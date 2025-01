Do kdy vám rodiče vidí na účet? U čtyř bank si to pohlídejte

Tři banky automaticky nezruší disponentská práva k dětskému účtu, když dítě dovrší 18 let věku. Případné disponenty – tedy nejčastěji rodiče – si musí čerstvě zletilý majitel účtu aktivně sám zrušit, pokud už nechce, aby k němu měli přístup.

Pohlídat dispoziční práva ke svému účtu by si po 18. narozeninách měli klienti Raiffeisenbank, Fio banky a v některých případech mBank. Pozorní by měli být také uživatelé dětského účtu v Air Bank, který je nastavený odlišně: majitelem je vždy rodič, zatímco dítě jen disponentem.

„Dítě, které se stane plnoletým, si musí disponenty aktivně zrušit samo,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová. „Od letošního roku může tento krok udělat online přes internetové bankovnictví. Během několika týdnů budeme klienty o této možnosti aktivně informovat včetně návodu, jak na to,“ dodává.

„Dítě má na účtu nastavená určitá omezení, která je možné po 18. narozeninách odstranit. Limity pro platby a výběry je možné zrušit na dálku pouze zprávou přes bankovnictví, disponentská práva rodiče pak na pobočce. Automaticky k odstranění těchto práv nedojde,“ upozorňuje mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

mBank nabízí mKonto pro děti do 15 let. Disponentská oprávnění k němu automaticky zaniknou, když si ho dítě po 15. narozeninách změní na mKonto #navlastnitriko, které je určené pro teenagery od 15 do 18 let. Účet #navlastnitriko si už mohou založit sami bez přítomnosti rodiče, přidání případného disponenta je dobrovolné. Pokud si ho však přidají, po 18. narozeninách takové oprávnění automaticky nezaniká – disponenta banka ponechá do doby, než majitel účtu požádá o jeho výmaz.

Jiný model než ostatní banky zvolila Air Bank. Dětský účet u ní po formální stránce funguje opačně: majitelem účtu je rodič (nebo jiný zákonný zástupce), dítě je jen disponentem. Mimo jiné to znamená, že rodič může s účtem neomezeně nakládat i po 18. narozeninách potomka. Ideálním řešením tedy je, když si dospělý potomek co nejdříve založí vlastní účet a dohodne se s rodičem, že mu na něj peníze převede.

Ostatní banky zruší disponentská oprávnění k dětskému účtu automaticky poté, co se dítě stane zletilým, případně při překlopení na standardní účet pro dospělé. Problém by neměl hrozit ani v České spořitelně – také ona počítá s tím, že po dosažení plnoletosti disponentské právo rodičů automaticky zaniká, pokud potomek výslovně nepožádá o jeho pokračování.

Přesto: právě novoroční krok spořitelny rozvířil zájem ohledně disponentů. Web Peníze.cz podrobně popsal situaci, kterou přinesla lednová změna podmínek: disponentská oprávnění, která si klienti kdysi sjednali pro osobní jednání na pobočce, banka nově rozšířila také pro elektronické bankovnictví George.

Dávno rozvedení manželé pak zjistili, že v bankovnictví George vidí i účet bývalého partnera. Při rozvodu si totiž zapomněli zrušit pobočkové oprávnění – a o tom, že stále zůstali disponenti, se dozvěděli až po rozšíření do George. Spořitelna je přitom o chystané změně s předstihem několikrát informovala.

Zdánlivě podobně to vypadalo s bývalými dětskými účty, které se už dávno změnily na standardní účty pro dospělé. Rodiče po Novém roce viděli v Georgi účty potomků, k nimž kdysi měli disponentské oprávnění. V tomto případě však šlo o chybu banky, vysvětlil webu Peníze.cz její mluvčí.

„V důsledku lednového rozšíření disponentských práv i do bankovnictví George jsme v systému identifikovali technickou chybu, kvůli níž se některým rodičům objevily v bankovnictví George účty jejich dětí. Okamžitě jsme u těchto klientů nesprávná oprávnění odstranili a klienty na tuto skutečnost upozornili,“ říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Zeptali jsme se všech bank, v nichž lze založit účet pro dítě, jak je to s disponentskými právy u nich. Zaměřili jsme se hlavně na to, co se s nimi stane po 18. narozeninách dítěte. Tady jsou odpovědi.

