Kdo koupí úvěry Sberbank? Termín skončil, zájemci tentokrát jsou

Klienti, kteří mají úvěr od zkrachovalé Sberbank CZ, jsou zřejmě o krok blíže k převodu do jiné banky. Insolvenční správkyně Jiřina Lužová podle neoficiálních informací „nějaké“ závazné nabídky na odkup úvěrového portfolia v nominální hodnotě 47,7 miliard korun z bank dnes obdržela. Termín pro podání závazných nabídek skončil v poledne.

Lužová zatím počet nabídek nesdělila. Podle dřívějších vyjádření bude ještě chtít se zájemci jednat o případném vylepšení, pokud by se sešly podobné nabídky. Před zveřejněním musí nejvýhodnější nabídku schválit věřitelský výbor. Následně pak soud, Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Nabídku na prodej úvěrového portfolia Sberbank správkyně poslala 44 bankám s licencí České národní banky 13. září. Celkově jde o úvěry 659 firem, 3184 menších podnikatelů a 31 588 retailových klientů, z nichž je 13 322 hypotečních klientů a 20 277 klientů se spotřebitelskými úvěry.

Jméno kupce úvěrového portfolia Sberbank by mohlo být známé brzy. „Ke zveřejnění jména banky, která podala nejvýhodnější nabídku, by mohlo dojít asi do jednoho týdne od 10. října, “ řekla v minulém týdnu Lužová v rozhovoru pro Peníze.cz.

Rychlý prodej aktiv jiné bance je podle ní nejlepší variantou pro všechny věřitele banky. Platební morálka dlužníků Sberbank se totiž zhoršuje. Koncem června bylo v bance už skoro 18 procent nesplácených úvěrů. Ke konci února, tedy těsně po zavření poboček, činil podíl nesplácených úvěrů pouze 1,5 %.

První pokus o prodej aktiv Sberbank během léta byl neúspěšný. Žádná z bank, s nimiž správkyně tehdy jednala, závaznou nabídku nepodala. Pokus podle Lužové pravděpodobně selhal kvůli tomu, že banka byla tehdy v procesu likvidace a hrozilo, že spadne do insolvence.

Sberbank CZ je v konkurzu a velká část bývalých klientů si to vykládá tak, že už jí nemusí splácet své půjčky. Insolvenční správkyně Jiřina Lužová ale připomíná, že neplatičům hrozí sankce. Odpovídá i na otázky ohledně prodeje úvěrového portfolia Sberbank.

„Pokud by se prodej podařil v rámci likvidace, ale následně by se nepodařilo uspokojit všechny věřitele banky ze sta procent, tak by insolvence mohla způsobit, že by kupní smlouva uzavřená v rámci likvidace mohla být prohlášená minimálně za neúčinnou. Banka, která by tehdy v prvním nabídkovém kole vyhrála, a měla už na sebe převedené úvěry a hypotéky ze Sberbank CZ, by je musela vrátit. A to žádný ze zájemců zřejmě nechtěl riskovat,“ řekla Lužová.

Sberbank uzavřela své pobočky 25. února kvůli masivnímu odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Mnoho vkladatelů si teprve tehdy uvědomilo riziko vlastnických vazeb na ruskou Sberbank a chtělo své peníze vybrat. K tomu bance chyběla potřebná likvidita, takže přestala být schopna plnit závazky vůči klientům. Kroky k odnětí bankovní licence zahájila ČNB 28. února, v květnu jí licenci odebrala.

Prodej a následnou migraci dobrých aktiv novému kupci by Lužová ráda uskutečnila začátkem letošního prosince. „Zbytek úvěrového portfolia v nominální hodnotě asi tři miliardy korun, který tvoří horší úvěry, bude nadále spravovat Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a k jeho prodeji přistoupíme až v příštím roce. Předpokládám, že v tomto nabídkovém řízení už oslovíme nejen banky, ale i nebankovní společnosti,“ řekla Lužová.

Lužová také v minulých dnech zopakovala, že pokud bude z nabídek vybrán kupec, mohly by být pohledávky věřitelů uspokojeny už v první polovině příštího roku.

Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu patřila Sberbank CZ k nejzdravějším bankám na českém trhu. V Česku působila od roku 1993; aktivnější začala být od roku 2012, kdy převzala tuzemskou Volksbank. Měla 25 poboček a asi 120 tisíc klientů.

Olga Skalková

