Banky rozdávají tisíce. Přehled bonusů za vyzkoušení účtu

K novému účtu nabízejí peníze zdarma. A kromě toho třeba poznáte, že jiná banka je lepší než ta vaše. Koneckonců víc účtů v různých bankách se může hodit vždycky. Kam se teď podívat, když to chcete s odměnou?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 5. 9. 2024

Raiffeisenbank: až 3000 Kč pro nové klienty

Novým klientům, kteří si do konce listopadu otevřou běžný osobní účet (s názvem Chytrý, Aktivní nebo Exkluzivní), bude Raiffeisenbank posílat 500 korun po dobu šesti měsíců. Má jedinou podmínku:

K získání celkem 3000 korun je potřeba aspoň desetkrát měsíčně zaplatit debetní nebo kreditní kartou. Ani podrobná pravidla neobsahují žádné háčky, které by zájemce nepříjemně překvapily. Základní varianta konta nazvaná Chytrý účet je bez poplatků a bez závazků.

Do limitu minimálně deseti plateb kartou se počítají prakticky jakékoliv platby v jakékoliv výši. Může tedy jít o platby u terminálu v prodejně („kamenný obchod“) nebo na internetu.

Pozor jen na to, aby se platby stihly v příslušném kalendářním měsíci také zaúčtovat – tedy aby je banka skutečně odepsala z účtu (nejen zablokovala). Splnění podmínky proto není dobré nechávat až na konec měsíce. Kdo chce předejít tomu, že narazí na pomalejšího obchodníka, měl by raději včas udělat víc plateb u různých obchodníků.

Při splnění podmínek za kalendářní měsíc – aspoň deset zaúčtovaných plateb kartou – pak banka připíše na účet odměnu 500 korun nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Klient může získat maximálně 3000 korun, když podmínku splní v každém ze šesti měsíců za sebou. Měsíc založení účtu se přitom nepočítá, podmínka se hodnotí až od toho následujícího.

Odměnu dostane nový klient, kterému je aspoň 18 let, neměl v posledním půl roce jiný běžný účet v Raiffeisenbank a neúčastnil se předchozí akce „6 x 500 Kč“, která běžela od začátku loňského roku do konce letošního března. Ta měla mírnější podmínku: k bonusům stačily tři platby kartou měsíčně, v aktuální akci je potřeba deset plateb.

Komerční banka: 2000 Kč pro nové klienty

Komerční banka pokračuje v akci na podporu své nové mobilní aplikace KB+. Podmínkou je sjednání nového účtu právě prostřednictvím této aplikace. Odměna cílí jen na nové klienty, kteří za poslední rok (od 19. srpna 2023) neměli v Komerční bance žádné bankovní produkty.

Na výběr jsou čtyři běžné účty – tarify Start, Standard, Komfort nebo Exclusive. Tarif Start je bez paušálu a bez poplatků za základní služby (zdarma jsou výběry z bankomatů sdílené sítě KB, Monety, Air Bank a UniCredit; výběry z ostatních bankomatů v Česku přijdou na 39 Kč, v zahraničí na 99 Kč). Vyšší tarify jsou placené a nabízejí například levnější nebo bezplatné výběry z cizích bankomatů, multiměnový účet, lepší úročení spořicího účtu nebo lepší měnový kurz.

Odměnu 2000 korun dostane nový klient starší 18 let, který si do konce října sjedná některý z účtů a aspoň dvakrát během dvou měsíců zaplatí kartou („nejpozději do dvou následujících kalendářních měsíců od měsíce, ve kterém smlouva o účtu nabyla účinnosti“). Na výši platby nezáleží. Může jít o platbu v kamenném obchodě nebo na internetu.

ČSOB: až 1500 Kč pro nové klienty

ČSOB odmění nové klienty, kteří si do konce září sjednají běžný účet Plus Konto nebo Poštovní účet. Za nového klienta se považuje ten, kdo od loňského července neměl v ČSOB žádný platební účet (včetně Poštovní spořitelny).

Nováčci dostanou až 1500 korun, když se po aktivaci účtu aspoň jednou přihlásí do mobilní aplikace ČSOB Smart a ve třech po sobě jdoucích měsících zaplatí aspoň pětkrát kartou (za každý měsíc, v němž zaplatí aspoň pětkrát, dostanou 500 korun).

Noví klienti ČSOB zároveň získají pojištění ztráty nebo krádeže karty ve variantě Basic na jeden rok zdarma. Standardně stojí 135 korun měsíčně.

ČSOB obnovila také speciální akci pro důchodce. Když si u ní sjednají nový účet a do tří měsíců si na něj nechají posílat důchod, dostanou 1000 korun. Když aspoň pětkrát zaplatí kartou, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k otevření účtu, získají navíc 500 korun. Také důchodci zároveň získají pojištění ztráty nebo krádeže karty na jeden rok zdarma

Česká spořitelna: odměna za doporučení i za nový účet

Odměnu může získat dosavadní (doporučující) i nový (doporučený) klient.

