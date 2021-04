Výplatu z pojištění vkladů zajistí jiná banka

Vklady klientů zkrachovalých bank, záložen nebo stavebních spořitelen bude nově vyplácet Komerční banka. Rámcovou dohodu s ní na základě zadávacího řízení uzavřel Garanční systém finančního trhu (GSFT). Dohoda bude účinná od 20. dubna 2021, kdy skončí stávající rámcová dohoda s Českou spořitelnou.

„Od 20. dubna tak bude Komerční banka připravena na pokyn Garančního systému prostřednictvím svých poboček provést výplatu náhrad vkladů, pokud by v budoucnu došlo k neschopnosti některé z bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen dostát svým závazkům,“ vysvětluje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka GSFT.

Naposledy byli takto v roce 2016 vypláceni klienti ERB bank.

Vklady v bankách, stavebních spořitelnách a záložnách jsou ve společném evropském systému pojištěny až do výše ekvivalentu 100 000 eur. Tento limit platí vždy na vklady v jedné finanční instituci. V případě krachu začíná výplata náhrad vkladů z Fondu pojištění vkladů do sedmi dnů ode dne, kdy ČNB vyhlásila krach finanční instituce. Výplata pak probíhá po dobu tří let od zahájení na vybraných pobočkách vyplácející banky.

