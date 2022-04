Trinity Bank má přes 50 tisíc klientů, zisk roste

Počet klientů Trinity Bank už přesáhl 50 tisíc. Ke konci loňského roku jich bylo 41 tisíc, oznámila banka v dnešní zprávě o hospodářských výsledcích za loňský rok. Rok 2020 končila s 24 tisíci klienty.

Podrobnosti o rozdělení mezi retailové klienty, podnikatele či firmy banka neuvedla, stejně jako třeba počet klientů, kteří aktivně využívají její spořicí nebo běžný účet. Trinity Bank láká širší veřejnost hlavně na spořicí účet, jehož úročení se dlouhodobě drží mezi nejvyššími na trhu. Naopak běžný účet je v porovnání s konkurencí slabý: banka k němu nenabízí ani platební kartu (jejich start původně avizovala na konec roku 2020), ani mobilní aplikaci (v plánu byla na rok 2021) nebo okamžité platby. Banka se zaměřuje hlavně na privátní a korporátní bankovnictví, velkou roli hraje financování developerských projektů.

Trinity Bank loni dosáhla zisku před zdaněním ve výši 200 milionů korun, což je o 167 % více než v roce 2020 a zatím nejlepší výsledek v její historii. Valná hromada, která se uskuteční dnes večer, rozhodne o návrhu vyplatit akcionářům dividendu v celkové výši 167 milionů korun jako rozdělení zisku za loňský rok a části nerozděleného zisku z minulých let, kdy dividendy nevyplatila.

„Trinity Bank pro letošní rok plánuje zisk před zdaněním na úrovni 300 milionů korun, což vytváří solidní základ pro další výplaty dividend v budoucnu,“ říká Radomír Lapčík, zakladatel a předseda dozorčí rady Trinity Bank.

Bilanční suma ke konci roku 2021 dosáhla 37 miliard korun, meziročně vzrostla o více než 112 %. Výše regulatorního kapitálu činila 2,6 miliardy korun, celkový kapitálový poměr dosáhl 21,53 %.

Ať jste v obraze Zdroj: Shutterstock Za největší v Česku se dál mohou označovat dvě banky. První skupina má nejvíc klientů, druhá spravuje největší objem peněz. Největší banky v Česku. Nové žebříčky podle klientů a peněz „Netušili jsme, že Sberbank je ruská banka,“ říkají teď někteří její klienti. Nejen pro ně máme přehled majitelů. Kdo vlastní banky v Česku a které jsou opravdu české. Přehled

„Jako jednu z priorit na další období vnímáme i rozšíření pobočkové sítě,“ říká Dušan Benda, předseda představenstva Trinity Bank. Loni otevřela novou pobočku v Ostravě a přestěhovala pobočku v Brně, společně s pražskou a zlínskou má celkem čtyři. V roce 2022 plánuje banka otevření dalších poboček, podrobnosti neuvedla.

Trinity Bank od začátku roku 2019 navázala na družstevní záložnu Moravský peněžní ústav, která fungovala od roku 1996. V době získání bankovní licence měla přes 10 tisíc klientů, bilanční suma dosahovala 9,5 miliardy korun a vklady 7,4 miliardy.

Členové družstva po přeměně získali akcie banky, takže Trinity má dnes téměř 9000 drobných českých akcionářů. Největší vliv má zlínský podnikatel Radomír Lapčík skrze společnost Trinity investorská. Tu vlastní skupina SAB Financial Group, ovládaná právě Lapčíkem. Součástí skupiny jsou SAB Finance, která obchoduje na devizovém trhu, a SAB Corporate Finance obchodující s cizími měnami v Londýně. Podle výroční zprávy za rok 2021 nemá žádný akcionář v Trinity více než 10% podíl. Prospekt k vydání nových akcií z letošního ledna uvádí, že Lapčík přímo či nepřímo vlastní 9,9 % dosavadních akcií.

Část minoritních akcionářů na webu NováTrinity.cz kritizuje některé kroky představenstva. Upozorňují například na to, že ochrannou známku Trinity Bank má až do dubna 2028 zaregistrovanou společnost SAB Finance, nepatří tedy přímo bance. Minoritní akcionáři kritizují také svolání valné hromady na páteční večer nebo to, že – narozdíl od dřívější kampeličky – už nemají svého zástupce v dozorčí radě.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem