Komerčka omezí karty i vkladomaty. Přejde na nový systém

Komerční banka od čtvrtka 10. do pondělí 14. listopadu dočasně omezí některé služby. Týká se to všech platebních karet (včetně dětských) a také například sjednání cestovního pojištění. Důvodem je vylepšování systému.

Největší omezení postihne vkladomaty: od 11. do 14. listopadu nebudou vklady do bankomatů Komerční banky vůbec dostupné. „Očekáváme, že během pondělí 14. 11. začnou vklady do bankomatu zase normálně fungovat,“ píše banka klientům.

Platby kartou v kamenných obchodech, na internetu nebo výběry hotovosti z bankomatů budou v zásadě fungovat bez omezení. Může však dojít ke krátkodobým výpadkům. Během aktualizace systému platebních karet budou krátkodobě omezeny také některé služby na pobočkách, po telefonu i online.

Komerční banka proto klientům doporučuje, aby si ideálně během dneška – před 10. listopadem – nastavili dostatečné limity na kartě pro platby i výběry hotovosti, a to i případným disponentům. Kdo má kartu obvykle zamčenou, měl by si ji včas odemknout. Klienti by si také měli povolit platby kartou po internetu, pokud je standardně mají zablokované. „Ujistěte se také, že si pamatujete svůj PIN,“ připomíná banka.

Díky velké aktualizaci má banka přejít na nový, bezpečný a moderní systém platebních karet. Slibuje větší stabilitu a méně výpadků. Přidá také nové funkce, které KB dosud nenabízela – například nastavit samostatný limit i pro platby kartou na internetu (po zprovoznění v nové verzi mobilního nebo internetového bankovnictví).

Omezení služeb Komerční banky Služba Pobočka/bankomat Kontaktní centrum Internet. bankovnictví a mobilní aplikace (MojeBanka, Mobilní banka) KB doporučuje Sjednání debetní karty od 11. 11. (17:00) od 11. 11. (17:00) od 9. 11. (18:00) Sjednejte si kartu dopředu nebo po 14. 11. Sjednání kreditní karty od 9. 11. (20:00) od 4. 11. od 8. 11. (17:00) Sjednejte si kartu dopředu nebo po 14. 11. Úpravy parametrů karty od 10. 11. (13:00) od 10. 11. (13:00) od 10. 11. (13:00) Nastavte si svou kartu dopředu nebo po 14. 11. Sjednání dalších služeb (Moje cestovní pojištění a Asistenční služby pro cyklisty) od 9. 11. (19:00) od 9. 11. (19:00) od 9. 11. (19:00) Pokud plánujete jet do zahraničí a chcete se pojistit, můžete nejpozději do 9. 11. do 19:00. Hlášení pojistných událostí není omezeními dotčeno. Vklady do bankomatů od 11. 11. (20:00) Peníze vkládejte mimo dobu omezení. Změna PIN na bankomatu Od 10. 11. (12:00) PIN měňte mimo dobu omezení. Obnovení KB klíče/hesla Od 12. 11. (20:00) Proveďte mimo dobu omezení. Platby na kartu Od 10. 11. (20:00) Proveďte mimo dobu omezení. Digitalizace karty včetně walletu od 10. 11. (13:00) Digitalizace půjde přes wallety poskytovatelů (Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay). Mohou ale nastat krátkodobé výpadky. Zdroj: KB

Vylepší se také služba nabízející vlastní design karty pod názvem MojeKarta. Komerční banka ji kvůli přechodu na nový systém dočasně pozastavila už od začátku října (s výjimkou dětských Junior karet). „V novém systému bude proces výběru designu ve službě MojeKarta jednodušší,“ avizuje.

Platebních karet se týká i změna ceníku od 1. listopadu – ovšem pouze těch, jejichž cena není součástí vedení účtu (nejsou tedy zdarma v rámci paušálu, ale klient si za ně platí samostatně):

Dosavadní roční poplatek se mění na měsíční, současně stoupne. Například kreditní karta World Elite nově stojí 550 korun měsíčně – to je o 110 korun ročně víc než dosud. A třeba debetní Embosovaná karta teď samostatně přijde na 35 korun měsíčně – o třicet korun za rok víc než dosud. U dříve sjednaných karet začne KB účtovat měsíční poplatek až po skončení předplaceného ročního období.

Komerční banka také připomíná, že novou kartu (po konci její dosavadní platnosti) bude doručovat na kontaktní adresu, kterou u klienta eviduje, nebo na adresu jeho trvalého bydliště. Na telefonní číslo, které u něj eviduje, zašle PIN ke kartě nebo také údaje pro platby po internetu (3D Secure) bez aplikace.

