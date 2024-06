Air Bank spouští přímé nákupy akcií v aplikaci, nabízí i ETF

Klienti Air Bank můžou nově přímo nakupovat akcie předních amerických společností. Banka láká například na Teslu, Apple, Visu, Coca-Colu, McDonald’s nebo KFC. Službu nazvanou Investice do akcií avizovala banka už loni na podzim, tehdy počítala se spuštěním do Vánoc. Umožňuje nakupovat také burzovně obchodované fondy ETF.

Air Bank dosud nabízela jen investice do osmi podílových fondů od společností Conseq a Generali. Ve své mobilní aplikaci prodává také investice přes službu Portu ze skupiny Wood & Company. Letos nabídla i „investici do Air Bank“, což jsou v zásadě dluhopisy, kdy si banka půjčuje od klientů.

Nová služba je dostupná jen v mobilní aplikaci Air Bank, ne v internetovém bankovnictví. Aplikaci aktivně využívá 80 procent klientů. Po online založení investičního účtu si lze pro začátek vybírat z téměř 200 akcií, s nimiž se obchoduje na newyorských burzách NYSE a Nasdaq. Vedle samotných akcií je na výběr také osm ETF. Banka plánuje, že každý rok bude přidávat nové možnosti investování.

„Minimální vklad je nastavený na 1000 korun tak, aby bylo investování do akcií dostupné co nejširší veřejnosti. Nakoupit lze i frakce akcií,“ říká Petr Žabža, který v Air Bank od podzimu 2022 vede oddělení investic. Frakce jsou způsob, jak si koupit jenom část, tedy zlomek akcie – typicky v případě, že zájemce nemá dost peněz ani na jednu celou akcii dané společnosti, nebo chce koupit třeba jednu a půl.

Poplatky činí 0,2 % z uskutečněné transakce, minimálně dva dolary u akcií a pět eur u ETF. Samotné vedení investičního účtu je zdarma. „Investování do akcií zní jako složitý proces, ale ve skutečnosti to může být velmi jednoduché. U nás bude stačit pár kliknutí,“ slibuje Žabža. Služba se nicméně podle něj hodí pro klienty, kteří už mají s investicemi zkušenosti, investují samostatně a ví o rizicích, které přináší.

Novou službu najdou zájemci v sekci Investice a spoření. Na začátku musí potvrdit, že daně platí v České republice. Pak je potřeba odsouhlasit formulář pro americký finanční úřad – zase kvůli daním, aby se dividendy danily jenom v Česku. Aplikace automaticky vyplní formulář za klienta – stačí jenom stvrdit, že údaje jsou správné.

Zdroj: Air Bank

Ve smlouvě s bankou klient ještě odsouhlasí, že investuje za sebe, že si je vědom rizika spojeného s kolísáním ceny akcií, a také to, že mu nezpůsobí vážný problém, když o investované peníze přijde. I proto banka z možnosti investovat rovnou vyškrtla lidi v exekuci nebo mládež do 18 let.

„Účet je schválen okamžitě, samotné investice pak bude možné zadat až po 24 hodinách. Čeká se na potvrzení ze Spojených států,“ doplňuje Žabža. Založení investičního účtu podle něj trvá 90 sekund. „Měřili jsme si to. Banka o klientovi už řadu údajů má, to proces urychlí,“ vysvětluje.

Na rozdíl od ostatních bank nebo investičních společností nemusí klient vyplňovat tradiční investiční dotazník. „Dotazník u nás lidé nevyplňují, protože nenabízíme investiční poradenství,“ zdůvodňuje Žabža. Odkazuje na stanovisko České národní banky z roku 2011 k podmínkám poskytnutí služby execution only. Klíčové je, aby aktivita k nákupu vzešla ze strany zákazníka, který akcie nebo ETF nakupuje sám.

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Peníze za nákup akcií se platí z běžného nebo spořicího účtu klienta. Lze využít jak účet vedený v českých korunách, tak v eurech či dolarech. V případě korun je konverze měny automatická, banka ji sama provede podle svého aktuálního kurzu. Vývoj investice bude možné sledovat v aplikaci My Air. Akcie lze kdykoliv prodat, peníze pak opět zamíří na klientův účet v bance.

Tuzemskými bankovními lídry v přímém investování do akcií jsou Fio (e-Broker, Smartbroker) a ČSOB (Patria).

Investiční aplikaci s možností přímého nákupu akcií představila loni i Česká spořitelna, nabízí ji také Raiffeisenbank.

Dalšími možnostmi jsou zahraniční aplikace jako Revolut. Popularitu si získaly také platformy sázející na indexové ETF fondy – v tuzemsku jsou to Portu nebo Fondee.

Některé další banky pak ve svém elektronickém bankovnictví nabízejí podílové fondy – vedle už zmíněných to jsou Komerční banka, Moneta nebo UniCredit. Letos v únoru spustila investiční aplikaci Creditas se sesterskou Max bankou pod názvem Max Invest, nabízí pět portfolií založených na ETF a jeden fond investující do nástrojů peněžního trhu.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora. Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem