Kolik si můžete vybrat z bankomatu? Přehled podle bank

Většina bankomatů v Česku vám při jednom výběru vydá maximálně 40 kusů bankovek. Když si zvolíte, že všechny bankovky mají být v nejvyšší možné hodnotě, dostanete maximálně 80 tisíc korun. Modernější bankomaty s vkladovou funkcí ale umějí vydat až 100 kusů bankovek, tedy 200 tisíc korun.

Omezení je dáno kapacitou takzvaného podavače – tedy otvoru, do kterého vám bankomat peníze vydá. Když si potřebujete vybrat víc, teoreticky nic vám nebrání v opakovaném výběru se stejnou kartou – dokud jsou v bankomatu peníze.

Častěji než na limit samotného bankomatu ale můžete narazit na strop na vaší platební kartě. Ten určuje banka, která vám kartu vydala. Stropy se obvykle liší nejen podle bank, ale také podle typu karty – vyšší limity najdeme u prémiového bankovnictví (o podnikatelských účtech nemluvě – na ně se v našem přehledu nezaměřujeme).

Až do bankou nastaveného stropu si můžete měnit limit ve vašem elektronickém bankovnictví. Třeba si ho dočasně snížit i na nulu, pokud si hotovost vybíráte jen výjimečně. A zase si ho zvýšíte, až budete potřebovat. Změna se projeví prakticky okamžitě, nejpozději za několik vteřin. Některé banky umožňují nastavit si limit přímo pro bankomaty, u jiných je limit společný s platbami u obchodníků včetně internetových. Někde si můžete stanovit denní limity, někde jen týdenní, výjimečně oba.

Když si výjimečně potřebujeme vybrat víc, než je bankou stanovený strop (nebo možnosti bankomatů v okolí), nezbyde vám než kontaktovat vaši banku nebo rovnou zajít na pobočku.

Všechny bankomatové sítě tuzemských bank vydávají jen české koruny, a to ve formě bankovek (ne mincí). Pouze některé bankomaty nebankovní sítě Euronet vydávají také eura.

Nejnižší hodnotou vydávaných bankovek je u většiny bank 200 korun. ČSOB jako jediná umožňuje výběr 100 korun (a naopak nenabízí dvoustovku). Nejvyšší hodnotou bankovky je všude 2000 korun, žádné bankomaty nevydávají pětitisícovku.

Všechny bankovní sítě už nabízejí možnost zvolit si, z jakých bankovek chcete celkovou částku poskládat. Revoluci spustila Air Bank při svém vstupu na trh v listopadu 2011. Postupně se přidaly také další bankovní sítě, jako poslední se v prosinci 2024 přidala Fio. Volbu hodnot jednotlivých bankovek v současnosti nenabízí už jen nebankovní síť Euronet.

Samozřejmě: nehledě na kapacitu bankomatu nebo limit na kartě si můžete s debetní kartou vybrat jen tolik peněz, kolik máte na účtu – případně kolik máte k dispozici formou kontokorentu.

Pojďme k přehledu podle jednotlivých bank. Kolik si můžete vybrat z jejich bankomatů nezávisle na tom, kdo vám kartu vydal? A naopak: kolik si můžete vybrat s kartou od dané banky bez ohledu na to, u jakého bankomatu ji použijete?

Česká spořitelna

Většina bankomatů České spořitelny umožňuje při jednom výběru vydat maximálně 40 bankovek, tedy maximálně 80 000 korun (40x2000 Kč). Některé bankomaty spořitelny – zatím je to ale jen malá část – umějí vydat současně 60 bankovek, tedy až 120 000 korun (60x2000 Kč).

Klient si může limit pro výběr z bankomatu měnit v nastavení karty v elektronickém bankovnictví George. Může si ho tedy podle potřeby snižovat – třeba i na nulu – a pak zase zvyšovat, maximálně ale do zmíněného stropu.

Všechny bankomaty České spořitelny nabízejí bankovky v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Nevydávají tedy nejnižší (100 Kč) ani nejvyšší (5000 Kč) bankovky. „Změnu aktuálně nepřipravujeme,“ říká David Novotný, který na starost bankomatovou síť spořitelny.

Při výběru, který lze poskládat z více bankovek, si vždycky můžete vybrat z různých kombinací (pokud jsou tyto hodnoty v bankomatu dostupné).