Dosavadní klient s osobním účtem a mobilním bankovnictvím George získá odměnu, když svým přátelům doporučují účet ve spořitelně – tedy nasdílí jim odkaz přes George v mobilu. Doporučená osoba pak musí kliknout na odkaz, zadat své telefonní číslo, stáhnout si aplikaci George, aktivovat ji a založit si v ní Plus účet nebo Standard účet (do 30 dní).

K získání odměny musí doporučená osoba během každého z prvních tří kalendářních měsíců od založení nového účtu zaplatit alespoň čtyřikrát kartou. Počítají se platby v kamenných obchodech i na internetu, a to i kartou v telefonu nebo hodinkách. Doporučená osoba může získat odměnu až 1200 Kč – vždy po 400 Kč za každý ze tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců po založení účtu, pokud splní podmínku plateb kartou.

Dosavadní klient může v době konání akce (zatím nemá předem stanovený konec) oslovit neomezený počet osob, ale odměnu získá maximálně za pět z nich. Za každou osobu může získat odměnu celkem 1200 Kč (3x400 Kč). Zároveň v každém měsíci může získat odměnu za maximálně pět osob, tedy 2000 Kč (5x400 Kč).

Skip Pay: až 2700 Kč za odložené platby

Kdo si nově založí účet Maxi u služby Skip Pay, dostane až 1500 Kč jednorázově a dalších až 1200 Kč postupně během jednoho roku.

První odměnou je sleva 1500 Kč, kterou lze využít formou cashbacku na jeden z následujících účelů:

na první platbu v e-shopu CZC

na první platbu v Datartu

na tankování (sleva 10 % z každého tankování až do celkové výše 500 Kč měsíčně po dobu tří měsíců za sebou

na nákup roční dálniční známky v Česku přes oficiální e-shop edalnice.cz

na nákup některých zahraničních dálničních známek či mýtného, ale jen přes oficiální internetové prodejce pro jednotlivé státy (ne při nákupu na obchodních místech České pošty, čerpacích stanicích, kamenných prodejnách či v samoobslužných kioscích)

na tankování (sleva 10 % z každého tankování až do celkové výše 500 Kč měsíčně po dobu dvou měsíců za sebou) a na zahraniční dálniční známku

Nabídka nemá žádné další podmínky ani omezení (například nějaká minimální hodnota samotného nákupu). Nákup do výše 1500 Kč je tedy ve výsledku zdarma, nákup nad 1500 Kč bude levnější právě o slevu 1500 Kč.

Místo této odměny (1500 Kč) lze využít slevu 1300 Kč na nákup v Superzoo nebo slevu 1000 Kč na nákup v jiných e-shopech.

Při dalším používání karty mohou klienti během jednoho roku získat v součtu dalších 1200 korun: stovku za každý měsíc, v němž přinejmenším pětkrát zaplatí kartou a zároveň jejich celkové platby kartou dosáhnou aspoň 10 tisíc.

Pozor: Využitím akce se klient zavazuje, že svou novou Skip Pay kartu nezruší alespoň po dobu 12 měsíců od data využití první slevy. Pokud tuto podmínku poruší, ztrácí zpětně nárok na využití slevu a musí uhradit plnou cenu nákupů.

Skip Pay patří do skupiny ČSOB a zaměřuje se hlavně na odložené platby. Pro nakupujícího funguje odložená platba podobně jako kreditní karta: když zaplatí dluh do určeného data, jde prakticky o bezúročnou půjčku. Balíček Maxi obsahuje smlouvu o revolvingovém úvěru.

Partners Banka: prémiový účet i Rohlík zdarma

Kdo zaplatí nákup na Rohlik.cz online kartou Partners Banky, získá zdarma balíček bankovních služeb Pro dva nebo Pro rodinu, které běžně stojí 49 Kč nebo 99 Kč měsíčně. Zároveň se mu zdarma aktivuje služba Rohlík Premium v hodnotě 2388 Kč ročně.

Pro udržení obou benefitů je potřeba udělat každý další měsíc alespoň dva nákupy na Rohlik.cz a zaplatit je kartou Partners Banky. Platbu je nutné provést přes internet hned při nákupu, nepočítá se úhrada u kurýra.

Odměny za využívání dalších služeb v rámci finanční skupiny nebo od partnerů nabízejí klientům i další banky. Air Bank loni odstartovala slevu 300 korun měsíčně, pokud klienti aktivně využívají její běžný účet a současně služby operátora O2, který stejně jako Air Bank patří do skupiny PPF. V dubnu spustila značku Unity, která vedle nových výhod vytvořila také prostor pro zapojení dalších partnerů ze skupiny PPF.

Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, UniCredit Bank nebo Raiffeisenbank nabízejí přes externí partnery také programy, díky nimž klienti dosáhnou na slevy a další výhody například od obchodních řetězců, restaurací, e-shopů, čerpacích stanic a mnoha dalších firem.

Dětské účty

O aktuálních bonusech při založení dětských účtů jsme psali v pondělí: Banky lákají školáky na kapesné. Velký přehled dětských účtů

