Air Bank výrazně snížila limit pro okamžité platby

Air Bank během dubna snížila limit pro odchozí okamžité platby. Klienti teď mohou v jedné transakci odeslat maximálně 50 tisíc korun, zatímco dřívější limit byl 400 tisíc.

„Nový limit se týká všech klientů a setkají se s ním v internetovém i mobilním bankovnictví,“ upřesnil webu Peníze.cz Vladimír Komjati, vedoucí komunikace Air Bank.

„Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření, kterým reagujeme na častější výskyt telefonických podvodů neboli vishingu,“ vysvětluje Komjati.

„Podvodníci vydávající se za pracovníky bank se snaží klienty kromě získání osobních údajů pod záminkou bezpečnosti přimět i k převedení peněz na jiný účet. A pokud klient na takový podvod i přes všechna varování zveřejněná v posledních měsících naletí a peníze podvodníkům sám ze svého účtu odešle okamžitou platbou, převod je velmi rychlý. Banka pak má méně času na takový podvod i přes rozpoznání neobvyklé platby reagovat,“ upřesňuje mluvčí.

Připomíná, že vishing jde nejlépe identifikovat podle toho, co podvodník požaduje. Skutečný pracovník banky nikdy nebude po klientovi chtít, aby mu sdělil přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, číslo karty nebo třeba potvrzovací kód z SMS zprávy a notifikace, popřípadě aby převáděl peníze na „bezpečný účet“. Pokud se klient s takovým telefonátem setká, měl by hovor ukončit a zavolat na skutečné číslo banky, které najde na jejím oficiálním webu.

Proč Air Bank zvolila právě limit 50 tisíc? „Valná většina běžných okamžitých plateb se pohybuje v nižších částkách, a tak většinu klientů nijak neomezí,“ odpovídá Komjati. Dodejme, že limit se týká jednotlivé transakce, nebrání tedy rozdělení platby do více částí.

Air Bank tím nastavila nejpřísnější podmínky na českém trhu. Většina bank, které okamžité platby zatím zavedly, používá v Česku nejvyšší možný limit 400 tisíc korun. Výjimkou je pouze Fio banka, která hned při startu této služby snížila limit pro odchozí okamžitou platbu na 100 tisíc korun. Stotisícovou hranici zpočátku zvolila i Česká spořitelna, už před několika měsíci ji ale zrušila a přešla na standardních 400 tisíc.

Ostatní banky podle dostupných informací žádné snížení limitu nechystají. Neplánuje to ani Moneta, která nedávno varovala před novou vlnou podvodných e-mailů. Podobné pokusy průběžně míří i na klienty dalších bank.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.