Na kartách vydaných Českou spořitelnou pro retailové klienty je maximální limit pro výběr 75 000 korun na den. Pro prémiové klienty s kartou programu Erste Premier je maximální výše 150 000 korun na den. Kdo si výjimečně potřebuje vyzvednout částku nad tyto stropy, měl by se předem domluvit s danou pobočkou.

ČSOB

Klasické (jen výběrové) bankomaty ČSOB během jednoho výběru vydají maximálně 40 bankovek, tedy maximálně 80 000 korun (40x2000 Kč). U vkladového bankomatu je to víc: maximálně 200 000 korun.

Téměř všechny bankomaty ČSOB nabízejí bankovky v hodnotách 100 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Nevydávají tedy bankovky 200 Kč ani 5000 Kč. Kolem 55 bankomatů nevydává stokoruny. Počet strojů bez bankovek 100 Kč postupně klesá – souvisí to s konfigurací jejich kazet či potřebami daného místa. „Do budoucna budou mít všechny bankomaty opět nominál 100 Kč. O nominálu 200 Kč neuvažujeme,“ říká mluvčí Monika Hořínková.

Při výběru, který lze poskládat z více bankovek, si vždycky můžete vybrat z různých kombinací (pokud jsou tyto hodnoty v bankomatu dostupné).

Na kartách vydaných k nejrozšířenějšímu běžnému účtu ČSOB – Plus konto – je limit pro výběr 150 000 korun, u karet k prémiovému programu Premium konto je to 500 000 korun.

V elektronickém bankovnictví ČSOB si lze u každé karty nastavit celkový limit pro platby u obchodníků a výběry z bankomatů. Limit si lze podle potřeby snižovat a pak zase zvyšovat, maximálně ale do zmíněného stropu. ČSOB umožňuje nastavit si jen týdenní limit, ne denní. Samostatný limit pro výběry z bankomatů nelze nastavit – vždy je součástí společného limitu s platbami u obchodníků.

Komerční banka

Bankomaty Komerční banky umožňují při jednom výběru vydat maximálně 40 bankovek, tedy maximálně 80 000 korun (40x2000 Kč).

Z většiny bankomatů Komerční banky lze vybrat bankovky v nejnižší hodnotě 200 Kč, dále nabízejí hodnoty 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Přibližně sedmina (14 %) bankomatů Komerční banky nabízí nejnižší nominální hodnotu 500 Kč. Žádné nevydávají nejnižší (100 Kč) ani nejvyšší (5000 Kč) bankovky.

Při výběru do hodnoty 4500 nebo 4800 Kč (záleží na tom, zda je nejnižší bankovka 500 nebo 200 Kč), si můžete zvolit volbu skladbu bankovek z přednastavených možností, které se odvíjejí z aktuálního stavu jednotlivých hodnot v bankomatu. Od částky 5000 Kč bankomat automaticky vyplatí hotovost složenou z nejmenšího počtu kusů bankovek dostupných pro tento výběr (například 21 000 Kč = 10x2000 Kč + 1x1000 Kč).

Limity na konkrétní platební kartě vydané Komerční bankou si klient může zjistit v mobilní aplikaci nebo na pobočce u bankovního poradce. Základem pro výběr z bankomatu u standardní debetní karty tarifu Start je 150 000 Kč – v novém systému KB+ může jít o denní limit, ve starém systému (Moje banka, Mobilní banka) o týdenní.

Klient si může limit pro výběr z bankomatu měnit v nastavení karty v elektronickém bankovnictví (v novém systému KB+ jako denní, ve starém systému jako týdenní). Může si ho tedy podle potřeby snižovat – třeba i na nulu – a pak zase zvyšovat, maximálně ale do bankou určeného stropu.

Moneta Money Bank

Při jednom výběru z bankomatu Monety si můžete vybrat maximálně 40 bankovek, tedy maximálně 80 000 korun (40x2000 Kč). Výběr lze opakovat.

Všechny bankomaty Monety nabízejí bankovky v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Nevydávají tedy nejnižší (100 Kč) ani nejvyšší (5000 Kč) bankovky.

Při výběru, který lze poskládat z více bankovek, si vždycky můžete vybrat z různých kombinací (pokud jsou tyto hodnoty v bankomatu dostupné).

