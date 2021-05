Vklad hotovosti na vlastní účet. Kolik stojí a jak na to

Jak můžete vložit hotovost na svůj účet u jednotlivých bank? A co dělat, když nemáte poblíž pokladnu ani vkladomat? Tady je aktuální přehled.

Jak na to

Každý se občas může dostat do situace, že má v ruce hotovost a chce ji uložit na svůj běžný účet. Možností, jak to udělat u pokladny na bankovní pobočce, ubývá – a některé novější banky ji nikdy ani nenabízely. Naopak přibývá vkladomatů.

U některých bank máte k dispozici obě zmíněné varianty, některé nabízejí jenom jednu. Příjemnou zprávou je, že vklad hotovosti na vlastní účet je obvykle bez poplatku – o výjimkách si napíšeme za chvíli.

Pouze u jediné z retailových bank mají klienti smůlu: hotovost neuloží ani na pokladně, ani přes vkladomat. Nezbývá jim než využít komplikovanější způsoby – prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem přes jinou banku.

Vklad hotovosti na pokladně banky

Většina bank umožňuje vložit peníze na vlastní účet přes pokladnu na pobočce. Výjimkou jsou banky, které se od začátku prezentovaly jako digitální či převážně digitální, takže žádné pokladny nikdy ani nezavedly. Typicky jde o Air Bank, Equa bank, Hello bank či mBank.

Které banky mají pokladny:

Ovšem pozor: Ani banky, které podle tohoto seznamu mají pokladny, je nemusí mít na všech pobočkách. Zvlášť v posledních letech totiž provoz pokladen omezují. Na řadě poboček je nedávno zrušily nebo se chystají zrušit například Česká spořitelna (polovinu poboček plánuje mít do konce roku bezhotovostních), Komerční banka nebo Sberbank.

U některých menších bank pak klientům nepomůže ani to, že hotovost přijímají na všech pobočkách – pokud se zrovna nepohybují v jejich blízkosti. Trinity Bank má zatím jen tři pobočky, Expobank dokonce jedinou.

Naprostá většina bank nabízí vklady na vlastní účty bez poplatku. Narazit na něj můžete pouze ve dvou situacích:

Tou první je vkládání opravdu velké částky. Například u Banky Creditas zaplatíte, když na vlastní účet vkládáte hotovost převyšující půl milionu korun – poplatek pak dělá 0,05 % z hodnoty vkladu (tedy třeba z milionového vkladu je poplatek 500 Kč). U vkladu hotovosti nad tři miliony korun účtuje banka příplatek 1 %.

Druhá výjimka se týká Raiffeisenbank. Ta poskytuje bezplatný vklad hotovosti přes pokladnu pouze jedenkrát za měsíc. Za druhý a další vklad už zaplatíte pokaždé 29 korun – nezávisle na objemu hotovosti.

Vklad hotovosti přes vkladomat

Další možností, jak vložit hotovost na vlastní účet, jsou vkladové bankomaty neboli vkladomaty. K bankám, které je provozují, se v posledních dvou letech přidaly Equa, Fio a nejnověji Sberbank. Banky, které je provozovaly už dřív, dál rozšiřují jejich počet.

Které banky mají vkladomaty:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB a Poštovní spořitelna

Equa bank

Fio banka

Komerční banka

mBank

Moneta

Raiffeisenbank

Sberbank

UniCredit Bank

Vklad hotovosti na vlastní účet přes vkladomat poskytují v současné době všechny zmíněné banky bez poplatku. Tento způsob preferují i proto, že je pro ně levnější než práce s hotovostí na klasické pobočkové pokladně.

Ve většině případů můžete vkladomat použít pouze pro vklad na vlastní účet – přesněji řečeno na účet navázaný ke kartě, kterou jste do něj vložili. Zároveň musí jít o kartu banky, která vkladomat provozuje. Takto fungují přístroje Fio, Komerční banky, mBank, Monety, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.

Air Bank a Equa bank umožňují přes své vkladomaty vložit hotovost i na jiné účty, které jsou u nich vedené – nemusí tedy jít o váš účet, respektive účet navázaný k použité kartě. S kartou Air Bank tak vložíte peníze na jakýkoli účet vedený u Air Bank, s kartou Equa na jakýkoli účet vedený u Equa. I takové vklady jsou bez poplatku. V rámci ČSOB pak lze vkládat hotovost na jakékoliv účty u obou jejích značek – tedy jak u modré ČSOB, tak u červené Poštovní spořitelny.

Nejvíc toho umějí vkladomaty České spořitelny. Jejich prostřednictvím můžete (s kartou od České spořitelny) vložit peníze buď na svůj účet, nebo na jiný účet u České spořitelny, ale také na jakýkoli jiný účet vedený u banky v České republice. Ovšem pozor: poslední možnost je jako jediná zpoplatněna, a to částkou 125 korun.

