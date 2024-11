ČSOB končí se Světem odměn. Jak využít nasbírané body?

Československá obchodní banka (ČSOB) ukončí věrnostní program Svět odměn, který fungoval více než deset let.

Od listopadu už není možné získávat body za sjednání nových produktů od skupiny ČSOB. Sbírat body za platby kartou lze ještě do konce letošního roku.

Od začátku ledna zcela skončí možnost získávat nové body. Ty získané bude možné využít do konce května 2025, pak propadnou.

ČSOB bude dál provozovat jen věrnostní program Kate Coin, který spustila letos v létě. Ten je – na rozdíl od tuzemského Světa odměn – společným produktem celé skupiny KBC, vlastníka ČSOB.

Také tento nový program je v principu založený na sbírání bodů – „digitálních mincí“ nazvaných Kate Coiny (KTC). Jmenují se po virtuální asistence Kate – i tu vyvíjí a propaguje celá skupina KBC.

Program Kate Coin je však dostupný jen v bankovní aplikaci ČSOB Smart – tedy v chytrém telefonu, ne v internetovém bankovnictví na počítači. Banka to prezentuje jako „exkluzivitu“; hlavním cílem ale je nalákat klienty, aby využívali aplikaci – podobně jako to dělají někteří bankovní konkurenti nebo například obchodní řetězce.

Možnosti, jak sbírat Kate Coiny a za co je pak využít, jsou zatím malé – právě v porovnání s dosavadním Světem odměn. Prakticky jde o uzavřený systém v rámci skupiny ČSOB: klient získává digitální mince za využití některých bankovních služeb, využít je pak může opět jen za bankovní produkty (výjimkou je sleva na vlakové jízdenky).

Nejvíce – 500 Kate Coinů – lze získat za sjednání půjčky v hodnotě alespoň 20 tisíc nebo za půjčku na bydlení v hodnotě alespoň 70 tisíc. Za sjednání pravidelných investic ČSOB Drobné dá banka 300 coinů. Po padesáti Kate Coinech lze získat za sjednání běžného účtu Plus Konto, spořicího účtu a termínovaného vkladu. Dvacet KTC dostanete za vytvoření spořicí obálky. Po pěti Kate Coinech pak banka připíše za rozdělení útraty (ale jen prostřednictvím virtuální asistentky Kate, když ji požádáte o rozdělení útraty a nasdílíte vytvořený QR kód), načtení platebního QR kódu (opět jen prostřednictvím Kate), zobrazení čísla platební karty nebo PINu ke kartě v mobilní aplikaci (i bez Kate) nebo platbu kartou ČSOB za jízdenky či parkování v aplikaci DoKapsy. Pět KTC dostanete i za registraci do platby na kontakt nebo do jejího odeslání přes Kate.

Za 200 Kate Coinů pak můžete dostat slevu 200 Kč k celoročnímu cestovnímu pojištění k platební kartě. Za 70 KTC je sleva 70 Kč na pojištění ztráty a krádeže platební karty. Za 30 KTC lze využít slevu 30 Kč na vlakové jízdenky koupené a zaplacené kartou ČSOB a aplikaci DoKapsy (v hodnotě alespoň 100 Kč). Díky Kate Coinům se také dají snížit případné bankovní poplatky spojené s užíváním karet. Sto KTC pak lze proměnit na sto korun při pro první tři investice přes službu Drobné v hodnotě aspoň 300 Kč.

Program počítá s tím, že digitální mince bude možné získávat také za využívání produktů externích partnerů, tedy za nákupy a služby i mimo skupinu ČSOB. Podobně by se mohly rozšířit i možnosti jejich uplatnění. Zatím ale není vůbec jasné, jestli se rozsahem a kvalitou alespoň přiblíží Světu odměn.

Pro klienty mateřské banky KBC v Belgii začaly Kate Coiny v praxi fungovat od roku 2023. I tam se „mince“ sbírají především za využívání služeb skupiny KBC – vedle banky jde třeba o pojišťovnu nebo penzijní společnost. Od loňského podzimu se tamní systém rozšířil o nákupy u několika externích partnerů: Amazon, Foodmaker, Omnia Travel, bruselské letiště, Filou & Friends (dětské oblečení), Lucien (prodej a pronájem jízdních kol) nebo Poppy (sdílená auta).

Z komunikace skupiny KBC je patrné, že se snaží podpořit hlavně ekologické, společensky zodpovědné a udržitelné projekty – například půjčku na elektrické kolo nebo investování do společensky odpovědného fondu. Partnerů belgického projektu je zatím málo v porovnání s několika desítkami v českém Světě odměn.

Čeští klienti dosud získávali body do Světa odměn nejen za využití produktů skupiny ČSOB, ale prakticky také za každou platbu debetní nebo kreditní kartou (paradoxně kromě programu ČSOB Premium). Za nákupy u speciálních partnerů navíc přibývaly bonusové body.

Nasbírané body ve Světě odměn lze využít jednak na slevu na bankovní produkty (cestovní pojištění), odpuštění poplatků nebo je vložit na stavební spoření nebo penzijní spoření (dříve i jako splátku kreditní karty). Další možností je proměnit body na příspěvek na charitu. Třetí variantou pak jsou poukazy na slevy do partnerských obchodů: například za 1000 bodů byla sleva 1000 Kč na VínoVýhodně.cz, KávaVýhodně.cz, Ráj svítidel nebo Allegria, 500 bodů lze směnit na slevu 500 Kč do Lékárna.cz, Pompo, Mall.cz a podobně.

Kromě toho Svět odměn funguje jako klasický slevový program, který – bez ohledu na nasbírané body – nabízí více než sto slev formou cashbacku nebo kódů. K nejatraktivnějším teď patří sleva 10 % na jízdenky Flixbus, 25 % na Albatrosmedia.cz, 10 % na Knihcentrum.cz, 10 % na KVelektro.cz, 4 % na Booking.com nebo 40 haléřů na každý litr pohonných hmot u čerpacích stanic EuroOil.

Když ČSOB letos v létě spouštěla Kate Coin, ujišťovala klienty, že Svět odměn jen tak neskončí: „Svět odměn a Kate Coin jsou dva rozdílné programy. I když začnete využívat Kate Coin, Svět odměn vám nezanikne a body do něj budete sbírat dál.“

Teď banka slibuje, že „akční nabídky a soutěže, na které jste zvyklí, zůstanou“. Na jiném místě píše, že další nabídky partnerů přibydou „v průběhu příštího roku“. Bližší podrobnosti ale zatím nezveřejnila, neupřesnila je ani na dotaz webu Peníze.cz.

„Začátkem příštího roku přibydou do programu Kate Coin nabídky našich partnerů a další odměny,“ říká mluvčí Michaela Průchová bez bližších podrobností k tomu, jestli počet a kvalita externích nabídek budou hned od ledna srovnatelné s dosavadním Světem odměn.

Že současný rozsah odměn zřejmě nepřejde automaticky hned od ledna do nového programu, naznačuje i způsob, jakým banka Svět odměn ukončuje: získané body je potřeba do konce května vyčerpat (nebo nechat propadnout) – nelze je jednoduše převést do nového programu, tedy vyměnit za Kate Coiny.

Petr Kučera Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční... Další články autora.

