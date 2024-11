Raiffeisenbank změní ceny a podmínky. Prozkoumali jsme je

Raiffeisenbank od února 2025 změní svůj ceník a také několik dokumentů, které upravují podmínky pro využívání bankovních služeb.

Po bližším prozkoumání můžeme většinu klientů hned na začátku uklidnit: zdražování nejčastěji používaných služeb se nechystá.

Jedna skupina změn pokračuje v trendu, který vidíme i u konkurence: zdražování hotovostních služeb a postupné zpřísňování požadavků na operační systém pro mobilní bankovnictví. Novým trendem se může stát rušení „elektronických identifikačních prostředků“ pro klienty, kteří je nepoužívají.

Další skupina formálně doplňuje úpravu některých novinek, které banka spustila už dříve – například spořicích cílů nebo drobného spoření. V dokumentech se poprvé objevuje také virtuální asistentka RAIA.

Vklad a výběr hotovosti na pobočce

První výběr i první vklad hotovosti v kalendářním měsíci u pokladny na pobočce zůstávají zdarma, a to u všech cenových programů (Aktivní účet, Chytrý účet, Exkluzivní účet, eKonto, Equa účet a další).

Od února však zdraží druhý a každý další vklad hotovosti v kalendářním měsíci: bude stát 49 korun místo dosavadních 29 korun.

Příplatek za vklad hotovosti na účet, pokud ho neprovádí majitel účtu nebo disponent (a současně nejde o plnění pohledávky banky), zdraží na 150 Kč z dosavadních 120 Kč.

Také druhý a další výběr hotovosti v kalendářním měsíci zdraží na 150 Kč ze současných 120 Kč.

Vklady prostřednictvím vkladomatu zůstávají bez poplatku. Přinejmenším u nových cenových programů (Aktivní účet, Chytrý účet, Exkluzivní účet, Equa účet) jsou zdarma také výběry ze všech bankomatů v Česku i v cizině.

Poplatek za vklad hotovosti u pokladny Raiffeisenbank na účet v jiné tuzemské bance sice zůstane v zásadě tři procenta z vkládané částky, minimální výše poplatku však stoupne na 250 Kč z dosavadních 150 Kč.

Vklady i výběry hotovosti u pokladen na pobočkách průběžně zdražují také ostatní banky. Náklady za práci s hotovostí a na mzdy zaměstnanců stále rostou, banky se snaží motivovat klienty k využívání bankomatů.

Zahraniční platby

Jedna z únorových změn potěší klienty s Exkluzivním účtem, pokud jim občas přijde nějaká platba v jiné měně, než jsou koruny nebo eura, případně přijde ze států mimo Evropský hospodářský prostor (do něj vedle členů EU patří také Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Tedy typicky platby v britských librách, švýcarských francích, amerických dolarech nebo polských zlotých.

Všechny tyto příchozí platby totiž budou v rámci Exkluzivního účtu „v ceně“ – tedy zdarma pro lidi, kteří na tento účet dosáhnou bez měsíčního paušálu. Dosud byly zdarma jen příchozí platby v eurech v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Na ceně odchozích plateb u Exkluzivního účtu se od února nic nezmění: Bez poplatku zůstávají platby v eurech v rámci Evropského hospodářského prostoru a platby v korunách do slovenské Tatra banky. U ostatních odchozích plateb do zahraničí je zdarma vždycky ta první v měsíci, za každou další je poplatek 1 % z převáděné částky, minimálně však 300 Kč a maximálně 1500 Kč.

U ostatních účtů (Aktivní, Chytrý a další) se dosavadní podmínky pro zahraniční platby nemění, pokud jde o počty bezplatných transakcí v měsíci a výši případného poplatku.

U všech účtů banka nadále sleví 20 % z výše poplatku, jestliže je to platba mezi bankami patřícími do skupiny Raiffeisen. Od února ale z ceníku zmizí omezení, že sleva se týká jen bank se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor. Měla by tedy zahrnovat všechny banky ze skupiny Raiffeisen v Albánii, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Kosovu, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a na Ukrajině – pokud nejde o bezplatné převody zmíněné výše. Do skupiny Raiffeisen patří i banky v Rusku a Bělorusku.

