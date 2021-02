Marketingový šéf Air Bank jde podpořit expanzi Rohlíku

Air Bank opouští její marketingový ředitel Jakub Petřina. „Mám pro vás jedno překvapení. Rozhodl jsem se k velkému kroku a jdu Tomášovi (Čuprovi – pozn. red.) pomoct dobýt Západ. V březnu se smutkem opustím Air Bank, ale v květnu si s radostí sednu na novou židli skupinového šéfa marketingu Rohlíku. Těším se, bude to velká jízda,“ napsal dnes na Twitteru.

Petřina byl jedním z těch, kdo připravovali rozjezd Air Bank a stál pak za její originální a úspěšnou marketingovou komunikací. Ve skupině PPF působil od června 2005 – nejdříve v Home Creditu, od podzimu 2009 se podílel na projektu Air Bank, která vstoupila na trh na podzim 2011.

„Jsme hrdí na to, že Jakub Petřina stál u zrodu myšlenky na vybudování banky, kterou mohou mít lidi rádi. Air Bank věnoval víc jak deset let svého pracovního života. Vždy proto bude její součástí. Ostatně do konce března je součástí našeho Air Bank týmu a dál pracuje s vervou a energií, která je mu vlastní. Proto se o informaci, jak budeme v divizi marketingu pokračovat dál, chceme podělit až na počátku dubna,“ říká mluvčí banky Jana Pokorná.

Online supermarket Rohlik.cz funguje od září 2014. Vedle postupného rozšiřování služeb a pokrytí v České republice vstoupil předloni do Budapešti, na konci loňského roku do Vídně a letos se chystá prosadit v Mnichově. Před pár dny vyprodal druhou emisi dluhopisů v objemu 1,7 miliardy korun, investoři ji rozebrali během dvou týdnů.

Expanzi Rohlíku v Německu pod názvem Knuspr vede od loňského června Erich Čomor, který stál u zrodu Air Bank jako její první šéf. Ze skupiny PPF odešel poté, co loni ukončila přípravu projektu Velvon – německé obdoby Air Bank.

Jsme radši, když nejlepší mozky v oboru stahujeme z trhu k nám. Ale když má před sebou někdo takovou výzvu jako @jakubpetrina, tak mu popřejeme jen to nejlepší. A poděkujeme za roky neobyčejně plodné spolupráce. Jakube, díky.👍 https://t.co/CZfMeo5ZYP — Skupina PPF (@SkupinaPPF) February 23, 2021

