První banka přestává posílat výpisy poštou a e-mailem

| rubrika: Co se děje | 4. 9. 2024

Komerční banka postupně přestává rozesílat papírové a e-mailové výpisy z účtů. Stane se tak první retailovou bankou v Česku, která tuto možnost zcela zruší. Výjimkou je nová Partners Banka, která už takovou službu vůbec nenabídla.

Možnost nechat si posílat papírové nebo e-mailové výpisy zůstává jen ve starším bankovnictví Komerční banky. V nové aplikaci KB+, kterou banka spustila loni v dubnu a postupně do ní převádí své dosavadní klienty, už tuto možnost nenabízí

„Papírové výpisy a výpisy e-mailem zůstanou klientům do migrace. V nové éře našeho bankovnictví již skutečně nejsou,“ potvrzuje mluvčí Šárka Nevoralová.

Klienti, kteří využívají novou aplikaci KB+, se tak k výpisu ze svého účtu dostanou jen prostřednictvím svého elektronického bankovnictví, případně si pro něj mohou dojít na pobočku.

Rozhodnutí zrušit rozesílání papírových výpisů Komerční banka zdůvodňuje ekonomickou náročností. „I když se skoro vždy snažíme s klienty najít řešení, tak v případě posílání papírových výpisů to, bohužel, nefunguje,“ řekl člen představenstva Miroslav Hiršl v nedávném rozhovoru pro Peníze.cz. „Obálkovací linka je obrovská mašina a ani pro jednu stranu to nedává ekonomický smysl. A potřeba klientů mít papírové výpisy dramaticky klesá. Myslím, že za pár let už o ně nebude vůbec zájem,“ vysvětlil.

„I z pohledu bezpečnosti je pro klienta lepší sledovat vše ohledně účtu ve svém mobilním či internetovém bankovnictví, nikoliv v e-mailu,“ dodává mluvčí.

Papírové výpisy si od Komerční banky nechává posílat ještě přibližně 50 tisíc klientů. „Posílání alespoň jednoho papírového výpisu k některému účtu v naší bance využívají zhruba čtyři procenta klientů. Asi z 80 procent jde o fyzické osoby – občany,“ upřesňuje Nevoralová. Údaj o využívání výpisů posílaných e-mailem neposkytla.

Komerční banka má kolem 1,4 milionu retailových klientů. Do nové aplikace KB+ jich do konce letošního července převedla přes 400 tisíc, kromě toho aplikaci používají i desítky tisíc zcela nových klientů. Zbývající z dosavadních klientů chce KB převést do poloviny příštího roku. V současnosti začíná s migrací podnikajících fyzických osob, nakonec přijdou na řadu firmy a další právnické osoby.

Pokud někdo z klientů bude na papírovém výpisu nadále trvat, Komerční banka mu ho i po migraci na nové bankovnictví musí ze zákona zajistit. „K papírovému výpisu se lze dostat i na pobočce, a to po domluvě se svým bankovním poradcem či poradkyní. Ale nejlepší samozřejmě je vyjet si výpis v internetovém či mobilním bankovnictví,“ říká Nevoralová.

V elektronickém bankovnictví jsou výpisy z účtu zdarma ve všech bankách, zatímco za papírové si klienti připlatí. Stejně jako konkurence také Komerční banka tuto službu postupně zdražovala. Od letošního ledna zvýšila cenu za měsíční papírový výpis na sto korun z předchozích šedesáti.

Dosud jedinou bankou, která zasílání papírových výpisů klientům neumožňuje, je Partners Banka. Ta zahájila ostrý provoz letos v březnu. „Coby bezpapírová a digitální banka papírové výpisy nezasíláme. Ze strany klientů po nich ani není poptávka. Výpisy si mohou stáhnout snadno přímo v aplikaci,“ říká mluvčí Tereza Píchalová.

Partners Banka nenabízí ani zasílání výpisů e-mailem. „Pro rok 2026 plánujeme spuštění podnikatelských účtů, u kterých zvažujeme možnost zasílání výpisů e-mailem pro potřeby účetních oddělení,“ dodává mluvčí.

Rozhodnutí Komerční banky ukončit rozesílání výpisů poštou a výpisů e-mailem zatím ostatní banky nechtějí následovat. V současné době o ničem takovém neuvažujeme, odpovídají zástupci České spořitelny, ČSOB, Raiffeisenbank, Monety, UniCredit, Fio, Air Bank, mBank, Creditas, Trinity i Oberbank.

„V zasílání papírových výpisů pokračujeme a neplánujeme tuto službu v tuto chvíli rušit, jakkoli stále větší počet klientů preferuje pouze digitální výpisy v rámci digitálního bankovnictví George,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Ze zhruba 4,5 milionů klientů vyžaduje papírové výpisy ještě jeden milion,“ upřesňuje mluvčí. Poplatek za zaslání papírového výpisu poštou je 70 korun, klienti od sedmdesáti let věku platí 50 korun. „Určitě nerušíme ani výpisy posílané e-mailem,“ dodává Hrubý.

Podobně se vyjádřila ČSOB. „Podíl klientů s papírovými výpisy se snižuje, tuto službu se ale v současné době nechystáme zrušit, stejně jako posílání výpisů e-mailem,“ odpovídá mluvčí Monika Hořínková. Konkrétní čísla neposkytla.

Také Raiffeisenbank, Moneta či UniCredit zmiňují klesající zájem klientů, v současné době u nich tuto formu výpisu využívají tisíce až desetitisíce jednotlivců a firem. „Papírové výpisy tvoří zhruba 2,6 procenta z celkově generovaných výpisů,“ upřesňuje například Lucie Leixnerová, mluvčí Monety.

V novějších bankách jako jsou Fio, mBank či Creditas si nechávají papírové výpisy posílat dokonce jen stovky klientů. Ale ani ti se nyní nemusí obávat jejich zrušení.

„Pokud někteří klienti o tuto službu stojí, jsme připraveni ji poskytovat. Doporučujeme jim však využívat elektronickou formu výpisu, která mají zdarma,“ říká Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace Creditas. Na pořadu dne není podle ní ani rušení e-mailových výpisů. „Rozeslání výpisů emailem pro nás navíc nepředstavuje nějak zásadní nákladovou položku,“ dodává.

Možnost zasílání výpisů e-mailem patří ke standardní nabídce většiny bank. Kromě nové Partners Banky ji nenabízejí jen UniCredit, Fio a Oberbank. V UniCredit Bank se však může brzy objevit. „Službu e-mailového zasílání výpisu z účtu poskytujeme na Slovensku a zvažujeme ji i pro Českou republiku,“ potvrzuje mluvčí Petr Plocek.

Komerční banka byla zároveň jednou z prvních, kdo zrušil papírové platební příkazy na pobočce. Od letošního roku zadají klienti platbu jenom přes internet. Tištěné formuláře v KB skončily, podobně jako už od září 2020 v Raiffeisenbank. Ve výjimečných případech pomůže klientům bankéř na pobočce.

Olga Skalková