Operační systém pro aplikaci

Raiffeisenbank na začátku roku 2025 zpřísní požadavky na operační systém pro mobilní bankovnictví. Dosud podporuje minimálně Android 6 a iOS 15. Nově budou potřeba alespoň Android 9 a iOS 16.

„Od prosince 2024 si uživatelé s telefonem s Android 8 a starším naši aplikaci nezaktualizují a pravděpodobně v lednu 2025 používání nové verze vynutíme, takže těmto uživatelům naše aplikace přestane fungovat. S předstihem jsme tyto uživatele již informovali a ještě jim to jednou připomeneme,“ upřesnila už před měsícem mluvčí Tereza Kaiseršotová.

Dosavadní produktové podmínky stanoví, že uživatel je povinen zajistit pravidelné aktualizace operačního systému. Banka od února doplní, že klient má povinnost také pravidelně aktualizovat mobilní bankovnictví (případně samostatný RB klíč). Další povinnosti se nemění: klient musí vybavit své technické zařízení (typicky mobil) „funkčním a aktualizovaným antivirovým programem včetně pravidelné kontroly zařízení jeho prostřednictvím“ a „chránit své technické zařízení nástrojem pro řízení navazované komunikace (firewall)“.

K dosavadní povinnosti „neprodleně oznámit bance ztrátu, odcizení, poškození či zneužití nebo podezření na zneužití mobilního zařízení či SIM karty“ od února přibude ještě povinnost „v případě ztráty, odcizení, poškození či zneužití nebo podezření na zneužití SIM karty neprodleně informovat rovněž svého mobilního operátora“.

Psali jsme víc: Starý mobil už nestačí. Banky zpřísňují podmínky pro aplikace

Spotřebitelské úvěry a hypotéky

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr sjednané od 22. června 2024 zdražilo na 11,9 % ze splátky úvěru měsíčně.

Pro spotřebitelské úvěry sjednané od 17. října 2022 do 21. června 2024 zůstává ve výši 8,8 % ze splátky úvěru. Nemění se ani procentní sazby pojištění k úvěrům sjednaným před 17. říjnem 2022.

Únorová změna ceníku nepočítá s tím, že by se změnila výše pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. Dosavadní i nový sazebník uvádějí 8,9 % ze splátky úvěru měsíčně. U hypoték sjednaných do konce dubna 2020 je to 8,5 %.

Od února se v ceníku nově objeví poplatek 9900 Kč za změnu návrhu smlouvy o hypotečním úvěru, pokud jde o individuální úpravu smluvních ustanovení podle požadavku klienta. Dosavadní poplatek za změnu už platné smlouvy se nemění.

Letištní salonky

Další změna může vystrašit klienty, kteří díky platební kartě mají určitý počet bezplatných vstupů do letištních salonků. Dosavadní informace o počtu bezplatných vstupů a o poplatku za případné další vstupy totiž od února z ceníku Raiffeisenbank zmizí.

V praxi se však na dosavadních benefitech nic nezmění. Službu nerušíme, ujišťuje banka.

„Vždy to byla služba nikoli banky, ale třetí strany, jen jsme museli zajišťovat jako banka samotné účtování takových vstupů. Proto jsme museli mít tuto položku v ceníku. Od ledna 2025 bude poplatek za využití salonku mimo vstupy zdarma účtovat přímo společnost, která salonky Lounge Key provozuje. Banka tedy již nemusí mít tuto informaci v ceníku,“ vysvětluje mluvčí Tereza Kaiseršotová.

„Klienti získají detailní informace k salonkům přímo v mobilní aplikaci. Tam se dozví pravidla čerpání vstupů v ceně karty a výši poplatků, které bude společnost účtovat v případě překročení těchto vstupů v ceně,“ dodává.

