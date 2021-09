mBank už umí okamžité platby i v aplikaci

Klienti mBank se už nemusí kvůli odeslání okamžité platby přihlašovat do internetového bankovnictví. Služba je nově dostupná i v mobilní aplikaci. Banka tak dohání většinu konkurentů.

mBank se do systému okamžitých plateb zapojila od začátku loňského září. Prvních půl roku však podporovala jenom příchozí platby z jiných bank. Možnost odesílat okamžité platby z mBank dostali klienti až letos v březnu – ale jenom v internetovém bankovnictví, ne v mobilní aplikaci.

Na korunovém poplatku se zatím nic nemění. „Děkujeme za podnět ke zlepšení. Bude předán na příslušné oddělení,“ odpovídá teď mBank klientům na sociálních sítích, když se ptají na jeho případné zrušení.

Příplatek oproti standardní odchozí platbě vybírá mBank jako jediná. Za okamžitou transakci zaplatí klienti korunu, zatímco standardní odeslání je zadarmo. Stejný korunový příplatek účtovala do loňského listopadu Air Bank (kromě klientů, kteří si platili měsíční paušál za Velký tarif), pak ho zrušila.

Když platba zadaná v elektronickém bankovnictví odejde jako okamžitá, dorazí na účet v jiné bance prakticky hned – maximálně během několika málo vteřin. A to i v noci, o víkendu nebo během svátku – prostě kdykoliv. To je velký posun oproti standardním převodům, které fungují jenom v pracovní dny a obvykle trvají několik hodin, v horším případě dorazí až následující pracovní den.

Okamžité platby v Česku k 27. září 2021 Banka Odchozí (limit pro jednu platbu) Příchozí Air Bank ano (50 000 Kč) ano Creditas ano (400 000 Kč) ano Česká spořitelna ano (400 000 Kč) ano ČSOB ano (2 500 000 Kč) ano Equa bank ano, jen v aplikaci (50 000 Kč) ano Expobank ne ne Fio banka ano (100 000 Kč) ano Hello bank ne ne J&T Banka ano (400 000 Kč) ano Komerční banka ano (400 000 Kč) ano mBank ano (400 000 Kč) ano Moneta ano (400 000 Kč) ano Oberbank ano (2 500 000 Kč) ano PPF banka ano (400 000 Kč) ano Raiffeisenbank ano (100 000 Kč) ano Sberbank ne ne Trinity Bank ne ne UniCredit Bank ne ne Zdroj: Peníze.cz

Revoluce v posílání peněz z účtu na účet odstartovala 20. listopadu 2018, kdy testovací provoz okamžitých plateb spustila Česká spořitelna. Ostrý start přišel 1. února 2019, kdy je zprovoznila Air Bank, spořitelna se naplno přidala 22. února. Postupně se připojily Banka Creditas, Komerční banka, Raiffeisenbank, PPF banka, Moneta, ČSOB, Fio, Equa, mBank, Oberbank a J&T banka.

Poslední větší bankou, která se do systému okamžitých plateb zatím vůbec nezapojila, zůstává UniCredit. Zrovna pro její klienty by přitom přinesly velké zlepšení. UniCredit Bank totiž nedoručí standardní platbu do jiné banky ještě ve stejný pracovní den, kdy ji zadáte – uzávěrku pro zadání má už ve 20 hodin předchozího dne. UniCredit žádný termín startu okamžitých plateb oficiálně předem nezmínila. Podle informací webu Peníze.cz s ním počítala během loňského roku, jenže změnila priority a zatím se do systému nezapojila ani letos. „Termín spuštění včas sdělíme,“ říká bez bližších podrobností mluvčí Petr Plocek.

Okamžité platby zatím nepodporují ani Sberbank, Expobank, Trinity nebo Hello bank. Nezapojily se ani stavební spořitelny, přestože všechny jsou součástí bankovních skupin, které už okamžité platby umějí. Okamžitě nepošlete třeba ani splátku hypotéky z ČSOB do sesterské Hypoteční banky. Na rychlý převod nespoléhejte ani při placení daní nebo jiných poplatků státu na účty u České národní banky. Fungovat nemusí ani u jiných než běžných účtů, například u úvěrových, spořicích nebo investičních.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.