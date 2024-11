ČSOB zpřísňuje prémiové bankovnictví. Pozor, ať neplatíte 1500 Kč

Co se děje

ČSOB od začátku roku 2025 zpřísní podmínky pro bezplatné vedení služby ČSOB Premium i pro klienty, kteří si ji sjednali do konce letošního května. Pro nové klienty platí přísnější pravidla už od června.

Služba ČSOB Premium zahrnuje vedle osobního bankéře například cestovní pojištění pro celou rodinu, řadu dalších pojištění, vstupy do letištních salonků nebo výběry z bankomatů po celém světě.

Banka argumentuje, že podmínky pro bezplatné vedení prémiového balíčku se od jeho vzniku výrazně nezměnily – navzdory inflaci a růstu mezd. V praxi je tak čím dál dostupnější, protože splnit jednu ze základních podmínek – celkový příjem na účet aspoň 50 tisíc korun měsíčně – je mnohem snadnější než před lety.

Současně se zvýšením limitů však ČSOB přidá i další kritérium. Nově bude vždy potřeba mít v bance i určitou výši vkladů (investic) nebo půjček (úvěrů). Klientům už tedy nestačí jen vysoký nebo dokonce mimořádně vysoký příjem. Roli nebude hrát ani aktivita na účtu, tedy jeho skutečné využívání.

Klientům s balíčkem ČSOB Premium, kteří ke konci ledna nesplní přísnější podmínky, začne banka počínaje únorem účtovat měsíční paušál. Ten přitom od roku 2025 stoupne na 1500 korun z dosavadních 900 korun. Lidem, kteří splní jedno ze tří kritérií pro bezplatné vedení, zůstane prémiové konto bez měsíčního paušálu.

Jak mít ČSOB Premium dál zdarma?

Pro získání balíčku ČSOB Premium zdarma dosud v zásadě stačilo, když na účet (Premium Konto) přijde v součtu aspoň 50 tisíc korun měsíčně. Tento limit od ledna 2025 stoupne na 60 tisíc. Současně bude potřeba plnit ještě jednu podmínku: mít ve skupině ČSOB alespoň 300 tisíc v dalších produktech – sčítají se depozita (vklady) a úvěry (půjčky).

Do příjmového limitu 60 tisíc banka neuzná převody z jiných účtů stejného klienta v rámci ČSOB – tohle omezení platilo i dosud. Nově přijde další omezení: do měsíčního příjmu neuzná ani částky, které klient ve stejném měsíci odešle zpátky na účet, z něhož předtím přišly.

Do limitu 300 tisíc se bude počítat aktuální zůstatek na účtech klienta (typicky na běžném a spořicím účtu), na termínovaném vkladu, stavebním spoření, penzijním spoření, investičním účtu (podílové fondy, akcie...), dlouhodobém investičním produktu a podobně. Vedle samotné banky se berou v úvahu i další firmy ze skupiny ČSOB – včetně investiční společnosti Patria Finance.

Podmínku 300 tisíc v dalších produktech splní i ten, kdo má od skupiny ČSOB půjčku: hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr nebo leasing. Započítá se mu nesplacená jistina – tedy to, co ještě dluží. Nepočítají se kontokorent a kreditní karta.

Vkladový či úvěrový limit 300 tisíc se bude posuzovat vždy ke konci kalendářního měsíce. Stačí tedy, když se dostatečná částka objeví na běžném či spořicím účtu na přelomu měsíce. Pozor: u půjček se bude počítat aktuální výše nesplacené jistiny, která každý měsíc klesá, takže klient by časem nemusel na bezplatné vedení prémiového účtu dosáhnout.

Druhou možností, jak po zpřísnění podmínek dosáhnout na prémiový balíček zdarma, je mít ve skupině ČSOB aspoň dva miliony ve spoření nebo investicích. Dosud stačil milion a půl. Sčítají se peníze na běžném účtu, na spoření i na investičních produktech – včetně penzijka. Rozhodující je stav ke konci kalendářního měsíce. Na celkové částce, která měsíčně přijde na běžný účet, nezáleží.

