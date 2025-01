Moneta zvýší poplatky a zavede nové. Prošli jsme změny

Co se děje

Moneta Money Bank změní od začátku dubna sazebník poplatků a některé produktové podmínky. Základních služeb – tedy toho, co dnes běžný klient nejčastěji využívá – se to prakticky nedotkne.

Běžný účet Tom plus zůstává zdarma: bezplatné jsou odchozí i příchozí platby zadané elektronicky, debetní karta nebo výběry ze všech bankomatů v Česku i v cizině. To vše bez podmínek a bez omezení.

Ohlášené změny ceníku míří především na služby, které jsou pro všechny banky čím dál dražší a zároveň je využívá čím dál méně klientů. Jde o transakce na pobočkách, práce s hotovostí u klasických pokladen a posílání výpisů poštou v papírové formě. Poplatky za tyto služby průběžně zvyšují i ostatní banky.

Moderních klientů se však může dotknout zvýšení poplatku za expresní vydání nové karty, vyhotovení některých potvrzení na žádost klienta (obojí zdraží o polovinu oproti dosavadní ceně), případně zavedení poplatku za příchozí platbu na kartu (kromě vratek od obchodníků).

Zajímavý je poplatek za zjevně nedůvodné reklamace – přestože u Monety nejde o novinku, ale jen o přenesení stávající „sankce“ přímo do hlavního sazebníku poplatků. Novinkou je poplatek za „neodůvodněnou reklamaci transakce kartou (nepovinný chargeback)“. Máme podrobnosti.

Vklad hotovosti na pokladně

Moneta od dubna zavede nový poplatek za vklad hotovosti na pokladnách svých poboček: 0,1 % z vkládané částky, výše poplatku však vždy bude alespoň 50 korun. Dosud byl vklad na vlastní účet v Monetě zdarma, platilo se jen za „vklad osobou odlišnou od klienta nebo disponenta“.

Zdarma zůstane vklad roztříděných mincí do 100 kusů stejné nominální hodnoty za den. A samozřejmě je tu i výjimka přímo ze zákona: banky nesmí vybírat poplatek za vklad hotovosti na pobočce, pokud tím klient platí závazek vůči bance. Výjimka zůstane také pro dětské účty (první vklad v měsíci) a prémiový účet Gold.

Na bezplatných vkladech prostřednictvím vkladomatů se nic nemění. Klienti Monety mohou zdarma vkládat hotovost nejen do vkladomatů Monety, ale také Komerční banky a Air Bank – partnerů ve sdílené síti. Během letošního roku by se ke sdílení vkladomatů měla přidat také UniCredit Bank.

Moneta je první bankou, která v zásadě všechny vklady na vlastní účet prostřednictvím pokladny zpoplatní. Ostatní banky – pokud mají na pobočce pokladnu – ho nabízejí zdarma. Výjimkou jsou Raiffeisenbank (bez poplatku je první vklad v měsíci; každý další je za 29 korun) a Creditas (zdarma je jen vklad do 500 tisíc).

Moneta je přitom jednou ze tří bank (společně s Creditas a Fio), které dosud provozují klasické pokladny na všech svých pobočkách. Další banky počet poboček s pokladnou postupně snižují, případně mají všechny pobočky od začátku bez pokladen.

Od dubna stoupne také minimální výše poplatku za vklad roztříděných mincí nad 100 kusů jedné nominální hodnoty za den. Poplatek sice zůstává sedm procent z vkládané částky, Moneta však bude nově vybírat vždy nejméně 200 Kč místo dosavadních 150 Kč.

Při vkladu neroztříděných mincí bude Moneta účtovat poplatek vždy 10 procent z výše vkladu nezávisle na počtu mincí. Dosud ho účtovala až nad 50 kusů neroztříděných mincí.

Výměna roztříděných mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty denně zůstává zdarma. Nad 100 kusů mincí nebo při výměně celých bankovek zůstává poplatek sedm procent, jeho minimální výše však stoupne na 200 Kč z dosavadních 150 Kč.

Výběr hotovosti na pokladně

Moneta od dubna zvýší poplatek za výběr hotovosti na pokladnách poboček ze současných 120 Kč na 0,1 % z vybírané částky, vždy však minimálně 150 Kč. Výjimku mají dětský účet (první výběr v měsíci zdarma) a prémiový účet Gold.

Výběry z bankomatů Monety pochopitelně zůstávají bez poplatku, stejně jako z dalších bankomatů ve sdílené síti (Komerční banka, Air Bank a UniCredit Bank). Klienti s běžným účtem Tom plus mají zdarma výběry ze všech bankomatů v Česku i v cizině.

Když klient předem nahlásí nadlimitní výběr hotovosti a pak ho neuskuteční, strhne mu Moneta nově u všech běžných a spořicích účtů poplatek 0,5 % z nevyzvednuté hotovosti v korunách, případně 1 % u výběrů v cizí měně.

Kdo má ještě vkladní knížku (od roku 2007 už je Moneta novým zájemcům nenabízí), připlatí si za výběr hotovosti na pokladně: místo dosavadních 60 Kč to nově bude 0,1 % z vybírané částky, vždy však alespoň 150 Kč.

Zadání platby na pobočce

Podání platebního příkazu u přepážky na pobočce Monety od dubna zdraží na 150 Kč z dosavadních 120 Kč. Shodně zdraží také zřízení a změna trvalého příkazu k úhradě či k inkasu včetně SIPO.

Prostřednictvím elektronického bankovnictví jsou všechny tyto služby zdarma.

Ze 120 na 150 Kč stoupne poplatek za odvolání odchozí úhrady po datu splatnosti.

