Snadné ověření přes bankovní identitu spouští jedenáctá banka

Snadné ověření totožnosti na internetu při používání služeb státu mohou nově využít také klienti Partners Banky. Takzvanou bankovní identitu brzy rozšíří také o Bank ID, která umožňuje ověření pro služby nejrůznějších soukromých společností a nestátních organizací.

„Bankovní identita již funguje těm klientům Partners Banky, kteří mají alespoň běžný účet, byli ztotožnění v registrech státu a mají více než 15 let. V tuto chvíli lze bankovní identitu používat na portálech veřejné správy,“ potvrzuje ředitel banky Marek Ditz.

Bankovní identita umožnuje klientům bank ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do elektronického bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. Lidé ji mohou využít vůči státní správě třeba při přihlašování se do Portálu občana – typicky při online podání daňového přiznání, výpisu z rejstříku trestů nebo živnostenského rejstříku nebo žádostech o různé dávky.

Partners Banka je jedenáctou bankou, která bankovní identitu svým klientům pro tyto účely nabízí. Přidala se tak k Air Bank, Creditas, České spořitelně, ČSOB, Fio bance, Komerční bance, mBank, Monetě, Raiffeisenbank a UniCredit. Jde prakticky o všechny významné retailové banky.

Většina zmíněných bank (zatím kromě mBank a Partners Banky) umožňuje využít bankovní identitu – pod názvem Bank ID – i pro ověřování se vůči soukromým firmám jako jsou dodavatelé energií, pojišťovny, telekomunikační operátoři, e-shopy, investiční společnosti, sázkové společnosti a podobně. A také vůči nestátním institucím jako jsou například univerzity, knihovny nebo zdravotní pojišťovny.

Partners Banka plánuje spustit Bank ID i pro využití mimo úřady už brzy. „Tento týden služba vstupuje do pilotního provozu a se spuštěním počítáme zhruba za týden či dva,“ dodává Ditz. Také mBank na svém webu předpokládá, že takové rozšíření nabídne „v dohledné době“, podrobnosti ale neuvádí.

Přihlásilo se už skoro 3,7 milionu lidí

Celkový počet zřízených bankovních identit už dosahuje šest a půl milionu, vyplývá ze zatím posledních statistik společnosti Bankovní identita, společného podniku bank. Číslo zahrnuje všechny dostupné identity – tedy i případy, kdy jeden člověk má účty ve více bankách a může využívat několik (vlastních) identit od různých poskytovatelů.

Aspoň jednou už bankovní identitu mimo svou banku použilo čtyři a půl milionu klientů, tedy každý druhý dospělý (s přihlédnutím k tomu, že stejný člověk může být klientem více bank). Jde o celkové číslo od spuštění služby, jen od začátku letošního roku ji poprvé využilo půl milionu klientů. „V průměru ji lidé použili šestkrát ročně,“ upřesňuje Leila Goulliová, mluvčí společnosti Bankovní identita.

Ze služeb státu se lidé nejčastěji hlásí do datových schránek, na Portál občana, Portál dopravy a MojeDaně, dále do ePortálu České správy sociálního zabezpečení a k žádostem o dávky přes systém Jenda. Často také využívají přihlašování ke zdravotním pojišťovnám, k dotačnímu programu Nová zelená úsporám nebo do různých komerčních pojišťoven.

Počet zapojených firem a institucí už přesáhl 600. „Velmi využívané je plné ověření klientů ve stejném rozsahu, jako kdyby se na pobočce prokázal svým občanským průkazem,“ říká Goulliová. To je nutné zejména při prodeji finančních produktů a služeb (takzvaná AML identifikace) nebo pro ověření věku kupujících v e-shopech. Identifikace se používá i pro přístup do prodejen bez obsluhy.

Elektronický podpis pro každého zdarma

Zvyšuje se také počet firem, které využívají novinku oficiálně spuštěnou letos v říjnu. Elektronický podpis Bank iD Sign se hodí například pro nájemní smlouvy, smlouvy o penzijním spoření nebo leasingové smlouvy.

Umožnuje běžným lidem – klientům nebo zaměstnancům – podepsat dokumenty ve formátu PDF elektronickým podpisem, aniž by se museli někde nově registrovat nebo platit zvláštní službu. Stačí jim počítač nebo mobil a bankovní identita.

Takto podepsaný dokument lze využít v soukromoprávní oblasti – při jednání s jinou fyzickou osobou, s firmou nebo podnikatelem.

