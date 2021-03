UniCredit zjednoduší ověření v internetovém bankovnictví

Přihlašování a potvrzování plateb v internetovém bankovnictví UniCredit Bank bude rychlejší a jednodušší. Její systém dosud patřil k nejkomplikovanějším mezi tuzemskými bankami.

Místo generování jednorázového kódu v mobilní aplikaci Smart klíč budou klienti nově potvrzovat přihlášení do internetového bankovnictví prostřednictvím oznámení ve svém telefonu – takzvanou push notifikací. Po kliknutí na tlačítko Přihlásit v Online Bankingu obdrží oznámení na mobil, které pak snadno potvrdí biometrií (například otiskem prstu) nebo stálým PIN kódem. Když se klient přihlašuje z jiného počítače než obvykle, musí přidat ještě datum narození. Pro opakované přihlášení ze stejného počítače může zaškrtnout volbu Zapamatovat, aby datum narození už nezadával.

„Změny přináší nová verze aplikace Smart Banking / Smart klíč, se kterou budete mít také více možností správy svých uživatelských údajů přímo v mobilním telefonu,“ píše UniCredit Bank klientům. V průběhu března se aplikace aktualizuje všem, kdo mají nastavenou automatickou aktualizaci. Ostatní by si ji měli stáhnout z Apple Store nebo Google Play, na připravenou aktualizaci je banka včas upozorní.

„Abyste mohli používat push notifikace pro přihlašování a potvrzování plateb, je nutné, abyste měli telefon připojený k internetu a povolená oznámení jak v aplikaci Smart Banking / Smart klíč, tak i v mobilním telefonu. V případě, že internetové připojení nemáte, můžete využít alternativní možnost přihlášení,“ vysvětluje banka.

Klienti budou pro Smart Banking a Smart klíč nově používat jen jeden PIN. „Bude to ten, který po aktualizaci aplikace zadáte jako první, ať už při přihlášení do Smart Bankingu, nebo Smart klíče. Aplikace vás na tuto změnu sama upozorní. V případě, že váš PIN nebude vyhovovat novým bezpečnostním standardům, aplikace vás vyzve k jeho změně,“ upřesňuje banka.

Dalším zlepšením je také možnost změnit si uživatelské jméno. To slouží především k přihlašování do internetového bankovnictví (v případě potřeby i do mobilních aplikací). Dosud klienti používali jako uživatelské jméno používat šestimístné číslo přidělené bankou, které si nemohli změnit. Nově si ho budou moct změnit například na email nebo jiný snadno zapamatovatelný údaj. Aplikace nově umožní také změnu hesla pro komunikaci s bankou prostřednictvím infolinky.

Jak přihlašování do internetbankingu UniCredit fungovalo dřív? Po zadání šestimístného přihlašovacího jména na webu si klient musel vygenerovat jednorázový šestimístný kód v aplikaci Smart klíč a ten pak zadat na internetu. Při ověřování jednotlivých transakcí (typicky odchozí platby) se klientovi nejprve ukazoval šestimístný kód v internetovém bankovnictví, který musel opsat do aplikace Smart klíč, znovu bylo potřeba vyplnit i částku.

