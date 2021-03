Air Bank couvla. Kartou na internetu zaplatíte i bez aplikace

Klienti Air Bank, kteří nechtějí nebo nemohou používat mobilní aplikaci, nepřijdou o možnost platit kartou na internetu. Banka jim dnes napsala, že pravidla od dubna nezpřísní tak výrazně, jak původně oznámila.

„Nejjednodušší způsob, jak tyto platby potvrzovat, je přes aplikaci My Air. Protože ji ale zatím nemáte a my se vždy snažíme reagovat na potřeby našich klientů, vymysleli jsme pro vás náhradní řešení, jak platby kartou na internetu potvrzovat i bez aplikace,“ píše banka. „Nové řešení začne fungovat v prvních dubnových dnech. Do té doby bude potvrzování plateb na internetu fungovat jako doposud,“ dodává.

Klienti, kteří neověří platbu kartou na internetu přes aplikaci, budou muset k jednorázovému SMS kódu přidat ještě své heslo do internetového bankovnictví. V některých případech, které banka vyhodnotí jako bezpečné, bude stačit jen SMS kód (obecně jde o nižší částky, opakované platby u stejného obchodníka a podobně).

Zdroj: Air Bank

Air Bank v lednu původně oznámila, že od 1. dubna přestane posílat jednorázové SMS kódy při platbě kartou na internetu, typicky v e-shopu. „Platby kartou na internetu, které vyžadují potvrzení, budete muset vždy potvrdit v aplikaci My Air, bez ní už na internetu nezaplatíte. Nejenže tímto plníme požadavky evropské směrnice PSD2, ale potvrzování aplikací je mnohem bezpečnější a jednodušší způsob než přepisování kódu z SMS,“ napsala tehdy klientům.

Nakonec se však Air Bank přiklonila k řešení, které nabídla většina konkurentů: Klientům sice doporučuje přejít na potvrzování aplikací (třeba otiskem prstu), nechává však alternativu ve formě takzvaného ePINu nebo podobného hesla k jednorázové SMS. Přísnější postup – pouze ověření přes aplikaci – oznámily UniCredit Bank a Hello bank.