Bez pokladny i bez vkladomatu

Asi nejkomplikovanější to mají klienti Hello bank. Ta totiž nemá ani pokladny na pobočkách, ani vkladomaty.

Pokud máte zároveň účet v jiné bance, můžete si hotovost vložit nejdříve na něj a pak – už bezhotovostně – převést peníze do Hello bank. Jak jsme si napsali, v takovém případě na vás až na výjimky nečeká žádný poplatek. A samozřejmě: tento způsob lze využít i k převodu do jiných bank, když poblíž nemáte zrovna jejich vkladomat nebo pokladnu.

Druhou možností je vložit hotovost u přepážky České pošty. Potřebovat k tomu budete poštovní poukázku typu A. Pořádně si však za to připlatíte: převod částky do 5000 korun stojí po dubnovém zdražení 44 korun, převod částky od 5001 do 50 000 korun přijde na 52 korun, za každých dalších započatých 10 000 korun si pak připočtěte ještě poplatek sedm korun.

Poštovní poukázkou můžete vložit peníze na jakýkoli účet vedený v Česku, tedy nejen v Hello bank. Výhodou poukázky je i to, že pošta má mnohem rozsáhlejší síť poboček než banky, především v menších městech a na vesnicích.

Poštovní poukázka A: posíláte hotovost na účet Vkládaná částka 1 Kč až 5 000 Kč 5 001 Kč až 50 000 Kč za každých dalších započatých 10 000 Kč Cena 44 Kč 52 Kč 7 Kč

Výhodu mají klienti Equa bank – jednou měsíčně mohou poštovní poukázku pro vklad hotovosti využít prakticky zdarma: banka jim poplatek za poukázku vrátí, když na ní uvedou variabilní symbol 111.

Speciální nabídku mají ČSOB a Poštovní spořitelna. Jejich klienti si mohou vložit hotovost na vlastní účet u poštovní přepážky přes platební kartu. Je to levnější i jednodušší než poukázka. Obsluha na přepážce zadá na platebním terminálu „vklad“ místo „výběr“, klient přiloží platební kartu, zadá PIN a předá hotovost. Tato služba stojí 10 korun. Druhá varianta – vklad dokladem – přijde na 20 korun.

Kolik stojí vklad hotovosti na účet Banka Na pokladně Vkladomat Česká pošta Air Bank Nemá pokladny Bezplatně Standardní ceník ČP Banka Creditas Bezplatně Nemá vkladomaty Standardní ceník ČP Česká spořitelna Bezplatně Bezplatně Standardní ceník ČP ČSOB Bezplatně Bezplatně 10 Kč kartou, 20 Kč dokladem Equa bank Nemá pokladny Bezplatně Jeden převod v měsíci zdarma Poštovní spořitelna Bezplatně Bezplatně 10 Kč kartou, 20 Kč dokladem Expobank Bezplatně Nemá vkladomaty Standardní ceník ČP Fio banka Bezplatně Bezplatně Standardní ceník ČP Hello bank Nemá pokladny Nemá vkladomaty Standardní ceník ČP Komerční banka Bezplatně Bezplatně Standardní ceník ČP mBank Nemá pokladny Bezplatně Standardní ceník ČP Moneta Money Bank Bezplatně Bezplatně Standardní ceník ČP Raiffeisenbank První vklad zdarma, další 29 Kč Bezplatně Standardní ceník ČP Sberbank Bezplatně Bezplatně Standardní ceník ČP Trinity Bank Bezplatně Nemá vkladomaty Standardní ceník ČP UniCredit Bank Bezplatně Bezplatně Standardní ceník ČP

Poslední – a nejdražší – možností je vložit hotovost na pokladně některé jiné banky. Vklad na účet vedený v ostatních bankách však nabízejí jenom dvě: Komerční banka a Raiffeisenbank. A pořádně si za to připlatíte.

U pokladny Komerční banky vás takový vklad hotovosti (na účet vedený třeba u Hello bank) přijde na 2 % z vkládané částky. Minimální poplatek je přitom 300 Kč. Za vklad do 15 000 Kč tedy zaplatíte vždy 300 Kč. Když chcete vložit třeba 50 000, přijde vás to na 1000 Kč.

U pokladny Raiffeisenbank zaplatíte za vklad hotovosti ve prospěch účtu u jiné banky dokonce 3 % z vkládané částky, přičemž minimální poplatek dělá 100 Kč. Za vklad částky do 3333 Kč tak zaplatíte 100 Kč, pak poplatek roste.

