Kampelička Československé úvěrní družstvo zkrachovala

Československé úvěrní družstvo (ČSUD) nedokáže dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Informovala o tom Česká národní banka, která s družstvem už loni v prosinci zahájila řízení o odebrání licence.

Náhradu vkladů vyplatí Garanční systém finančního trhu z Fondu pojištění vkladů. Celková očekávaná výše výplaty náhrad činí přibližně 50 milionů korun.

Pro srovnání: Když v roce 2013 skončilo Metropolitní spořitelní družstvo, byly v něm vklady za víc než 12 miliard korun. V družstvu WPB Capital, které muselo skončit v roce 2014, byly skoro tři miliardy.

Výše vkladů je nízká i kvůli tomu, že družstvo v posledních letech utlumilo činnost. V minulosti, když působilo pod názvem Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, přitom patřilo k největším. Přejmenovalo se od června 2017. Ještě předtím, v letech 1996 až 2008, fungovalo jako Vinohradská vzájemná družstevní záložna.

ČSUD bylo dlouhodobě ve ztrátě, v letech 2015 až 2016 neúspěšně usilovalo o přeměnu z družstevní záložny na banku, poté nevyšla ani jednání s investorem. Družstvo přestalo nabízet své produkty, od letošního května ukončilo i platební styk. Už v březnu vstoupilo do likvidace, zároveň přišlo o licenci.

Výplata náhrady vkladů začne prostřednictvím Komerční banky do sedmi pracovních dní, tedy nejpozději 11. srpna. Žádat o ni lze do tří let. Podle pravidel zákonného pojištění vkladů mají fyzické i právnické osoby nárok na náhradu 100 % vkladů, maximálně však do 100 tisíc eur na jednoho vkladatele podle dnešního kurzu České národní banky – tedy 2 547 500 korun.

„Při výplatě základních náhrad nemusí klienti ČSUD vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na pobočce Komerční banky prokáží platným průkazem totožnosti, v případě podnikatelů pak ještě dokladem o oprávnění k podnikání,“ upřesňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

Pro výplatu náhrady vkladů právnických osob je potřeba se prokázat originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starším než tři měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

Licenci od České národní banky má už jenom sedm záložen: Artesa, Citfin, České spořitelní družstvo, Družstevní záložna Kredit, NEY spořitelní družstvo, Peněžní dům a Podnikatelská družstevní záložna. Tři největší záložny se v minulých letech přeměnily na banku: Fio, Creditas a Moravský peněžní ústav (dnes Trinity Bank).

Zatím poslední finanční institucí, jejíž klienty musel vyplatit Fond pojištění vkladů, byla ERB Bank (dříve Evropsko-ruská banka). Při krachu v roce 2016 v ní byly vklady kolem 3,5 miliardy korun.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.