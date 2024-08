Banky ruší další pobočky s pokladnou. Živou obsluhu nahrazuje stroj

Banky dál snižují počet poboček s klasickou hotovostní pokladnou. A přinejmenším dvě významné banky – Komerční banka a UniCredit Bank – chtějí v tomto trendu pokračovat i v nejbližší době.

„Do konce letošního roku budeme mít pokladní službu na 105 z celkem 203 našich poboček,“ upřesňuje mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová. Před rokem – v srpnu 2023 – měla KB pokladny na 116 z 210 poboček, v současnosti už jen na 106.

Ještě výrazněji má počet poboček Komerční banky s pokladnou klesnout v roce 2025. „Naším cílem je mít pokladny jen na čtyřiceti z celkem 200 poboček – a to zřejmě do konce příštího roku, pokud tento plán nakonec nezpomalíme,“ říká člen představenstva Miroslav Hiršl v rozhovoru pro Peníze.cz. Podle něj by pokladny měly zůstat na takzvaných páteřních pobočkách, které jsou součástí kritické infrastruktury státu. Jde o pobočky, které zůstaly otevřené i během pandemie covidu.

Na rušení dalších pokladen se chystá také UniCredit Bank. „Plánujeme mít na dalších vybraných pobočkách pouze bezhotovostní služby. Přesná čísla se nyní projednávají, proto je nemůžeme ještě zveřejnit,“ říká mluvčí Petr Plocek. UniCredit má v Česku 66 poboček, z toho 43 s pokladní službou.

Pobočky a pokladny bank banka počet poboček v srpnu 2024 počet poboček v srpnu 2023 Česká spořitelna 346 (z toho 146 s pokladnou) 369 (z toho 144 s pokladnou) Komerční banka 205 (z toho 106 s pokladnou) 210 (z toho 116 s pokladnou) ČSOB 194 (z toho 71 s pokladnou) 194 (z toho 71 s pokladnou) Partners Banka 175 (žádná s pokladnou) ještě nefungovala Moneta Money Bank 134 (všechny s pokladnou) 140 (všechny s pokladnou) Raiffeisenbank 118 (z toho 46 s pokladnou) 119 (z toho 48 s pokladnou) Fio banka 86 (všechny s pokladnou) 86 (všechny s pokladnou) UniCredit Bank 66 (z toho 43 s pokladnou) 66 (z toho 44 s pokladnou) Banka Creditas 35 (všechny s pokladnou) 37 (všechny s pokladnou) Air Bank 32 (žádná s pokladnou) 32 (žádná s pokladnou) mBank 30 (žádná s pokladnou) 31 (žádná s pokladnou) Oberbank 20 (z toho 18 s pokladnou) 21 (z toho 20 s pokladnou) Trinity Bank 9 (z toho 2 s pokladnou) 9 (z toho 2 s pokladnou) Hello Bank odchod z trhu 1 (bez pokladny) Max banka přechází pod Creditas 1 (s pokladnou) celkem 1450 (z toho 687 s pokladnou) 1316 (z toho 709 s pokladnou) Zdroj: Peníze.cz, informace z bank

S bezhotovostními pobočkami přišly před více než deseti lety nové, takzvané nízkonákladové banky. Rušení hotovosti u přepážek se pak začalo postupně prosazovat i ve starších větších bankách. Podíl lidské práce při manipulaci s hotovosti snižují díky moderním technologiím – lidé čím dál častěji využívají elektronické převody, hotovost si vybírají z bankomatů nebo ji vkládají přes takzvané vkladomaty.

Další banky teď významnější omezení pokladních služeb podle svých vyjádření nechystají, některé však připouštějí možnost změny v jejich provozní době.

„V ČSOB aktuálně revidujeme otevírací doby pokladen a podle jejich vytíženosti upravujeme jejich dostupnost pro klienty. Například pokud je počet klientských transakcí za den pod 50 procent vytíženosti, je to impuls ke zvážení, zda nepřistoupit ke zkrácení otevírací doby pokladny. Žádné plošné změny teď nicméně neplánujeme,“ říká mluvčí ČSOB Monika Hořínková. „O jakýchkoliv změnách vždy klienty informujeme s výrazným předstihem,“ dodává.

