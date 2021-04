Spojení Raiffeisenbank a Equa se ještě potáhne

Přestože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už před skoro dvěma týdny povolil Raiffeisenbank nákup Equa bank od fondu AnaCap Financial Partners, klienti končící banky si musí ještě nějakou dobu počkat, jakými trumfy je bude chtít nástupnická banka nalákat, aby neodešli ke konkurenci.

Dohodu oznámily banky letos v únoru, v plánu je spojení pod názvem Raiffeisenbank. Případné další využití značky Equa je zatím velkou neznámou. Raiffeisenbank s poukazem na neveřejný obsah kupní smlouvy neříká, zda se stane i vlastníkem značky Equa. Podle informací webu Peníze.cz nicméně možnosti jejího využití analyzuje. Podobně postupovala Raiffeisenbank při koupi eBanky, když použila jméno eKonto pro své běžné účty.

Poslední legislativní podmínkou, která je pro uskutečnění dohody mezi Raiffeisenbank a fondem AnaCap nutná, je souhlas České národní banky. Tento proces může skončit až v červnu. Žádost o schválení centrální bankou byla sice podle mluvčí Equa bank Kateřiny Petko podaná už 19. února (stejně jako žádost k ÚOHS), obecně však platí, že ČNB má na posouzení takové žádosti lhůtu 60 pracovních dnů. To by odpovídalo tomu, že ČNB vydá rozhodnutí do poloviny května.

Jenže podle informací webu Peníze.cz centrální banka v průběhu tohoto řízení vznesla k podané žádosti několik dotazů, což znamená, že do jejich zodpovězení se lhůta na posouzení transakce pozastavuje. Ve výsledku se dá očekávat, že rozhodnutí ČNB vydá později než v květnu.

Samotná ČNB průběh řízení – podobně jako v ostatních případech – z důvodu mlčenlivosti nekomentuje. „V případě žádosti o souhlas s nabytím účasti až dotyčné banky zveřejní informaci o vydaných rozhodnutích samy,“ říká na toto téma mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

I po souhlasu ČNB bude cesta k začlenění Equa bank do Raiffeisenbank ještě dlouhá. Nejprve musí dojít k dokončení celé koupě. Tomu bude předcházet účetní uzávěrka v Equa bank, vyplacení kupní ceny fondu AnaCap. Pro tuto fázi žádné lhůty nejsou a může trvat týdny. Až poté může Raiffeisenbank zveřejnit harmonogram, podle kterého plánuje skutečné spojení obou bank, a začít integraci systémů a týmů obou bank.

Zástupci Raiffeisenbank při zveřejnění transakce řekli, že k „operační integraci obou bank dojde v polovině příštího roku“. Další detaily toho procesu nechce žádná z obou bank odkrývat ani nyní.

„V okamžiku, kdy budeme vědět, kdy ke sloučení dojde, budeme klienty o všem informovat. Prozatím se pro ně nic nemění,“ říká Petko. Konkrétnější zatím není ani mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká: „Minimálně do konce letošního roku se pro klienty Equa bank nic nezmění a nemusí nic řešit,“ zdůrazňuje.

Až se klienti dozví, k jakému datu Equa skončí, mohu pak své účty v Equa bank do té doby zrušit, případně s nimi přejít do jakékoliv jiné banky. Když to neudělají, budou účty automaticky převedeny do Raiffeisenbank. Pokud jde o úvěry, klienti Equa bank je budou moct také převést do Raiffeisenbank, nebo doplatit v Equa bank, ať už vlastními penězi či refinancováním od jiné banky. Na rozhodnutí by měli mít klienti dostatek času, říká Kopecká.

Kromě koupě Equa bank by Raiffeisenbank ráda přebrala drobné klienty ING Bank. U ní je trochu jiná situace, protože Raiffeisenbank končící retailovou část ING nekupuje. Exkluzivní nabídku na výhodné úročení a finanční bonus představila hned v polovině února, říct si o ni lze do konce srpna. „Do té doby klient musí požádat o převedení, aby ji mohl využívat,“ upřesňuje Kopecká.

Klientům Equa bank už Raiffeisenbank avizovala, že jim neplánuje měnit podmínky, aby neměli důvod přecházet jinam. Obvykle se však přebírající banka snaží klienty končící banky motivovat i další zajímavou nabídkou, ať už na spoření nebo na jiný benefit, například odměny při platbě kartou.

Možnosti benefitů pro klienty Equa bank už Raiffeisenbank analyzuje, nebude je však chtít asi příliš zdůrazňovat. „Naším záměrem je všem nabízet to nejvýhodnější z obou bank, aby klienti byli takříkajíc na jedné lodi. Proto jsme už zavedli výběry z bankomatů zdarma i ve světě, které pro své klienty má Equa bank,“ vysvětluje Kopecká.