Kdo nesplní první ani druhé kritérium, může na bezplatné vedení ČSOB Premium dosáhnout díky třetímu: výši sjednaných úvěrů (hypotéky nebo jiné půjčky) od skupiny ČSOB. Nově bude potřeba aspoň pět milionů korun, dosud stačily tři miliony. V tomto případě se nepočítá aktuální výše neplacené jistiny, ale původní (sjednaná) výše úvěru.

Všechny tři možnosti a jejich zpřísnění ukazuje následující tabulka.

Podmínky pro bezplatné vedení ČSOB Premium – stačí splnit jednu ze tří do konce roku 2024 (kromě nových klientů od června 2024) od ledna 2025 (pro nové klienty už od června 2024) příjem na účet aspoň 50 000 Kč měsíčně příjem na účet aspoň 60 000 Kč měsíčně a zároveň součet úspor a úvěrů je aspoň 300 000 Kč (ke konci měsíce) součet vkladů a investic ve skupině ČSOB aspoň 1 500 000 Kč součet vkladů a investic ve skupině ČSOB aspoň 2 000 000 Kč součet úvěrů ve skupině ČSOB aspoň 3 000 000 Kč součet úvěrů ve skupině ČSOB aspoň 5 000 000 Kč u všech kritérií je zároveň nutné aspoň třikrát měsíčně zaplatit kartou (skončila podmínka aspoň tří plateb kartou) cena za účet při nesplnění podmínek: 900 Kč měsíčně cena za účet při nesplnění podmínek: 1500 Kč měsíčně Zdroj: Peníze.cz, ČSOB

Co udělat a do kdy přesně?

Dosavadním klientům, kteří zatím nesplňují přísnější kritéria, banka opakovaně připomíná, že změna se blíží.

„Záleží nám na Vaší spokojenosti a nechceme, aby Vás v novém roce překvapil poplatek. Je tedy nejvyšší čas zvolit, jak ke změnám přistoupíte,“ píše v e-mailu. Klienty se snaží telefonicky kontaktovat také jejich osobní bankéř.

Kdo už teď ví, že přísnější kritéria nesplní (a nechce dobrovolně začít platit paušál 1500 Kč měsíčně), měl by si prémiový balíček včas zrušit. ČSOB věří, že klient od ní neodejde úplně, ale jako náhradu si vybere standardní běžný účet zvaný Plus konto. Na tom mu zůstane stejné číslo účtu jako měl dosud u toho prémiového. Standardní účet je bez měsíčního paušálu a bez podmínek, pochopitelně však neobsahuje výhody jako cestovní pojištění, letištní salonky a podobně.

Na případnou změnu smlouvy máte už jen necelý měsíc, zdůrazňuje banka klientům. Totéž platí i pro úplné zrušení účtu v ČSOB. Změna i zrušení smlouvy jsou totiž možné pouze osobně na pobočce, banka to zatím stále neumí přes internet.

„Těsně před Vánocemi nemusí mít bankéři tolik prostoru pro schůzky a stihnout tak vše do konce roku může být náročné. Chápeme, že je to komplikace, ale změna smlouvy k účtu se neobejde bez Vaší osobní návštěvy,“ píše banka klientům, proč by zrušení ČSOB Premium neměli nechat až na konec roku.

Kdo chce prémiový balíček využívat dál, a to bez poplatku, měl by od ledna posílat na účet aspoň 60 tisíc měsíčně a zároveň mít naspořeno či půjčeno aspoň 300 tisíc, případně splnit některé ze dvou dalších kritérií.

Banka ujišťuje, že splnění nových podmínek bude poprvé vyhodnocovat až za leden, tedy k poslednímu lednovému dni. Případný poplatek při lednovém nesplnění podmínek by pak účtovala za únor.