Z trojice největších bank má právě ČSOB největší podíl bezhotovostních poboček. Pokladnu nechala už jenom na 71 z celkem 194 poboček. V posledních dvanácti měsících nicméně ČSOB počet svých poboček s pokladnou – ani celkový počet svých poboček – nezměnila.

Nejvíce poboček s pokladnou – 144 – provozuje Česká spořitelna. Je to o dvě méně než před rokem. Celkem má teď spořitelna 346 poboček, což je o meziroční pokles o 23. Ještě před dvěma lety měla spořitelna celkem 416 poboček.

„Není vyloučeno, že do konce letošního roku uzavřeme další pobočky, nedojde-li k nárůstu zájmu klientů. Co se týče výhledu na rok 2025, počet bezhotovostních poboček se pravděpodobně výrazně nezvýší. Také počet poboček obecně neklesne pod hranici 340,“ upřesňuje mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Jednou z mála bank, která má hotovostní pokladny na všech svých pobočkách, zůstává Moneta Money Bank. V současné době provozuje 134 poboček, o šest méně než před rokem. V menších městech je provozní doba výrazně kratší – třeba jen tři nebo dokonce dva dny v týdnu, zatímco samotná pobočka funguje každý pracovní den.

„Otvírací doba pokladen se liší a klienti si ji mohou ověřit na našich webových stránkách. V dohledné době nemáme v plánu měnit ani počet pokladen, ani jejich provozní dobu,“ říká mluvčí Monety Lucie Leixnerová. O zachování pokladen na všech pobočkách v delším časovém horizontu nechtěla spekulovat.

K přehodnocení strategie by Monetu mohlo vést nedávné zprovoznění sdílených vkladomatů. Zatímco dosud měli klienti Monety k dispozici 204 vkladomatů, nově mohou vkládat hotovost i přes bankomaty Komerční banky a Air Bank. V součtu je to skoro 800 přístrojů, po rozšíření o vkladomaty UniCredit Bank (zřejmě do poloviny příštího roku) to bude přes 900.

Na všech svých pobočkách nechávají hotovostní pokladnu pro běžné klienty také Fio banka (86) a Creditas (35).

„Na počtu poboček Fio banky ani na vybavení pokladnou nic měnit neplánujeme. Kromě toho, až na pár výjimek, jsou u poboček umístěné i vkladové bankomaty,“ říká mluvčí Jakub Heřmánek. Fio má v současnosti stejný počet poboček jako před rokem.

Banka Creditas letos začlenila do své sítě jedinou pobočku Max banky, přesto má nyní o dvě pobočky méně než před rokem.

Velký podíl hotovostních poboček si drží také Oberbank – pokladny jsou na osmnácti z dvaceti. „Výjimkou jsou filiálka na Kladně, která se specializuje primárně na poradenství pro firemní klientelu, a filiálka v Jindřichově Hradci pro zemědělský sektor. Ostatních osmnáct poboček, které máme ve všech regionech, klasickou pokladní službu provozují,“ upřesňuje mluvčí Monika Heiserová.

Trinity Bank má pokladnu jen na dvou pobočkách z devíti. „Pokladny byly a jsou pouze na pobočkách v Praze a ve Zlíně, změny v pobočkové síti nejsou aktuálně plánované,“ potvrzuje mluvčí Eva Muchnová.

S čistě bezhotovostními pobočkami už od svého vzniku fungují mBank a Air Bank. Neměly je ani Equa a Hello Bank, které už z trhu odešly.

Bez pokladních služeb na pobočkách začala letos fungovat také nová Partners Banka. S celkem 175 pobočkami, které vznikly z poradenských míst Partners, se hned stala čtvrtou největší sítí po České spořitelně, Komerční bance a ČSOB. Díky tomu je teď celkový počet poboček tuzemských bank pro běžné klienty výrazně vyšší než před rokem. V součtu je jich podle údajů webu Peníze.cz 1450, zatímco před rokem kolem 1320 a před dvěma lety přibližně 1410.

„Změny v pobočkové síti aktuálně neplánujeme. Rebranding poradenských poboček na Partners Banku máme dokončený na většině poboček. V příštím roce připravujeme rozjezd banky na Slovensku. Pokladní služby nadále mít neplánujeme,“ dodává mluvčí Tereza Píchalová.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