Česká spořitelna

(odpovídá mluvčí Filip Hrubý)

Rodiče klientů s dětským účtem mají disponentské právo nakládat s tímto účtem, přičemž po dosažení plnoletosti toto rodičovské právo automaticky zaniká. (Pokud ovšem děti po dosažení 15 let věku disponentské právo nepotvrdí, respektive po dosažení 18. roku znovu nepotvrdí – v těchto případech zůstává disponentské právo rodiče zachované.)

V důsledku lednového rozšíření disponentských práv i do bankovnictví George (šlo o skupinu zbývajících klientů, kteří historicky udělili disponentská práva pouze na pobočkové operace, přičemž řada z nich se na nás obracela s žádostí o rozšíření disponentství do George) jsme nicméně v systému identifikovali technickou chybu, kvůli níž se 1. ledna některým rodičům objevily v bankovnictví George účty jejich dětí. Okamžitě jsme u těchto klientů nesprávná oprávnění odstranili a klienty na tuto skutečnost upozornili.

Obecně platí, že dětský účet se v den jejich zletilosti překlápí na Plus účet. Tito klienti musejí od té chvíle plnit podmínku čtyř plateb kartou, aby byl jejich Plus účet zdarma, o čemž je dopředu informujeme.

ČSOB

(odpovídá mluvčí Monika Hořínková)

Při uzavírání smlouvy o účtu, případně smlouvy o platební kartě, zastupuje nezletilého majitele účtu pouze jeden zákonný zástupce.

Tento zákonný zástupce má pak právo nakládat s účtem nezletilého klienta jako disponent. Může žádat o platební kartu, měnit její limity, nebo nastavovat a měnit limity pro elektronické bankovnictví a podobně.

Od 18. roku se dětský účet „pouze“ změní na Plus Konto a „dospělák“ už získává v jeho správě naprostou samostatnost. Ve stejnou chvíli banka odstraní rodiče jako disponenta, rodič už nemůže s účtem dále nijak nakládat.

Po celou dobu užívání účtu mají rodiče i dítě přístup do aplikace ČSOB Smart.

Komerční banka

(odpovídá mluvčí Šárka Nevoralová)

Jak to funguje u dětského účtu v KB, když ho založím pro dítě do 15 let?

V rámci KB+ je majitelem účtu dítě, ať už spořícího nebo běžného účtu v tarifu. Rodič/zákonný zástupce je vždy v roli disponenta s „právy vlastníka“. Tudíž rodič/zákonný zástupce ovládá a nakládá s dětským účtem v oprávnění vlastníka až do 18 let věku dítěte, nicméně vlastníkem jako takovým je dítě. Je to z důvodů ochrany peněz dítěte, kdy nikdy nelze vybrat více než 50 000 Kč měsíčně (jsou samozřejmě například i soudní výjimky a podobně, kdy to lze)

Co se stane při 15. nebo 18. narozeninách? Přestane být rodič disponentem automaticky, nebo si dítě musí dosavadní disponenty samo aktivně zrušit? Upozorňujete je na to nějak?

Rodič/zákonný zástupce přestane být disponentem v den 18. narozenin dítěte. Automaticky ho odpojíme a dítě (zletilec) může oprávnění rodiči/zákonnému zástupci znovu udělit.

V 15 letech rodiče/zákonné zástupce neodpojujeme, pouze dítěti zvyšujeme možnosti, jak nakládat s účty. Na rodiče/zákonné zástupce i na dítě komunikujeme před dosažením věkového milníku. Shrnujeme nové možnosti, které dítě bude mít a co to obnáší. Komunikace odchází minimálně týden před tímto datem.

V případě 18 let komunikujeme znovu jak na zákonné zástupce, tak na dítě – komunikujeme změny a automatické přechody na dospělé účty, odpojení rodičů, rozšíření nabídky a podobně. Opět je to minimálně týden před tímto datem.

Liší se to nějak v případě, že si dítě založilo účet až po 15. narozeninách? Může si ho založit samo, takže už nepotřebuje disponenta?

Dítě do 15 let vždy potřebuje mít u nás disponenta s platnou a účinnou Rámcovou smlouvou (rodiče/zákonný zástupce). Dítě nad 15 let již tuto povinnost nemá, může přijít samo na pobočku a sjednat si účet, stejně tak i online v aplikaci KB+. Takové dítě je pak v KB+ samo bez disponenta. Nicméně, kdykoliv přijde jeho rodič/zákonný zástupce s tím, že se chce stát disponentem, tak mu to umožníme.

