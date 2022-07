Sberbank míří do insolvence, nikdo ji nechtěl koupit

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ. Insolvenční návrh na sebe podala sama Sberbank prostřednictvím likvidátorky Jiřiny Lužové. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

Likvidátorka, kterou na jaře jmenoval soud na návrh České národní banky, se předtím neúspěšně pokusila prodat aktiva Sberbank konkurenčním bankám. Podle dostupných informací se o ně zajímalo několik bank (Česká spořitelna, Air Bank nebo ČSOB), nakonec ale v řádném termínu žádnou oficiální nabídku nepodaly.

Místo likvidace tak Sberbank míří do insolvence. Už na konci dubna jí ČNB odebrala bankovní licenci kvůli tomu, že Sberbank nebyla od 25. února schopna plnit své závazky vůči klientům. Zhoršení likvidity způsobil významný odliv klientských vkladů v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem. Výplatu náhrad pojištěných vkladů začal Garanční systém finančního trhu už 9. března.

Sberbank v insolvenčním návrhu napsala, že se nachází v úpadku, a to v obou jeho formách, tedy platební neschopnosti i předlužení, neboť má více věřitelů a má peněžité závazky, které není schopna plnit. Souhrn závazků ke konci června převyšovala hodnotu majetku přibližně o 151 milionů korun a ke konci července budou závazky převyšovat majetek o přibližně 605 milionů.

„Pokud by úvěrové portfolio nemohlo být zpeněženo, věřitelům vznikne značná újma, protože by míra jejich uspokojení byla velmi pravděpodobně značně nižší, když úvěrové portfolio je zdaleka nejhodnotnějším aktivem dlužníka,“ píše Sberbank. Úvěrové portfolio musí být podle návrhu zpeněženo do 12. prosince 2022, protože po tomto datu hrozí, že banka už nebude mít kvůli americkým sankcím mít přístup do svého hlavního bankovního systému a dalších nepostradatelných systémů.

Kvůli rychlému prodeji úvěrového portfolia je podle Sberbank vhodné ustanovit předběžného insolvenčního správce a jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Navrhuje, aby se insolvenční správkyní stala dosavadní likvidátorka Jiřina Lužová.

„Případní zájemci o koupi úvěrového portfolia si museli jednoduše spočítat, že pro ně bude výhodnější počkat, až bývalá banka spadne do insolvenčního řízení. V něm bude případný nákup vybraných aktiv výhodnější,“ komentuje vývoj advokát a insolvenční správce Jan Langmeier.

Zatímco v likvidaci jsou závazky společnosti vůči věřitelům zaplaceny v plném rozsahu, při insolvenci (konkurzu) hrozí, že věřitelé dostanou zpátky jen část pohledávek.

