Bankovní identitu už nabízí i Air Bank a Moneta, KB má problém

Také klienti Air Bank a Monety se už mohou jednoduše připojit k Portálu občana a podobným službám prostřednictvím bankovní identity. Zpoždění nabírá Komerční banka, která spustila ostrý provoz služby 1. března, ale hned po startu ji přerušila.

První klienti Air Bank mohou novinku využívat ode dneška. „Spuštění bankovní identity pro klienty je postupné, stejně jako tomu bylo a bude u ostatních bank. Nejprve je totiž nutné, aby na straně státu proběhl proces ztotožnění elektronické identity klienta s jeho totožností jako občana v základních registrech,“ vysvětluje mluvčí Jana Pokorná.

Někteří klienti Air Bank tak budou moci bankovní identitu využívat už během několika dní, někteří až za několik týdnů. „Pokud má ale klient zájem bankovní identitu využívat co nejdříve, Air Bank mu to umožní. Stačí, aby v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci My Air tento zájem projevil stisknutím jednoho tlačítka. Banka pak tohoto klienta upřednostní v pořadí, aby k jeho ztotožnění došlo mezi prvními,“ dodává mluvčí.

„Využívání bankovní identity je pro klienty dobrovolné. Bankovní identita je zabezpečená stejně jako internetové bankovnictví – stejnými technologiemi a stejnými bezpečnostními prvky. Klienti se také nemusí bát, že by o nich banka v případě využití identity věděla víc informací, než je nutné ze zákona. Při přihlašování klienta k Portálu občana totiž banka pouze ověřuje totožnost klienta a nemá přístup k žádným dalším informacím,“ připomíná Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní finanční služby Air Bank.

Klienty s novou službou už propojuje také Moneta Money Bank. „Informaci o možnosti využívat svou bankovní identitu ke komunikaci se státem naleznou klienti ve svém novém internetovém bankovnictví. Takzvané ztotožňování klientů s bankovní identitou bude probíhat postupně v několika vlnách. Předpokládáme však, že kompletní přístup k této službě by všichni naši klienti měli mít nejpozději do konce dubna,“ řekla mluvčí Zuzana Filipová na začátku března, kdy Moneta spolu s Air Bank získala od státu potřebnou akreditaci.

Klienti ČSOB a České spořitelny mohou službu využívat od ledna. První březnový den ji měla zprovoznit také Komerční banka, kvůli bezpečnostnímu incidentu však službu pozastavila. „Jde o preventivní rozhodnutí do doby, než bude zjištěna její příčina a zamezeno opakování,“ uvedla státní Správa základních registrů. Předtím napsala, že došlo k záměně jedné identity. Služba není pro klienty Komerční banky dostupná ani dnes – po osmnácti dnech od původního termínu.

Bankovní identita umožňuje jednoduše a bez dalších nákladů pro běžného klienta ověřit jeho identitu i mimo banku. V první fázi funguje vůči veřejné správě, typicky při přihlašování do Portálu občana. Od března ji lze využít také pro vstup na „online finanční úřad“, tedy nový portál Moje daně. Přes bankovní identitu se budou moci občané také přihlásit k vyplnění dotazníku pro letošní „sčítání lidu“. Řadu činností však zatím úřady po internetu neumožňují, například výměnu řidičského průkazu při konci jeho platnosti.

Zdroj: Peníze.cz

Kromě technologického řešení potřebují banky získat právě akreditaci od státu. Do poloviny roku se chtějí přidat i Fio, Raiffeisenbank, UniCredit Bank a Equa bank (ta brzy přejde pod Raiffku), mBank plánuje start ve třetím čtvrtletí.

Bankovní identita, jejíž standard vznikl v rámci České bankovní asociace, umožní klientům ověřit totožnost vůči veřejné správě stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví. Ve druhé polovině roku ji banky chtějí rozšířit i pro ověřování vůči soukromým firmám – dodavatelům energie, telekomunikačním operátorům, sázkovým společnostem, e-shopům a podobně. Rozšíří se tak možnosti, jak na dálku sjednat nebo změnit smlouvu, ověřit věk a podobně.

Akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace Akreditovaná osoba Prostředek pro elektronickou identifikaci Úroveň záruky (datum akreditace) První certifikační autorita Čipová karta STARCOS 3.5 ID ECC C1R s příslušným komerčním certifikátem pro systém elektronické identifikace. vysoká (1/2020) CZ.NIC Kombinace uživatelské heslo k mojeID účtu a FIDO2 token certifikovaný minimálně na úroveň L1. značná (8/2020) Kombinace uživatelské heslo k mojeID účtu, PIN a FIDO2 token certifikovaný minimálně na úroveň L2 a splňující další požadavky. vysoká (3/2021) Československá obchodní banka Uživatelské jméno a vstupní heslo. nízká (10/2020) Uživatelské jméno, vstupní heslo a SMS klíč. značná (10/2020) Uživatelské jméno, vstupní heslo a Smart klíč. Uživatelské jméno a Smart klíč. Anonymní QR kód a Smart klíč. Certifikát na čipové kartě + PIN. Česká spořitelna Uživatelské jméno a George klíč. značná (12/2020) Uživatelské jméno, heslo a SMS s jednorázovým kódem (OTP). Komerční banka Uživatelské jméno, bezpečnostní heslo a SMS OTP. značná (12/2020) Uživatelské jméno a KB Klíč. Certifikát na čipové kartě + PIN. Certifikát v souboru + heslo. Air Bank Uživatelské jméno, heslo a SMS kód nebo uživatelské jméno, heslo a aplikace My Air souhrnně označené jako Internetové bankovnictví Air Bank. značná (3/2021) Anonymní QR kód a mobilní aplikace My Air aktivovaná heslem nebo biometrií souhrnně označené jako Mobilní aplikace My Air. Moneta Money Bank Uživatelské jméno, heslo a mobilní klíč (jednorázový SMS kód). značná (3/2021) Uživatelské jméno a mobilní bankovnictví Smart banka. Zdroj: Ministerstvo vnitra