Rodiče/zákonného zástupce odebereme automaticky až při dosažení 18 let.

Raiffeisenbank

(odpovídá mluvčí Tereza Kaiseršotová)

U dětského účtu v Raiffeisenbank je dítě majitelem účtu (s omezeními), rodič (zákonný zástupce) je disponentem. Neliší se to ani v případě, že si dítě založí účet až po 15. narozeninách. Zákonný zástupce je potřeba až do 18. narozenin.

Dítě, které se stane plnoletým, si musí disponenty aktivně zrušit samo. Od letošního roku může tento krok udělat online přes internetové bankovnictví. Během několika týdnů budeme klienty o této možnosti aktivně informovat včetně návodu, jak na to.

Po 18. narozeninách může mít dítě Aktivní účet pro studenty až do 26 let zdarma. Musí předložit potvrzení o studiu? Co se stane s dosavadním dětským účtem, když po 18. narozeninách takové potvrzení nepředloží? Překlopí se účet automaticky na Aktivní účet pro dospělé, na jiný typ účtu, nebo se po nějaké době zruší?

Pokud si nezletilý klient založil účet před 18. rokem (tj. nevyžadovali jsme žádné potvrzení o studiu), tak jej nevyžadujeme ani po dosažení 18 let. Klient může účet aktivně využívat s výhodami až do 26 let. Pak je účet automaticky překlopen na Chytrý účet, který je veden zdarma.

Moneta Money Bank

(odpovídá mluvčí Lucie Leixnerová)

U účtu Tom Junior je majitelem vždy dítě. Rodič není disponentem a není mu vydaná debetní karta k účtu. Rodič má možnost měnit nastavení účtu i debetní karty vydané dítěti, potvrzovat transakce zadané dítětem ve Smart Bance a mít přehled o pohybech na účtu. S debetní kartou disponuje dítě samostatně, a to do limitů nastavených zákonným zástupcem. Dítě může také samostatně převádět prostředky mezi účtem Tom Junior a Spoření Junior.

V 18 letech dítěte dojde u plně identifikovaných klientů k automatické změně účtu na účet Tom Plus (o změnu na účet Tom Plus může požádat zákonný zástupce spolu s nezletilým již od 15 let). Při této změně účtu rodič již nevidí ve své Smart Bance účet dítěte, ani neschvaluje transakce a nemá možnost měnit nastavení účtu ani karty. Smart Banka dítěte se změní na standardní Smart Banku a Spoření Junior se ruší. Na změnu účtu je klient předem upozorněn.



Nezávisle na tom, jestli už má dětský účet, může si dítě od 15. narozenin samo založit běžný Tom účet pro dospělé, tj. i bez rodiče jako disponenta?

Běžný účet Tom Plus zakládáme již od 15 věku, dítě si ho zakládá vždy společně se zákonným zástupcem.

Fio banka

(odpovídá mluvčí Jakub Heřmánek)

Když rodič založí účet dítěti do 18 let na jeho jméno, je majitelem vždy dítě a rodič je pouze disponentem. Proto rodič může s účtem nakládat jen do určitých předem nastavených limitů – na pokladně na pobočce do 5000 Kč měsíčně a bezhotovostně do 15 000 Kč měsíčně.



Co se s dětským účtem stane při 18. narozeninách? Překlopí se automaticky na běžný účet pro dospělé? Přestane být rodič automaticky disponentem, nebo si dítě musí dosavadní disponenty samo aktivně zrušit? Upozorňujete je na to nějak?

Ceník pro dětské účty i účty dospělých je úplně stejný, tedy k nějaké změně produktu fakticky nedochází. Dítě má pouze na účtu nastavená určitá omezení, která je možné po 18. narozeninách odstranit. Limity pro platby a výběry je možné zrušit na dálku pouze zprávou přes bankovnictví, disponentská práva rodiče pak na pobočce, automaticky k odstranění těchto práv nedojde.



Liší se to nějak v případě, že si dítě založilo účet až po 15. narozeninách? Může si ho založit samo, už nepotřebuje disponenta?