Psali jsme víc: Letištní salonky zdarma. Co nabízejí banky a jak je nahradit, když jsou plné

Elektronický klíč, SMS

Raiffeisenbank přidá od února do svých podmínek i možnost dočasně zrušit elektronickou identifikaci klientům, kteří ji více než rok nepoužili. Konkrétně: „Banka je z bezpečnostních důvodů oprávněna trvale zablokovat jakýkoliv Elektronický identifikační prostředek a/nebo Elektronický klíč v případě, že od okamžiku jejich posledního úspěšného použití k ověření totožnosti uživatele nebo k vyjádření souhlasu s pokynem uplynul více než jeden rok.“

Co to znamená v praxi? „Pokud má klient dvě aktivní bezpečnostní metody (RB klíč a SMS) a zároveň metodu SMS nepoužil určitou dobu, tak mu ji budeme po oznámení, které mu zašleme, blokovat,“ vysvětluje mluvčí. „Důvodem je, že tato metoda je méně bezpečná a klient ji beztak nevyužívá – nebude tedy nijak omezen,“ dodává.

Podobné, ale přísnější řešení uplatňuje od loňského roku Česká spořitelna. Klientům, kteří v posledních 14 měsících nevyužili své přihlašovací údaje k elektronickému bankovnictví, a neudělají to ani v dalších dvou měsících po výzvě banky, jejich elektronickou identitu zruší.

Psali jsme víc: Spořitelna zruší bankovní identitu, když ji nepoužíváte. Máme podrobnosti

Virtuální asistentka RAIA

Produktové podmínky od února výslovně zmíní virtuální asistentku RAIA. Banka si tím vytvoří právní prostor pro její fungování, případně pro její zpřístupnění pouze vybraným klientům nebo pro omezení jejích funkcí (hlavně během testování a zavádění této novinky).

Virtuální asistentka RAIA je společným řešením bank z mezinárodní skupiny Raiffeisen. Používá už ji i česká Raiffeisenbank, ale dosud prakticky bez propagace směrem ke klientům nebo médiím. Asistentka se snaží komunikovat s klienty v chatu v mobilní aplikaci, internetovém bankovnictví i přímo na webu banky. Banka ji interně představila před osmi měsíci.

Na rozdíl od některých konkurentů (především ČSOB s virtuální asistentkou Kate) je tuzemská Raiffeisenbank ve zdůrazňování této inovace zatím střízlivější.

Platební karty

V rámci Exkluzivního účtu mají klienti nárok na dvě debetní karty zdarma. Obě mohou být „zlaté“ (Debit MasterCard Gold, Visa Gold) s různými benefity – především s cestovním pojištěním a s bezplatnými vstupy do letištních salonků. Na tom se ani od února nic nezmění.

Dosavadní ceník však počítá s tím, že když má klient z nějakého důvodu jen klasické debetní karty (nejčastěji MasterCard Standard nebo Visa Classic), je v rámci účtu bezplatná pouze jedna taková karta. Za tu druhou by dosud měl platit 65 korun měsíčně. Od února bude mít oficiálně obě karty zdarma. Podle vysvětlení z poboček pomůže tato úprava lidem, kteří mají z dřívějška dvě klasické karty a zatím si ani jednu nevyměnili za zlatou. Například když přešli z Aktivního účtu na Exkluzivní.

Spoření

Raiffeisenbank od února zanese do svých podmínek také další produkty, které v praxi začala nabízet už letos.

Prvním takovým případem jsou spořicí cíle. Klient si může na spořicím účtu nastavit až deset cílů (některé konkurenční banky je nazývají jako spořicí obálky), pojmenovat je, nezávazně si nastavit dobu spoření nebo cílovou částku. Cíle lze kdykoli změnit či zrušit.

Druhým případem je Drobné spoření. Klient má možnost automaticky si odkládat menší částky na spoření. V aplikaci si nastaví, že při každé platbě debetní kartou se zároveň převede pevně daná částka z běžného na spořicí účet.

Datové schránky

Podmínky se od února rozšíří o výslovné konstatování, že platební příkaz nelze předat, měnit ani odvolat prostřednictvím datových schránek.

Měnové složky

Raiffeisenbank si vytvoří prostor, aby mohla některou měnovou složku účtu zrušit snadněji než podle dosavadních podmínek.

V současnosti ji může zrušit „pouze v případě, že dojde bez náhrady k zániku měny, v níž je taková měnová složka vedena, anebo nebude možno v dané měně nadále měnovou složku vést z důvodu opatření přijatého státem či mezinárodní organizací, případně bude-li v dalším vedení měnové složky bance bránit právní předpis“.

Všechna tato omezení od února zmizí, zůstane jen samotná možnost měnovou složku zrušit.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

