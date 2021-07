ČSOB mění ceník a ruší sběrné boxy

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 27. 7. 2021

Kdo potřebuje v ČSOB vložit hotovost na cizí účet, zaplatí od listopadu 175 korun. Zdražení o 50 korun pro lidi, kteří nejsou majitelem ani disponentem účtu, na který vkládají peníze, je jednou z hlavních změn nového sazebníku.

Dvojnásobek dosavadní ceny zaplatí ten, kdo si chce na pobočce změnit limit platební karty pro bankomaty a obchodníky. Poplatek od listopadu stoupne na 50 korun z dosavadních 25 korun. Totéž se týká i zadání přes telefonní linku. Pro seniory nad 70 let a děti do 18 let se nic nemění, změnu limitu u karet budou mít prakticky zdarma – banka jim poplatek vrátí. A prostřednictvím internetového i mobilního bankovnictví si limity dál mohou bezplatně změnit všichni, zdůrazňuje banka.

Už od loňského listopadu sjednotila ČSOB ceník pro „modrou“ ČSOB i „červenou“ Poštovní spořitelnu, předtím měla dva oddělené dokumenty. Šlo o další krok k omezení značky Poštovní spořitelna.

Konec sběrných boxů

Víc než doteď zaplatí i klienti, kteří na pobočce využívali sběrné boxy. ČSOB je totiž od letošního března postupně ruší, od listopadu už s nimi vůbec nepočítá.

Do sběrného boxu – schránky umístěné na pobočce – mohli klienti vhodit platební příkaz, pokud se s ním nechtěli zdržovat osobně u přepážky. Připomeňme si, že ještě na začátku tisíciletí nebylo masově rozšířené elektronické bankovnictví, takže lidé museli ručně vyplňovat papírový formulář a ten pak předat na pobočce. Hlavně větší banky proto zavedly sběrné boxy (vedle ČSOB to byly Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a tehdejší Volksbank). Jejich pracovníci pak jednou nebo i víckrát denně obsah boxů vybrali – podobně jako třeba dopisy vhozené do poštovní schránky.

Kromě toho, že se klienti vyhnuli frontám, mohli díky využití boxů ušetřit. Například u ČSOB teď zaplatili za takový příkaz k úhradě poplatek 75 korun, zatímco podání na přepážce je vyšlo na 95 korun. V době, kdy lidé ještě neměli dostupnou alternativu v podobě internetového bankovnictví, byly ceny na pobočkách podstatně nižší než dnes.

Zájem o sběrné boxy nikdy nebyl velký, v posledních letech pak klesl skoro na nulu. Díky rozvoji elektronického bankovnictví začali klienti zadávat platební příkazy jednoduše přes internet. Česká spořitelna dokonce zavedla i takzvané platbomaty. A naopak lidé, kteří internet nemohli nebo nechtěli používat, dál ocenili pomoc živého bankéře na pobočce. Ten platební příkaz hned zkontroloval a klient měl jistotu, že ho banka přijme. Problém býval třeba s trefením se do podpisového vzoru.

Při vhození do sběrného boxu totiž častěji hrozilo, že banka odmítne provést platbu kvůli špatně vyplněnému formuláři – a klient se o tom mohl dozvědět až za pár dnů.

Účet zdarma bez podmínek

Zřejmě největší letošní novinku v ceníku zavedly ČSOB a Poštovní spořitelna už od letošního dubna. Klienti si nově nemusí hlídat, jestli každý měsíc splní podmínku pro bezplatné vedení běžného účtu. Banka zrušila poplatek 69 korun, který účtovala v případě, že v daném měsíci nepřišlo klientovi na účet aspoň 10 tisíc korun.

Podmínka sice byla pro většinu lidí snadno splnitelná, přesto mohla znamenat jistou bariéru a konkurenční nevýhodu. Nepříjemně působila třeba při dočasném výpadku stálého příjmu. Dodejme, že u klientů nad 58 let a zdravotně postižených stačil měsíční příjem na účtu aspoň pět tisíc. Lidé do 26 let věku nebo na mateřské či rodičovské dovolené nemuseli takovou podmínku plnit vůbec.

Vedení účtu bez podmínek se od dubna týká nejenom nových, ale i dosavadních klientů. Podmínkou je, že mají Plus konto (ČSOB) nebo Poštovní účet (Poštovní spořitelna), což jsou standardní účty, které banka v posledních letech nabízela. Kdo má některý ze starších typů účtu s poplatky, může si je převést nový typ. Pro nadstandardní účet Premium konto se nic nemění.

Ani po zrušení podmínky pro bezplatné vedení účtu nejsou Plus konto či Poštovní konto zcela bez poplatků. ČSOB je dál chce za výběry z jiných než vlastních bankomatů. Při výběru z jiných bankomatů v Česku čeká na klienty ČSOB poplatek 40 korun, v zahraničí 100 korun. Výjimkou jsou bankomaty patřící do stejné finanční skupiny – tedy ČSOB na Slovensku, KBC a CBC v Belgii, K&H v Maďarsku a UBB v Bulharsku, kde výběr přijde jenom na pět korun.

Kate poradí i s energiemi

ČSOB od listopadu mění také některé části svých obchodních podmínek. Nově mimo jiné počítají s větším – ale stále dobrovolným – využitím virtuální asistentky Kate.

Rozhovor Zdroj: Shutterstock, Peníze.cz Českomoravská stavební spořitelna se víc propojí s ČSOB, do skupiny se víc začlení i Hypoteční banka. Vrcholí také slučování Poštovní spořitelny s mateřskou bankou. Vidět to bude jak na pobočkách, tak v novém internetovém a mobilním bankovnictví. O roce velkých změn jsme si povídali s Janem Sadilem, který má v představenstvu ČSOB na starosti služby pro takzvané retailové klienty. Velké změny v ČSOB. Poznáte je na pobočkách i internetu

Ta může klienty informovat o bankovních produktech a službách, o provedených platbách, o nedostatku peněz pro naplánované platby, o prodloužené záruce zboží zaplaceného určitou platební kartou nebo je třeba upozornit, že omylem zřejmě zaplatili dvakrát.

Kate může být i mnohem aktivnější. Příklad: když u klienta zaznamená platbu za letenky, nabídne mu sjednání cestovního pojištění. Na zájemce čekají třeba i tipy na úspory za energie díky přechodu k jinému poskytovateli – ČSOB spolupracuje s dceřinou společností Ušetřeno.cz.

Další změny v obchodních podmínkách reagují na větší roli ČSOB Identity. Od letošního jara postupně nahrazuje dosavadní přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Jako „digitální občanku“ ji klienti mohou využít i k ověření identity při využití online služeb veřejné správy nebo při dálkové komunikaci s některými soukromými firmami.

Mění se také poplatek za bankovní úschovu – vyhotovení smlouvy o úhradě kupní ceny. ČSOB poskytuje službu pouze stávajícím klientům nebo těm, kteří si u ní sjednali hypotéku. Místo pevně daného poplatku 7500 Kč (v případě individuálních úprav 10 000 Kč) přijde nově na 0,1 % z uschované částky, minimálně však na 7500 Kč. U vyšších částek tedy úschova zdraží.