Dítě do 18 let musí účet také založit společně se zákonným zástupcem. Jen už rovnou má bankovnictví v aktivním režimu a s vyššími limity pro platby kartou a možností posílat bezhotovostní platby, tedy ho může používat opravdu prakticky stejně jako dospělý. U účtu založeného dítěti mladšímu 15 let je po dovršení tohoto věku potřeba ještě podepsat dodatek o nastavení autorizací pro dítě.

Air Bank

(odpovídá mluvčí Michal Kuzmiak)

Air Bank zvolila u dětských účtů jiné řešení než ostatní banky: majitelem dětského účtu je rodič (zákonný zástupce), dítě je jen disponentem. Proč jste se tak rozhodli? Jaké má takové řešení výhody? Nezvažujete změnu?

Hlavním důvodem je, že rodič má vyšší míru kontroly nad účtem dítěte, protože účet je veden na jméno rodiče a dítě je pouze disponentem. To umožňuje rodiči nastavovat limity karty, výši zůstatku a další mantinely, které dítěti pomáhají učit se hospodařit s penězi. Tento přístup také zajišťuje, že rodič může snadno založit, sledovat a spravovat účet dítěte ve své mobilní aplikaci. Změnu v současné době neplánujeme.

Co se stane s dětským účtem při 18. narozeninách (případně 15. narozeninách)? Překlopí se automaticky na standardní běžný účet pro dospělé se všemi právy, zároveň se dítě stane jeho majitelem? Nebo musí dítě po 18. narozeninách něco samo aktivně udělat, aby k téhle změně došlo? Nebo to musí aktivně rodič? A když to ani jeden z nich neudělá, do kdy na dětský účet uvidí rodič a kdy takový účet případně zanikne?

Při dovršení 15., respektive 18. roku účet zůstává nadále disponentský, nestane se z něj automaticky vlastní rámcová smlouva. V 15 letech dítě dostane upozornění v aplikaci, že má možnost si přepnout její vzhled do dospělácké verze, v 18 letech se vzhled přepne automaticky. Dětský klient má možnost si od 15 let založit vlastní rámcovou smlouvu, to musí ale udělat aktivně sám. Jeho původní disponentský účet u jeho rodiče mu zůstává, dokud ho rodič aktivně nezruší – sám nezanikne.

Při dosažení 18 let věku dítěte se Účet pro dítě přepne na klasický běžný účet s disponentem. Tento účet již nebude zobrazován jako Účet pro dítě v mobilní aplikaci rodiče, ale jako standardní běžný účet.

Když má dítě na dětském účtu několik tisíc korun – může s nimi po 18. narozeninách zacházet bez omezení, nebo stále jen v rámci limitů nastavených rodičem? A může je bez omezení vybrat třeba i rodič jako majitel účtu?

Dětský disponent může s účtem zacházet pouze podle toho, jaká práva mu rodič udělí. Po 18. narozeninách se automaticky nic nemění. Pokud mělo dítě od rodiče nastaveny nějaké limity, musí je rodič případně rozšířit. Vzhledem k tomu, že rodič je majitelem účtu a peníze na něm jsou de facto jeho, může s nimi zacházet bez omezení, tedy i vybírat peníze.

UniCredit Bank

(odpovídá mluvčí Petr Plocek)

Dětský účet zakládá zákonný zástupce, který se zároveň může nastavit jako disponent a mít tak přístup k účtu prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo na pobočce. Zákonný zástupce zároveň může nastavit nezletilci staršímu osmi let aktivní přístup do elektronického bankovnictví (s omezeným limitem) a vydat nezletilci debetní kartu k účtu.

Váš dětský účet je do 15 let. Co se stane při 15. narozeninách? Na webu píšete, že se pak automaticky změní na běžný účet – balíček Start. Přestane být rodič disponentem automaticky, nebo si dítě musí dosavadní disponenty samo aktivně zrušit? Upozorňujete je na to nějak?

Dětský účet je po dosažení věku 15 let změněn na Účet Start s tím, že dříve nastavená dispoziční oprávnění se nemění. Důvodem je, že zákonný zástupce může s účtem disponovat do dosažení zletilosti dítěte. Dispozice zákonného zástupce je zrušena v den dosažení zletilosti dítěte.

mBank

(odpovídá mluvčí Kristýna Dolejšová)

Účet mKonto pro děti může založit rodič či zákonný zástupce dětem od jejich narození do dovršení 15 let a stává se tak disponentem.