Klienti Monety mají na nejčastěji vydávané platební kartě typu Standard maximální denní limit pro výběr z bankomatu 150 000 korun, u karet Gold 300 000 korun. S výjimkou dětských karet jde o denní stropy. Klient si může limit pro výběr z bankomatu měnit v nastavení karty v elektronickém bankovnictví. Může si ho tedy podle potřeby snižovat – třeba i na nulu – a pak zase zvyšovat, maximálně ale do zmíněného stropu.

Air Bank

Bankomaty Air Bank vydají při jednom výběru vydat nejvýše 60 bankovek, tedy maximálně 120 000 korun (60x2000 Kč).

Všechny bankomaty Air Bank nabízejí bankovky v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Nevydávají tedy nejnižší (100 Kč) ani nejvyšší (5000 Kč) bankovky.

Při výběru, který lze poskládat z více bankovek, si můžete sami určit počet různých bankovek s určitou hodnotou (pokud jsou v bankomatu dostupné).

Klienti Air Bank mají na kartě základní limit pro výběr 50 000 korun týdně. Mohou si ho zvýšit na maximálně 300 000 korun. Kdykoliv si ho také mohou snadno snížit a pak znovu zvýšit – a to buď trvale, nebo jednorázově jen pro aktuální týden.

Fio banka

Klasické (jen výběrové) bankomaty Fio během jednoho výběru vydají maximálně 60 bankovek, tedy maximálně 120 000 korun (60x2000 Kč). U recyklačního bankomatu, do kterého je možné peníze i vkládat, je maximum 100 kusů bankovek – tedy až 200 000 korun.

Všechny bankomaty Fio banky nabízejí bankovky v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Nevydávají tedy nejnižší (100 Kč) ani nejvyšší (5000 Kč) bankovky.

Při výběru, který lze poskládat z více bankovek, si lze zvolit i jejich konkrétní složení.

Na kartách vydaných Fio bankou pro retailové klienty je maximální celkový limit (pro výběr a platby) 100 000 korun denně nebo 300 000 korun týdně. Klient si může limit pro výběr z bankomatu měnit v nastavení karty v elektronickém bankovnictví. Může si ho tedy podle potřeby snižovat – třeba i na nulu – a pak zase zvyšovat, maximálně ale do zmíněného stropu. Fio umožňuje velmi podrobné nastavení jednotlivých druhů transakcí s kartou, a to jak denní, tak týdenní maximum.

„Pokud má klient zájem o jednorázové, výjimečné navýšení limitů, třeba za účelem nákupu auta, je to možné. Stačí, aby klient na pobočce nebo online přes bankovnictví podal žádost a po posouzení mu limity můžeme zvýšit,“ upřesňuje mluvčí Jakub Heřmánek.

UniCredit Bank

Jediné omezení na straně bankomatu je kapacita podavače pro jeden výběr. Liší se podle typu bankomatu – od 110 do 200 kusů bankovek.

Všechny bankomaty UniCredit Bank nabízejí bankovky v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Nevydávají tedy nejnižší (100 Kč) ani nejvyšší (5000 Kč) bankovky.

Při výběru, který lze poskládat z více bankovek, si můžete vybrat počty jednotlivých bankovek a jejich nominálních hodnot – pokud jsou v bankomatu dostupné.

Na kartách vydaných UniCredit Bank je standardně nastavený limit 40 000 korun denně. Maximální limit se liší podle typu produktu. U klasické debetní karty je maximum 150 000 korun denně. Klient si může denní limit pro výběr z bankomatu měnit v nastavení karty v elektronickém bankovnictví. Může si ho tedy podle potřeby snižovat – třeba i na nulu – a pak zase zvyšovat, maximálně ale do stanoveného stropu.

Raiffeisenbank

Klasické (jen výběrové) bankomaty Raiffeisenbank během jednoho výběru vydají maximálně 60 bankovek, tedy maximálně 120 000 korun (60x2000 Kč). Vkladový bankomat může vydat nejvýše 99 kusů bankovek na jeden výběr, tedy až 198 000 korun (99x 2000 Kč).

Zhruba 50 procent bankomatů Raiffeisenbank nabízí bankovky v hodnotách 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Zbylých 50 procent bankomatů nabízí jen tři z uvedených hodnot. Žádné nevydávají nejnižší (100 Kč) ani nejvyšší (5000 Kč) bankovky.

