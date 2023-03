Za vyzkoušení účtu odměna 500 Kč. Podmínku splníte snadno

Air Bank nabízí novým klientům 500 korun na vyzkoušení jejího běžného účtu. Akce má dvě podmínky: založit si do konce března účet (rámcovou smlouvu) a nejpozději do konce dubna ho propojit s mobilní aplikací My Air.

Účet je možné založit přes internetové stránky banky, osobně na pobočce nebo právě v mobilní aplikaci My Air. Odměnu dostane ten, kdo nikdy předtím neměl v Air Bank uzavřenou rámcovou smlouvu s aktivním účtem. Peníze pak banka připíše automaticky na nový účet během několika dnů po splnění podmínek.

Používání běžného účtu v Air Bank může být zcela bez poplatků za základní služby. Trochu komplikovanější je to jen s výběrem z bankomatu: zdarma jsou všechny výběry z bankomatů Air Bank a díky sdílené síti také z bankomatů Komerční banky, Monety a UniCredit. Za ostatní výběry v Česku je poplatek 35 Kč, v cizině 100 Kč.

Podobné pobídky mají také některé další banky. Tu nejatraktivnější z aktuálně běžících spustila na začátku roku Raiffeisenbank. Noví klienti můžou získat až 3000 korun. Stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní či kreditní kartou – za každý měsíc jim banka pošle 500 korun.

Až 2500 korun nabízí služba Skip Pay, za kterou stojí ČSOB. Lidé, kteří si založí ověřený účet Plus u Skip Pay, dostanou roční dálniční známku v hodnotě 1500 korun, při dalším používání karty mohou během dvou měsíců snadno získat v součtu dalších 1000 korun.

Až 2000 korun vrátí z nákupů mBank. Akce pro nové klienty trvá do konce dubna. Základní podmínkou je zaplatit kartou k účtu prostřednictvím mobilu nebo hodinek. Banka pak vrátí na účet částku, kterou klient předtím zaplatil – maximálně 2000 korun.

UniCredit Bank nabízí novým klientům dvanáct lístků do sítě multikin CineStar zdarma a vrácení tří procent z plateb kartou po dobu jednoho roku (maximálně 500 Kč měsíčně, tedy 6000 Kč za rok). K účtům Open a Top, jejichž vedení však není automaticky bez poplatků, dá také balíček produktů Procter and Gamble v hodnotě 2500 Kč.

Komerční banka při založení nového účtu MůjÚčet, MůjÚčet Plus a MůjÚčet Gold nabízí 1000 korun na nákup v e-shopu českého národního hokejového týmu. Akce probíhá do vyčerpání 700 kusů slevových kódů.