Papírový výpis z účtu

Poplatek za papírový výpis stoupne u všech běžných a spořicích účtů na 150 Kč z dosavadních 100 Kč. Elektronické výpisy zůstávají i nadále zdarma, připomíná Moneta.

Expresní vydání platební karty nebo PIN

Výrazně se od dubna zvýší poplatek za poskytnutí debetní či kreditní karty expresně do tří pracovních dnů a za expresní vydání PIN. U korunových karet stoupne na 3000 Kč z dosavadních 2000 Kč, u eurové karty na 120 eur z dosavadních 100 eur, u dolarové karty na 130 dolarů z dosavadních 120 dolarů.

Příchozí platba na kartu

Moneta od dubna zavede poplatek za připsání příchozí platby na kartu prostřednictvím služeb MoneySend, Visa Direct nebo Gaming and Gambling. Poplatek bude 15 korun (případně 0,5 EUR nebo 0,5 USD).

Poplatek se netýká vratky na kartu (Refund) – nejčastěji při úspěšné reklamaci u obchodníka, při vrácení zboží nebo kvůli chybě. Většiny klientů se tedy nový poplatek nedotkne.

Podobný poplatek – také s výjimkou vratek – už delší dobu mají Fio a Komerční banka, od loňského listopadu ho zavedla i ČSOB.

Převod peněz přímo na kartu může být atraktivní hlavně u zahraničních plateb (mimo plateb SEPA, tedy mimo převodů eur v rámci Evropského hospodářského prostoru). Je totiž rychlejší a levnější než klasické zahraniční převody z účtu na účet. Platby přímo na kartu můžou odesílat i běžní uživatelé prostřednictvím aplikací jako Revolut, Wise nebo Zen, považovaných za konkurenci tradičních bank.

Tuzemské banky umějí takové platby přímo na kartu připsat, ale odchozí platby tohoto typu klientům nenabízejí.

Neodůvodněná reklamace transakce kartou (chargeback)

„Zavádíme nový poplatek za Požadavek na neodůvodněnou reklamaci transakce kartou (nepovinný chargeback) ve výši 300 Kč pro karty Dětská, Standard, Stříbrná, Gold, ve výši 12 USD pro kartu Standard USD a ve výši 12 EUR pro kartu Standard EUR“, píše Moneta.

Samotná služba nazvaná chargeback je v bankách zdarma – a standardně tak zůstane i v Monetě. Připomeňme si, že jde o ochranu proti nepoctivým obchodníkům, pokud jste zboží nebo službu zaplatili kartou. Typicky když vám zboží z e-shopu vůbec nepřijde. Pokud jste pak prodejce kontaktovali a on nereaguje, můžete požádat banku o chargeback neboli zpětné zaúčtování (zrušení) platby.

Co přesně tedy Moneta zpoplatní? „Jedná se o nezákonný chargeback. To znamená, že klient nechce situaci řešit s obchodníkem a požaduje, aby to vyřešila banka. Poplatek bude účtován až po konzultaci s klientem a po jeho odsouhlasení, že i za poplatek chce pokračovat v řešení chargebacku,“ vysvětlila webu Peníze.cz mluvčí Lucie Leixnerová.

„Shromažďování a prověřování podkladů pro chargeback je časově náročné, stejně jako samotné chargebackové řízení,“ připomíná. „Počet těchto žádostí v Monetě roste každý rok o několik procent, jak se klienti o této službě dozvídají. Růst není však nijak výrazný a banka vyřeší drtivou většinu případů ve prospěch klienta,“ dodává mluvčí.

Reklamace a stížnosti

Přímo v ceníku bankovních služeb se od dubna objeví také poplatek 1500 Kč za „náklady spojené s vyřízením podnětů klienta nebo třetí osoby v případech specifikovaných v článku 7 Reklamačního řádu“. Nejde o úplnou novinku – už dosud ho Moneta může účtovat právě podle reklamačního řádu, kde ho zmiňuje.

Běžné reklamace a stížnosti klientů na bankovní služby pochopitelně dál zůstávají zdarma. „Náklady spojené s vyřizováním reklamací či stížností uplatněných klientem nese banka,“ ujišťuje Moneta.

Jsou tu ale výjimky zmíněné právě v článku 7 reklamačního řádu. Banka podle něj může účtovat poplatek (náklady v paušální výši 1500 Kč spojené s vyřízením jeho podnětů) v následujících případech:

stejné či obdobné reklamace/stížnosti, resp. ve skutkově stejné věci, které již prošly standardním reklamačním procesem (včetně odvolání) a banka je vyhodnotila jako nedůvodné,

zjevně nedůvodné reklamace/stížnosti,

reklamace/stížnosti zjevně šikanózní, nebo sledující jiný nepoctivý záměr.

Potvrzení na žádost klienta

Poplatek za „vyhotovení potvrzení, poskytnutí součinnosti a informací na žádost klienta“ od dubna stoupne na 300 Kč z dosavadních 200 Kč.

Produktové podmínky

Moneta od dubna upraví nebo doplní také některá ustanovení v produktových či všeobecných podmínkách. Nejsou to zásadní změny. Podívejme se jen na některé z nich.

Poškozenou platební kartu už nebude nutné bez zbytečného odkladu vrátit bance. V podmínkách zůstává jen ustanovení, že ji klient nesmí používat.

Podle dosavadních pravidel banka zablokuje kartu, když někdo třikrát po sobě zadá špatný PIN. V nové verzi podmínek nahrazuje tuto číslovku slovy „vícekrát po sobě“.

Část změn jen doplňuje novinky, s nimiž Moneta přišla už dříve. Podrobněji například upravuje platby na kontakt (na číslo mobilu), službu Cvak nebo reaguje na přejmenování prémiového účtu (dříve Konto Genius Gold, nově běžný účet Gold).