Všechny bankomaty umožňují výběr skladby bankovek (pokud jsou v bankomatu dostupné).

Na kartách vydaných Raiffeisenbank pro retailové klienty se limit liší podle typu karty, konkrétní informaci vidí ve svém elektronickém bankovnictví v detailu karty. U běžné debetní karty je celkový týdenní limit maximálně 200 000 korun, lze si ho složit z plateb u obchodníků (včetně internetových) a výběrů z bankomatů.

Klient si může limit pro výběr z bankomatu měnit v nastavení karty v elektronickém bankovnictví. Může si ho tedy podle potřeby snižovat – třeba i na nulu – a pak zase zvyšovat, maximálně ale do zmíněného stropu. V Raiffeisenbank si lze nastavit jen týdenní, ne denní limity.

„Výši limitu doporučujeme konzultovat s bankéřem, který může pro klienta najít výhodnější řešení například vydáním jiného typu debetní karty s vyšším limitem,“ říká mluvčí Tereza Kaiseršotová.

mBank

mBank nemá vlastní síť bankomatů. Využívá síť Euronet, o které píšeme v další části přehledu. Do konce roku 2024 jsou klientům mBank dostupné bankomaty Euronet u poboček Broker Point (dříve OK Point), jde o společný projekt se společností Broker Consulting. V roce 2025 zprovozní mBank náhradu s novým partnerem. Mají být hlavně u dosavadních obchodních míst mBank, která jsou především v nákupních centrech.

Na kartách vydaných mBank je limit nastavený podle typu karty, denní maximum je nejčastěji pět až deset milionů korun. Do této úrovně lze limity měnit dle libosti. V podstatě tedy každý vybere bez omezení.

„V praxi záleží na omezení samotného bankomatu, například kolik bankovek se vejde do dávkovače. Drtivá většina bankomatů má nicméně nastaven limit na jednotlivý výběr 80 000 korun. Pokud má klient dobře nastaveny limity, tak tuto částku může vybírat opakovaně,“ říká mluvčí mBank Kristýna Dolejšová.

Euronet

Jeden výběr z bankomatů Euronet je omezen počtem 40 kusů bankovek. Podle dostupných nominálů v bankomatu to tedy může být až 80 000 Kč (40x2000 Kč). Bankomat nemá žádný limit pro opakované výběry se stejnou kartou.

Většina bankomatů Euronet v Česku vydává bankovky v hodnotách 200 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Některé bankomaty nabízejí pouze 1000 Kč a 2000 Kč. „Nižší nominální hodnoty nejsou vždy dostupné, protože v některých lokalitách nedávají smysl,“ vysvětluje Ondřej Kozák, výkonný ředitel společnosti Euronet.

Přibližně 400 bankomatů Euronet v Česku nabízí také výdej eurových bankovek v nominální hodnotě 50 eur.

Při výběru, který lze poskládat z více bankovek, si nelze zvolit jejich skladbu. O struktuře vydané hotovosti rozhoduje bankomat.

Creditas

Banka Creditas nemá vlastní síť bankomatů.

Karty vydané Creditas mají nastaveny týdenní limity pro výběry z bankomatu. Limity se pro různé typy retailových karet liší. U karet Mastercard Standard i Mastercard Virtual je to 30 000 Kč, u karty Mastercard Gold 100 000 Kč. Karty vydané bývalou Max bankou mají týdenní limity celkově pro platby u obchodníků i pro výběry z bankomatu: 250 000 Kč týdně u Mastercard Standard a 500 000 Kč týdně u Mastercard Gold.

Limity si lze měnit v elektronickém bankovnictví – od nuly až do maximální povolené výše. V Creditas si lze nastavit jen týdenní, ne denní limity. Pokud by klient chtěl nastavit vyšší limit, musel by požádat banku o výjimku – to lze učinit buď fyzicky na pobočce, nebo autorizovanou zprávou z digitálního bankovnictví.

Partners Banka

Partners Banka nemá vlastní síť bankomatů.

Karty vydané Partners Bankou mají vysoký celkový strop 1,5 milionu korun denně – společně pro platby u obchodníků a výběry z bankomatu. Klient si může tento společný limit snížit a podle potřeby opět zvýšit (do stropu) v bankovní aplikaci.

