Dokonalý podvod? Volá banka, ukazuje číslo

ČSOB varuje před vylepšeným podvodem, který vypadá jako hovor přímo z banky. Klienti v tomto případě nemohou spoléhat na podezřelé číslo, ale jenom na nezvyklé požadavky údajného zaměstnance banky.

„I když číslem našeho klientského centra je 800 300 300, dejte si prosím pozor na hovory z čísla s mezinárodní předvolbou +420 800 300 300. Jedná se o podvodníky, kteří se vydávají za naše zaměstnance,“ píše ČSOB klientům.

„Z čísla vám 800 300 300 nikdy nevoláme, je to jen linka pro příchozí hovory. Pozor také, když máte číslo naší infolinky uložené v kontaktech – může se tak stát, že díky podobnosti čísla se vám hovor označí názvem kontaktu,“ varuje ČSOB.

„Linka našeho klientského centra 800 300 300 je určena jen pro příchozí hovory směrem od klientů do banky. Klientům z tohoto čísla nevoláme. Pokud by z této naší linky skutečně přicházel hovor, bylo by číslo zobrazeno bez české předvolby,“ vysvětluje mluvčí Patrik Madle.

Podvodníci v hovoru často tvrdí, že zaznamenali podezřelé platby na vašem účtu ze zahraničí nebo pokusy o nabourání do internetového bankovnictví, případně se ptají na zůstatek účtu nebo na platby kartou v zahraničních e-shopech. Jejich cílem je přesvědčit vás o urgenci jimi předkládané situace a o nutnost předejít dalšímu zneužití tím, že vyberete peníze ze svého účtu a následně je přes bankomat převedete do cizí bitcoinové peněženky nebo rovnou převedete na cizí účet.

„V takovém případě na žádné otázky nebo požadavky neodpovídejte a hovor ukončete. Nikdy nereagujte na požadavek, abyste kvůli ochraně převáděli své peníze na cizí účet,“ zdůrazňuje ČSOB. Klienti by pro jistotu měli v takovém případě zavolat na číslo Helpdesku elektronického bankovnictví 495 800 111.

„Podvodné telefonáty přicházejí ze zahraničí a není možné jim spolehlivě zabránit. V této záležitosti jsme v kontaktu s telefonními operátory i s Policií České republiky,“ dodává mluvčí.

Dostali vás?

Zdroj: Shutterstock Ozveme se, kdyby něco! Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a přineseme vám další důležité aktuality a praktické rady.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.