kartou Monety (26,23), který patří k nejhorším mezi bankami.

Ostatní podmínky prémiového účtu Monety – dříve nazývaného Genius Gold, nově zřejmě jen Gold – se podle banky nemění. Balíček tedy dál obsahuje cestovní pojištění pro držitele karty a další až tři rodinné příslušníky, debetní a kreditní kartu Gold, pojištění platebních karet (náhrada škody vzniklé v důsledku neoprávněného užití odcizené nebo ztracené karty), pojištění osobních věcí, cizoměnový účet s platební kartou. Stejně jako u běžného účtu Tom Plus jsou samozřejmě i u prémiového účtu Gold zdarma všechny výběry z bankomatů, tedy i v zahraničí.

Standardní poplatek pro účet Gold je 469 korun měsíčně. Když na účet přijde aspoň 35 tisíc korun, klesne paušál na 169 korun. Zcela bez měsíčního poplatku je účet v případě, že klient má v Monetě uloženo aspoň milion korun (součet na všech účtech a investicích).

Z konkurenčních nabídek vychází dlouhodobě nejlépe – pokud jde o snadné splnění podmínek v poměru k nabízeným benefitům – balíček ČSOB Premium. Od června však banka zpřísnila kritéria pro nové klienty, dosavadních klientů se zpřísnění dotkne od ledna 2025.

Naopak Raiffeisenbank od května výrazně zmírnila podmínky, při jejichž splnění je její Exkluzivní účet zdarma. Dočasně také vylepšila Aktivní účet (pro nové klienty mimo jiné zlatá debetní karta na rok zdarma), kromě toho nabízí novým klientům ke všem účtům kreditní kartu Style nebo RB Premium na půl roku zdarma.

Ještě snadnější je získání Top účtu v UniCredit, rozsah benefitů je však podstatně menší než u konkurence.

Náročnější podmínky pro bezplatné vedení prémiového účtu mají Česká spořitelna, Komerční banka nebo Creditas.