„K ultimu ledna (31.1. 2025) poprvé vyhodnotíme nové podmínky, za jejich případné nesplnění bude klient poplatkován v průběhu února,“ odpověděla mluvčí ČSOB Monika Hořínková na otázku webu Peníze.cz, jestli se splnění nových podmínek pro neúčtování poplatku bude poprvé posuzovat za měsíc leden, nebo už za prosinec (předcházející kalendářní měsíc).

Oficiální podmínky uvádějí, že „splnění stanovených podmínek se posuzuje za předcházející kalendářní měsíc“. Podle nich může banka při nesplnění kritérií účtovat poplatky, a to „počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém nedošlo ke splnění podmínek“.

Dodejme, že klienti měli na přípravu víc než půl roku. Banka je o chystaném zpřísnění poprvé informovala na začátku června, změny jsme tehdy podrobně popsali i na webu Peníze.cz.

Vylepšené spoření i pojištění

Služba ČSOB Premium funguje od jara 2016, minimální podmínky pro její bezplatné vedení se zatím nijak výrazně nezměnily. Před pár lety přibyla jen podmínka „aktivního využívání účtu“ – v praxi stačí tři platby kartou měsíčně.

„Průměrný hrubý nominální příjem v ČR vzrostl z 28 tisíc korun v roce 2016 na 43 tisíc v roce 2023, tedy o 54 procent. Kumulovaná inflace za toto období dosáhla 41 procent. Podíl klientů v našem portfoliu s čistým příjmem (obratem) nad 50 tisíc korun měsíčně se téměř ztrojnásobil a průměrné AUM klienta s běžným účtem v ČSOB vzrostlo za posledních sedm let o 35 procent (AUM = aktiva pod správou – pozn. red.) Také podíl klientů s novou hypotékou výrazně roste. Všechny tyto trendy určitým způsobem zohledňujeme ve zmíněných změnách, zároveň však stále ponecháváme ČSOB Premium otevřené a atraktivní pro nové klienty,“ vysvětluje mluvčí banky Monika Hořínková.

Kolik klientů dosud prémiový účet využívalo a kolik z nich už splňuje přísnější podmínky, mluvčí na dotaz webu Peníze.cz neupřesnila. Nezveřejnila ani čísla, kolik klientů si prémiový účet po ohlášení nových podmínek změnilo na Plus konto nebo úplně zrušilo. „Klienti účty neruší. Počet zrušených účtů ke konci října je procentuálně stále stejný jako před začátkem června, kdy jsme začali komunikovat změny podmínek. Samozřejmě je ještě příliš brzy na zhodnocení, protože klíčový bude ještě konec roku – může se například stát, že klienti odkládají finální rozhodnutí na konec roku,“ dodává mluvčí.

Příjmové, depozitní i úvěrové limity tedy stoupnou. Na druhou stranu skončí zmíněná podmínka „aktivního využívání účtu“: Počet plateb kartou už nebude hrát roli, pokud jde o bezplatné vedení ČSOB Premium – nicméně zůstává základem hlavně pro lepší úročení spořicího účtu (minimálně pět plateb kartou měsíčně).

Právě spořicí účet ČSOB během letoška vylepšila, aby klienti prémiového bankovnictví snadněji a ochotněji splnili nová vkladová kritéria. Strop pro zvýhodněnou sazbu se pro ně postupně zvýšil na milion korun z původních čtvrt milionu. Do konce listopadu jsou maximem 4 %, od prosince 3,75 %; ČSOB si tak letos drží solidní postavení mezi nejlepšími spořicími účty na trhu.

Od července ČSOB vylepšila i podmínky pro pojištění ochrany nákupu a prodloužené záruky, které v rámci prémiového účtu nabízí zdarma ke kreditní kartě. Rozšířilo se na víc druhů zboží, doba ochrany nákupu se zdvojnásobila (ze šesti na dvanáct měsíců) a odpadla spoluúčast. Na druhou stranu je pojištěné zboží v hodnotě alespoň 2000 korun místo dřívějších 1500 korun.

