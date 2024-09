Vkladomaty mají být ještě dostupnější. Rodí se druhá sdílená síť

Raiffeisenbank se zabývá vytvořením nové aliance, který by sdílela takzvané vkladomaty. Pro projekt chce získat dvě největší banky – Českou spořitelnu a ČSOB. Může jít o alternativu ke sdílené síti, kterou už provozují Komerční banka, Moneta, Air Bank a částečně UniCredit.

Co se děje

25. 9. 2024

Klienti tuzemských bank by mohli brzy získat víc možností, jak jednoduše a zadarmo vkládat hotovost na účet prostřednictvím bankomatu. Raiffeisenbank chce sdílet takzvané vkladomaty s dalšími bankami.

Plán Raiffeisenbank nepočítá s připojením k už existujícímu projektu společných bankomatů, který v červnu 2022 spustily Komerční banka s Monetou, v únoru 2023 se k němu připojily Air Bank a UniCredit Bank a od letošního srpna funguje také pro vklady (zatím bez UniCredit, která předběžně počítá se zapojením v první polovině roku 2025).

Raiffeisenbank má ambici vybudovat nové sdružení bank, které by se zaměřilo jen na sdílení vkladomatů. „Naši klienti mají výběry ze všech bankomatů zdarma, v rámci této aliance by se tedy řešily pouze vklady. Nebude to tak řešení s aliancí, kterou vytvořily Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit Bank,“ potvrdila webu Peníze.cz mluvčí Tereza Kaiseršotová.

Klienti tuzemských bank si běžně mohou vybírat z ostatních bankomatů v Česku – buď bez poplatku, nebo za poplatek v řádu nižších desítek korun. Oproti tomu vkladomaty dosud umožňovaly vložit hotovost jen klientům té banky, které přístroj patří, a to obvykle jen na vlastní účet v téže bance.

Dostupnost vkladomatů výrazně rozšířil společný projekt Komerční banky, Monety a Air Bank (UniCredit zatím sdílí bankomaty jen pro výběry hotovosti). Například klient Air Bank díky němu nově může vložit peníze na svůj účet také prostřednictvím vkladomatu Komerční banky nebo Monety, a to bez poplatku.

Vylepšit možnosti pro své klienty teď chce i Raiffeisenbank. Ta aktuálně provozuje 179 vkladomatů, což ji v žebříčku bank řadí na šesté místo.

„Rádi bychom, aby nová aliance vznikla a začala fungovat pro klienty v průběhu roku 2025. Jednání s bankami probíhají. Postupně budeme konkrétnější,“ odpovídá mluvčí Tereza Kaiseršotová na otázky, jak daleko jsou přípravy na sdílení vkladomatů, s kým o tom Raffeisenbank jedná a jaké konkrétní řešení se chystá.

Bankomaty s vkladovou funkcí provozují také Česká spořitelna, ČSOB, Fio a prostřednictvím partnera i mBank. Všechny tyto banky zatím daly najevo, že se v blízké době nepřipojí k už existujícímu společnému projektu Komerční banky, Monety, Air Bank a UniCredit. Zároveň ale nepotvrdily, že mají zájem o účast v chystané alianci s Raiffeisenbank.

„Jsme otevřeni jednáním s konkurenčními bankami o sdílení, bude-li zohledňovat objem peněz, které jsme do vybudování největší jednotné bankomatové sítě v Česku investovali,“ odpovídá mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. I dva roky po spuštění sdílené bankomatové sítě (KB, Moneta, Air Bank a UniCredit) tvoří klienti konkurence i nadále 30 procent uživatelů bankomatů České spořitelny a využívají tedy její bankomaty ve stejné míře jako dříve.

„Velikost sítě pravidelně revidujeme i ve spolupráci s našimi klienty a současný rozsah sítě vnímáme dlouhodobě jako dostatečný a neplánujeme v něm prozatím změny,“ říká mluvčí ČSOB Monika Hořínková.

Podle zdroje z bankovního trhu nicméně Česká spořitelna i ČSOB o sdílení vkladomatů s Raiffeisenbank jednají už delší dobu. Spořitelna provozuje 450 vkladomatů, ČSOB 355. Společně s přístroji Raiffeisenbank by klienti této trojice bank měli k dispozici celkem 984 vkladomatů. To by bylo ještě víc, než má sdílená síť Komerční banky, Monety a Air Bank (v současnosti 808 vkladomatů, po zapojení UniCredit se jejich počet zvýší o zhruba 260).

Také další dva provozovatelé vkladomatů – Fio a mBank – zájem o nově zvažovanou sdílenou síť nepotvrzují, ale ani výslovně neodmítají.

„Naši klienti mohou mít zdarma neomezený počet výběrů z cizích bankomatů v Česku i zahraničí, proto aktuálně necítíme potřebu bankomaty sdílet. Situaci na trhu sledujeme a případné novinky zvažujeme, zatím se ale na našem postoji nic nemění,“ říká Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.

mBank má společné bankomaty s vkladovou funkcí v rámci poboček Broker Point (dříve OK Point), společného projektu s Broker Consulting. Provozovatelem bankomatů je nebankovní společnost Euronet. U poboček OK Point jich před lety fungovalo přes čtyřicet, Broker Consulting však bankomaty postupně omezila a do konce letošního roku zruší i zbylých 22. mBank proto hledá pro své klienty náhradu.

„V tuhle chvíli diskutujeme všechny možnosti týkající se vkladů hotovosti. Ani jednu z nich nevylučujeme ani nepotvrzujeme s ohledem na to, že těch zúčastněných stran je více,“ odpověděla mluvčí mBank Kristýna Dolejšová bez bližších podrobností.

Nová Partners Banka nemá vlastní bankomaty, klienti si mohou vybírat zdarma ze všech bankomatů v Česku i v cizině. O sdílené vkladomaty by však zájem měla, protože nemá ani pokladny na pobočkách.

„V této souvislosti komunikujeme s Komerční bankou coby zástupcem aliance KB, Moneta, Air Bank a UniCredit. Z Raiffeisenbank ani jiných bank s námi nikdo zatím nekomunikoval,“ říká Marek Ditz, šéf Partners Banky.

„Určitě máme zájem znát podmínky, za kterých můžeme našim klientům službu vkladů hotovosti přes bankomaty ostatních bank poskytnout. Pokud dostaneme rozumnou cenovou nabídku, tak služby vkladů hotovosti rádi pro naše klienty využijeme a přispějeme tak k rozvoji a udržení příslušné sdílené sítě,“ dodává Ditz.

Partners Banka měla zájem o využití cizích vkladomatů už dříve. Překážkou však byl požadavek zástupců tehdy vznikající sdílené sítě KB, Monety a Air Bank, aby každý účastník projektu přispěl alespoň stovkou vlastních bankomatů.

Vlastní síť bankomatů neprovozuje ani Creditas. Její klienti si mohou nejen vybírat hotovost zdarma z jakéhokoliv bankomatu, ale také využívat pokladny, které má Creditas na všech svých pobočkách a umožňují i vklady. „Zapojení do sdílené sítě nezvažujeme, hotovostní služby máme na našich pobočkách,“ říká mluvčí Lucie Brunclíková.

Sdílení vkladomatů nechystá ani Trinity Bank, která zatím nemá platební karty. „Primárně se zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů na spořicím účtu a tudíž nemáme žádné bankomaty ani vkladomaty. Zároveň to ani není aktuální téma," reagovala mluvčí Eva Muchnová.

Bankomaty a vkladomaty bank v Česku Banka Počet bankomatů Z toho s možností vkladu hotovosti Česká spořitelna 1452 452 ČSOB 1017 355 Komerční banka 793 504 Moneta 574 204 Air Bank 366 100 UniCredit Bank 260 260 Fio banka 226 113 Raiffeisenbank 193 179 mBank 22* 22* zdroj: informace bank z druhé poloviny září 2024 pro Peníze.cz * mBank využívá sítě Broker Consulting (OK Point), bankomaty provozuje Euronet. Tato síť společných bankomatů se postupně zmenšuje, letos skončí a mBank za ně hledá náhradu.

