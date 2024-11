Za týden to bude přesně rok, co při odesílání peněz ze šesti velkých bank přestalo být nutné uvést číslo účtu příjemce. Stačí jen znát jeho telefonní číslo – pokud se k této možnosti zaregistroval.

Inovaci pod názvem Platba na kontakt spustily 14. listopadu 2023 Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. Jako sedmá se letos v dubnu přidala Moneta Money Bank.

Hned během prvních tří týdnů se do nové služby zaregistrovalo skoro půl milionu potenciálních příjemců plateb. Jenže v praxi ji nakonec využívá mnohem méně lidí. Zástupci přinejmenším čtyř bank přiznávají, že zájem je malý a může dál klesat, protože registrace se může automaticky zrušit po půl roce bez příchozí platby.

Služba, která má sloužit hlavně na drobné platby mezi přáteli, doplácí i na to, že oproti původním plánům přišla se zpožděním nejméně jednoho a půl roku. Mezitím už se plno lidí naučilo pro podobné případy využívat QR kódy, které si snadno vytvoří v bankovních aplikacích.

Oficiálně jsou však banky se zájmem o platby na kontakt spokojené. Čísla prý odpovídají očekávání a službu rušit neplánují.

„Od spuštění platby na kontakt se pro její využívaní zaregistrovalo 114 tisíc klientů České spořitelny. V posledních třiceti dnech ji aktivně využilo jen 32 tisíc z nich,“ říká mluvčí Filip Hrubý. Pro představu: bankovní aplikaci George aktivně využívají zhruba dva miliony klientů spořitelny.

„Počet nově registrovaných uživatelů kontinuálně klesá. Zatímco krátce po spuštění si v prosinci 2023 službu zaregistrovalo takřka devět tisíc klientů, letos v lednu klesl počet nových registraci na čtyři tisíce. A v září to bylo pouze 1600 uživatelů,“ upřesňuje mluvčí spořitelny.

Po dvou týdnech od loňského spuštění služby hlásila spořitelna 115 tisíc registrovaných příjemců – tedy prakticky stejně jako teď. Pokud se letos každý měsíc registrovali další zájemci, byť jen v řádu nižších tisíců, znamená to, že řadě klientů už mezitím registrace skončila.

Počet transakcí prostřednictvím platby na kontakt je ve spořitelně v průměru ještě nižší, než by odpovídalo 32 tisícům aktivních uživatelů za posledních třicet dnů. „Letos se počet takto odeslaných plateb u nás pohybuje okolo čtyř tisíc měsíčně, příchozích plateb je zhruba sedm tisíc měsíčně,“ upřesňuje Hrubý.

Míra zájmu o platby na kontakt podle něj odpovídá očekávání banky, které vycházelo z provozu předchozí podobné služby Friends24. Ta fungovala jen mezi klienty spořitelny a během několika let provozu získala maximálně nižší desítky tisíc klientů. „S ohledem na skutečné masové rozšíření mobilního bankovnictví a okamžitých plateb je přirozené, že klienti pro zasílání plateb využívají primárně právě klasické bankovnictví,“ dodává Hrubý.

V ČSOB je pro příjem plateb na kontakt v současnosti registrováno kolem 33 tisíc klientů. Loni v prosinci – po třech týdnech od spuštění – přitom ČSOB uváděla překonání hranice 100 tisíc registrovaných. Znamená to, že zhruba dvě třetiny původních zájemců už odpadly.

Zvýšení zájmu by pomohlo, pokud by se registrace klienta do této služby nemusela obnovovat a zůstala by trvalá, říká mluvčí ČSOB Monika Hořínková. Sama banka však podle ní tato pravidla nemůže změnit, protože se na nich společně dohodla bankovní asociace, důležité slovo má i Česká národní banka.

Zatímco odesílat platbu na kontakt může kdokoliv (z účtů v sedmi zapojených bankách), pro příjem je potřeba zmíněná registrace, která prováže číslo účtu s telefonním číslem. Samotná registrace je rychlá – klienti každé ze zúčastněných bank se mohou snadno přihlásit kliknutím v jejich elektronickém bankovnictví.

