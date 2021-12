Fio strhávalo poplatky, které nemělo. Šlo i o tisíce

Fio banka se v předchozích hodinách potýkala s technickou chybou. Klientům strhávala i tisíce korun za vnitrobankovní poplatek. Banka na chybu upozornila na sociálních sítích a klientům se za ni omluvila. Zároveň slíbila, že jim nesprávně stržené peníze vrátí.

„Poplatek byl účtovaný u vnitrobankovních plateb, které klienti zadali dnes v noci. Hned ráno se nám chybu podařilo opravit. Aktuálně všem dotčeným klientům peníze začínáme vracet, respektive poplatky stornujeme. Chybná výše poplatku, který je normálně samozřejmě nulový, vznikla interní systémovou chybou," říká Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.

V diskuzi pod facebookovským příspěvkem banky se hlásí několik klientů, kteří přišli o desítky, ale i o tisíce korun.

„Taky jsem na to koukal – 29 Kč za převod,“ napsal jeden z nich. „Nám to za převod odečetlo 2366, to už je znát,“ říká další. Z diskuze plyne, že poplatek se strhával ve výši určitého procenta z převáděné částky.

Fio banka ve stejné diskuzi kromě jiného uvedla, že se snaží vše vyřešit tak, aby peníze klientům vrátila ještě dnes. Napsala také, že problém se objevil včera po desáté hodině večerní a trval do dnešní zhruba půl deváté ráno.

Vážení klienti, omlouváme se za nemilé překvapení v podobě poplatku za vnitrobankovní převody. Jedná se o technickou chybu, žádny nový vánoční poplatek jsme se nerozhodli účtovat. Na opravě pracujeme a ještě jednou se omlouváme za nepříjemnosti. Děkujeme za pochopení. — Fio banka (@Fio_banka) December 21, 2021

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.