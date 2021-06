Okamžité platby už umí i J&T Banka

Systém okamžitých plateb v Česku se rozšířil o třináctého účastníka. Klienti J&T Banky mohou přijímat okamžité platby z jiných bank, fungovat už by mělo také jejich odesílání z účtů v J&T. Limit pro odchozí platbu bude 400 tisíc korun.

Když platba zadaná v elektronickém bankovnictví odejde jako okamžitá, dorazí na účet v jiné bance prakticky hned – maximálně během několika málo vteřin. A to i v noci, o víkendu nebo během svátku – prostě kdykoliv. To je velký posun oproti standardním převodům, které fungují jenom v pracovní dny a obvykle trvají několik hodin, v horším případě dorazí až následující pracovní den.

Okamžité platby fungují v Česku v ostrém provozu od února 2019. Do systému se už zapojila většina retailových bank kromě UniCredit, Sberbank, Expobank, Hello bank a Trinity bank.

Účast v systému je pro banky dobrovolná. Pokud se však zapojí, musí dodržovat stanovená pravidla. Ta jsou závazná pro příchozí platby – od července stoupl maximální limit na 2,5 milionu korun pro jeden převod. Naopak poskytování odchozích plateb (a jejich případné omezení) záleží na rozhodnutí banky.

Okamžité platby v Česku k 16. červnu 2021 Banka Odchozí (limit pro jednu platbu) Příchozí Air Bank ano (50 000 Kč) ano Creditas ano (400 000 Kč) ano Česká spořitelna ano (400 000 Kč) ano ČSOB ano (2 500 000 Kč) ano Equa bank ano, jen v aplikaci (50 000 Kč) ano Expobank ne ne Fio banka ano (100 000 Kč) ano Hello bank ne ne J&T Banka ano (400 000 Kč) ano Komerční banka ano (400 000 Kč) ano mBank ano, jen v internetbankingu (400 000 Kč) ano Moneta ano (400 000 Kč) ano Oberbank ano (2 500 000 Kč) ano PPF banka ano (400 000 Kč) ano Raiffeisenbank ano (100 000 Kč) ano Sberbank ne ne Trinity Bank ne ne UniCredit Bank ne ne Zdroj: Peníze.cz

Poslední větší bankou, která se do systému okamžitých plateb zatím vůbec nezapojila, zůstává UniCredit. Zrovna pro její klienty by přitom přinesly velké zlepšení. UniCredit Bank totiž nedoručí standardní platbu do jiné banky ještě ve stejný pracovní den, kdy ji zadáte – uzávěrku pro zadání má už ve 20 hodin předchozího dne.

UniCredit žádný termín startu okamžitých plateb oficiálně předem nezmínila. Podle informací webu Peníze.cz s ním počítala během loňského roku, jenže změnila priority. „Termín spuštění včas sdělíme,“ říká bez bližších podrobností mluvčí Petr Plocek.

Nezapojily se ani stavební spořitelny, přestože všechny jsou součástí bankovních skupin, které už okamžité platby umějí. Okamžitě nepošlete třeba ani splátku hypotéky z ČSOB do sesterské Hypoteční banky. Na rychlý převod nespoléhejte ani při placení daní nebo jiných poplatků státu na účty u České národní banky. Fungovat nemusí ani u jiných než běžných účtů, například u úvěrových, spořicích nebo investičních.

Skoro všechny banky, které už okamžité platby spustily, za jejich odeslání nevybírají nic navíc oproti běžným převodům. Jsou tedy většinou zadarmo nebo v rámci měsíčního paušálu – stejně jako běžné převody. Jediná mBank vybírá příplatek: za okamžitou odchozí transakci zaplatí klienti korunu, zatímco standardní odeslání je zadarmo. Stejný korunový příplatek dříve účtovala Air Bank (kromě klientů, kteří si platili měsíční paušál za Velký tarif), od loňského listopadu ho ale zrušila.

Okamžitá platba dorazí do jiné banky prakticky hned a v zásadě nestojí nic víc oproti standardní. Oproti tomu platby prioritní, expresní nebo urgentní – navzdory svému názvu – zas tak moc nespěchají, přesto jsou mnohonásobně dražší než běžná platba.