Majitelem účtu je dítě, které ale do dovršení 15 let plně zastupuje zákonný zástupce (rodič). Dítě získá pasivní přístup (nahlížení do účtů a přesouvání peněz mezi vlastními účty) a seznámí se s internetovým bankovnictvím a mobilní aplikací. Může tedy dělat transakce mezi vlastními účty v rámci mBank, může vkládat, vybírat hotovost a platit s platební kartou k účtu (od osmi let). Zákonný zástupce má aktivní přístup k účtu a může tak dítě vzdělávat, když mu chce ukázat, jak nastavit platbu či trvalou platbu z účtu, nastavovat limity na kartě.

Jakmile dítě oslaví 15. narozeniny, je potřeba, aby se se svou čerstvou občankou zastavilo na některé z našich poboček a vyplnilo žádost o změnu údajů. Má na to 60 dní od data narozenin. O postupu včas informujeme pomocí zprávy v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví. Disponent automaticky zaniká.

Od 15 do 18 let nabízíme mKonto #navlastnitriko, které si mohou teenageři založit sami bez přítomnosti rodiče. Zákonného zástupce ale mohou zmocnit jako disponenta. Ke dni 18. narozenin klienta s účtem mKonto #navlastnitriko je jeho účet automaticky změněn na standardní mKonto. Disponent automaticky nezaniká – v případě, že si klient s účtem #navlastnitriko nastaví disponenta, je mu ponechán do té doby, dokud nezadá žádost o jeho výmaz.

Banka Creditas

(odpovídá mluvčí Lucie Brunclíková)

Když dítěti do 15 let založíte Richee účet Junior, je dítě jeho majitelem, zákonný zástupce (či zákonní zástupci) je disponentem. Rodič přestane být disponentem v okamžiku dovršení 18 let majitele účtu, kdy se účet automaticky změní na standardní běžný účet.

Liší se to nějak v případě, že si dítě založilo účet až po 15. narozeninách? Může si ho založit samo, takže už nepotřebuje disponenta?

Ano, mladý člověk ve věku 15-17 let disponenta mít nemusí, pokud nechce. V tomto věku je potřeba být identifikován osobně na pobočce. Případně lze smlouvu uzavřít i distančně, tam je ale zapojení zákonného zástupce nutné.

Partners Banka

(odpovídá Klára Bulířová, ředitelka denního bankovnictví)

U dětského účtu v Partners Bance (když ho založím pro dítě do 15 let) je dítě majitelem účtu (s omezeními), rodič/zákonný zástupce je disponentem? Nebo – tím, že jde o tarif Pro rodinu – je majitelem účtu vždycky někdo z rodičů, případně oba?

Dítě je majitelem finančních prostředků na svém účtu, přičemž rodič nebo zákonný zástupce nastavuje pravidla, jak s těmito penězi může nakládat. Pouze dítě může s penězi disponovat – rodič ani dodatečně přidaný disponent k tomu nemají přístup. Rodič však schvaluje nebo potvrzuje platby, které dítě zakládá.

Pokud je dítě starší 13 let, má rodič možnost udělit dítěti oprávnění provádět platby bez nutnosti schvalování.

Počítáte s tím, že v 18 letech si dítě založí svůj vlastní účet a převede si na něj peníze z dětského účtu. Znamená to, že disponentská oprávnění se tím zruší a do nového (běžného dospěláckého) účtu se už nepřevedou?

Dítě nemůže mít současně hlavní běžný účet a svůj dětský běžný účet. Proces převodu dětského účtu na běžný plánujeme řešit v průběhu letošního roku.

Pro tento převod je nezbytné, aby rodič nejdříve zrušil dětský účet. Poté si dítě může založit svůj vlastní běžný účet standardním způsobem.

Pokud má někdo disponentská oprávnění k dětskému účtu, jejich platnost skončí, jakmile se účet zruší. Disponentská oprávnění se do nového běžného účtu dítěte nepřevádějí.

Co se stane, když si dítě po 18. narozeninách nezaloží svůj vlastní účet a peníze si na něj nepřevede? Do kdy na něj uvidí rodiče? A kdy takový dětský účet zanikne?

Rodič bude mít přístup k účtu dítěte do té doby, než účet dítěti zruší. Samotný dětský účet nezanikne. Peníze na něm zůstanou a účet bude nadále aktivní, dokud ho někdo aktivně nezruší.

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

