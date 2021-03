PPF míří k ovládnutí víc než 28 % akcií Monety

Skupina PPF může po vypořádání odkupu oficiálně vlastnit 28,36 % akcií Moneta Money Bank. V rámci dobrovolného veřejného návrhu akceptovali dosavadní akcionáři Monety nabídku na odkup za 141 723 860 kusů akcií v celkové hodnotě 11,3 miliardy korun. Společně s necelým 0,63% podílem, který PPF vlastnila už před odkupem, by to podle mluvčí skupiny dosáhlo zmíněných 28,36 %.

„Vypořádání obdržených akceptací se bude řídit podmínkami veřejného návrhu na odkup akcií uveřejněnými 8. února,“ říká mluvčí Jitka Tkadlecová. PPF nabídla akcionářům Monety cenu 80 korun za akcii. Pro transakci založila dceřinou společnost nazvanou Tanemo.

„Většinu akceptací zaslaly právnické osoby, pouze zhruba sedm procent doručily fyzické osoby. Větší podíl z celého odkupu, téměř 87 %, připadá na zahraniční akcionáře,“ upřesňuje Tkadlecová.

„Vypořádání proběhne ve dvou vlnách. První část do výše 10% podílu bude vypořádána 24. března. Druhá část odkupu bude vypořádána po získání souhlasu od České národní banky, o který jsme ji požádali 24. února,“ dodává mluvčí PPF.

Ve stručnosti si připomeňme, o co jde: PPF chce v Monetě získat největší podíl akcií a pak Monetě prodat Air Bank, Home Credit a Zonky. Formálně by tedy Moneta kupovala Air Bank, reálně by však PPF ovládla vedle svých dosavadních firem i Monetu. PPF využívá toho, že vlastnická struktura Monety je od jejího vzniku stále velice roztříštěná. I víc než desetiprocentní podíl by ji stačil k tomu, aby se stala největším akcionářem.