Prémiové účty má i konkurence

Balíček ČSOB Premium v porovnání s konkurencí dosud vycházel nejlépe, pokud jde o snadné splnění podmínek v poměru k nabízeným benefitům. Hlavní výhodou je cestovní pojištění pro celou rodinu s vysokými limity: například u léčebných výloh je to 100 milionů na osobu, u pojištění odpovědnosti za újmu 20 milionů, u pojištění stornopoplatků 50 tisíc na osobu s jen 10% spoluúčastí.

Nejbližší konkurencí teď může být Raiffeisenbank. Ta od května výrazně zmírnila podmínky, při jejichž splnění je její Exkluzivní účet zdarma. Nově stačí, když na účet přijde každý měsíc alespoň 50 tisíc (počítají se jen dvě nejvyšší platby). Paušál nemusí platit ani ten, kdo má v bance uloženo alespoň jeden a půl milionu korun (například na spoření nebo v investicích). Nabídka benefitů je solidní, přesto menší než u ČSOB. Základní limity u cestovního pojištění jsou 10 milionů na osobu u léčebných výloh, čtyři miliony u pojištění odpovědnosti a 30 tisíc u storna cesty.

„V nejbližší době nechystáme žádné zásadní změny z hlediska rozšíření nebo omezení služeb, které v rámci Exkluzivního účtu nabízíme. Současná kombinace služeb v ceně tarifu, ceny za tarif a podmínek pro vedení účtu zdarma je dle našeho názoru dostatečně atraktivní a vidíme to i v počtu uživatelů. Atraktivita Exkluzivního účtu a počet klientů, kteří si ho sjednávají, každý měsíc roste a pohybuje se ve vyšších stovkách až nižších tisících měsíčně,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová, celkový počet klientů nezveřejnila.

Česká spořitelna zpřísnila podmínky pro bezplatné vedení konta Erste Premier v září 2021. Od té doby nestačí, aby klientovi na účet přišlo aspoň 70 tisíc korun. Teď je potřeba mít ve spořitelně ještě přinejmenším 250 tisíc na vkladech, investicích nebo úvěrech. Alternativními kritérii jsou vklady či investice v hodnotě minimálně 2,5 milionu korun nebo součet depozit, investic a úvěrových produktů v objemu minimálně čtyři miliony korun. U cestovního pojištění je limit léčebných výloh 50 milionů, u odpovědnosti šest milionů, u storna 30 tisíc na osobu.

Komerční banka zpřísnila podmínky účtu Top nabídka od ledna 2023: Příjem musí být aspoň 100 tisíc měsíčně, z toho jedna příchozí platba nejméně 70 000 korun. Alternativou jsou úspory a investice aspoň tři miliony korun, úvěry za aspoň šest milionů a podobně. Maximální limit cestovního pojištění ke kartě je 10 milionů. Konkurenční výhodou jsou bezplatné asistenční služby pro motoristy i pro cyklisty.

Moneta Money Bank nabízí prémiový účet Gold v případě, že klient má uloženo aspoň milion korun (součet na všech účtech a investicích). Cestovní pojištění má limit léčebných výloh 15 milionů, u pojištění odpovědnosti je to milion pro škodu na zdraví a milion pro škodu na majetku.

V UniCredit Bank stačí k bezplatnému vedení Top účtu příjem 40 tisíc měsíčně. Limity cestovního pojištění jsou ale podstatně nižší (pět milionů u léčebných výloh), menší je i rozsah dalších benefitů k účtu.

Na bohatší klienty míří prémiové bankovnictví Creditas – měli by mít uloženo nebo investováno aspoň tři miliony korun. Dříve ho mohl získat také klient, který má hypotéku ve výši nejméně osm milionů a současně mu na účet přijde aspoň 75 tisíc měsíčně. Limit cestovní pojištění na léčebné výlohy je 20 milionů, na pojištění odpovědnosti milion pro škodu na zdraví a milion pro škodu na majetku, limit na pojištění storna je sto tisíc s 20% spoluúčastí.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