Telefonní číslo se pak s účtem spáruje v registru České národní banky. K jednomu číslu účtu lze připojit více telefonních čísel, například u společného účtu manželů. Naopak k jednomu telefonnímu číslu nelze přiřadit více čísel účtů. Platbu na kontakt je možné zadat jen v korunách, maximální částka pro jeden převod je pět tisíc korun.

Registrace do služby bohužel nemusí být napořád, upozornil web Peníze.cz už před rokem. Pokud klientovi na telefonní číslo nikdo nepošle peníze po dobu šesti měsíců, služba se podle společných bankovních pravidel může sama deaktivovat a bude potřeba si telefonní číslo spárovat s číslem účtu znovu. Na blížící se termín mají banky upozornit klienty s velkým – nejméně dvouměsíčním – předstihem. Registrace se automaticky prodlužuje každou příchozí platbou na kontakt.

Pravidla ale dávají bankám na výběr, jak k pravidelné obnově po půl roce bez příchozí platby přistoupí. Jen jednou ze tří možností je vždycky vyzvat klienta, aby znovu potvrdil registraci – a když to neudělá, banka ji ukončí. Takový přístup zvolila například ČSOB.

Další dvě varianty jsou vstřícnější, předpokládají vyšší aktivitu banky. V nejlepším případě může banka sama prodloužit registraci, pokud má za prokázané, že klient telefonní číslo dál využívá pro potvrzování nějaké bankovní operace (jiné než platby na kontakt). Takový přístup si vybrala například Air Bank – mnoho klientů díky tomu vůbec nemuselo řešit prodloužení své registrace.

V Air Bank si službu od jejího spuštění registrovalo 121 tisíc příjemců, stejný počet je registrován i teď. „Alespoň jednou za půl roku s její pomocí poslalo platbu 13 631 klientů a dostalo platbu 15 941 klientů. Evidujeme celkově 45 000 těchto odchozích plateb a 117 000 příchozích plateb,“ upřesňuje mluvčí Michal Kuzmiak.

A například ve Fio bance si příjem plateb na kontakt aktivovalo na 17 tisíc klientů, platnou registraci teď má necelých 14 tisíc. „Za poslední půl rok přes tuto službu prošlo přibližně devět tisíc odchozích a stejný počet příchozích plateb. Za toto období službu aktivně využily necelé tři tisíce klientů,“ upřesňuje mluvčí Jakub Heřmánek.

Zapojené banky zatím neplánují platby na kontakt rušit. „S ohledem na fakt, že služba vznikla jako společný bankovní projekt pod záštitou České bankovní asociace, o jejím ukončení nyní neuvažujeme,“ odpovídá mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „Utlumení služby neplánujeme. I nadále jsme přesvědčeni, že má svoji hodnotu pro uživatele,“ říká mluvčí ČSOB Monika Hořínková.

„Pro klienty je to další zjednodušení, a to především v situacích, kdy si lidé chtějí mezi sebou rychle a pohodlně poslat menší částky. Asi jen málokdo si z hlavy pamatuje číslo svého bankovního účtu, ale vlastní číslo na mobil si pamatuje téměř každý,“ argumentuje Michal Kuzmiak z Air Bank.

„Platby na kontakt se staly spíš doplňkovou službou, která se klientům hodí ve specifických případech. Určitě se ji nechystáme rušit nebo jinak omezovat, pořád má své opodstatnění a najde si u klientů využití. S ohledem na četnost jejího využívání ji ale nyní také neplánujeme ani nějak více inovovat. Své kapacity spíše budeme soustředit do jiných projektů,“ odpovídá Jakub Heřmánek z Fio banky.

Systém by se měl rozšířit přinejmenším o Partners Banku. „Platby na kontakt připravujeme, aktuálně jsou naprogramované a testujeme je,“ potvrzuje mluvčí Tereza Píchalová.

O připojení se ke službě původně uvažovala Banka Creditas, nakonec se však rozhodla – právě kvůli nízkému zájmu – ji nespustit. mBank to od začátku ani neplánovala.

Další z dosud nezapojených bank – UniCredit – teprve připravuje spuštění okamžitých plateb. Ty jsou totiž předpokladem pro to, aby platby na kontakt mohly fungovat také okamžitě. „Finální rozhodnuti, jestli se přidáme k platbám na kontakt, zatím nepadlo,“ říká mluvčí Petr Plocek.

