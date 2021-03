Spořitelna definitivně končí s aplikací Poketka

Česká spořitelna ukončí k 17. dubnu provoz své mobilní aplikace Poketka. Některé její funkce už dříve přešly do hlavní bankovní aplikace George, jiné zaniknou bez náhrady.

Poketka nabízí držitelům platebních karet ČS mimo jiné slevy a takzvaný cashback u vybraných obchodníků. Stejné výhody přináší od loňského července slevový program Moneyback, který je přímo součástí George. Přechodem do jediné aplikace chtěla banka jednak zjednodušit využívání slev, jednak podpořit samotného George. Poketka navíc byla dostupná jenom pro systém Android, ne pro iOS značky Apple.

Pod George přešla i další oblíbená služba z Poketky: možnost vygenerovat si jednorázovou virtuální kartu, jejíž číslo se použije vždycky jenom pro konkrétní nákup, což může být bezpečnější pro platby na internetu.

Další dvě funkce Poketky končí bez náhrady. Jde jednak o digitální věrnostní karty různých obchodníků – uživatelé si je mohou stáhnout k sobě, v Poketce ani Georgi už nebudou fungovat. Totéž platí pro nákupní seznam – kdo o něj nechce přijít, může si ho do 17. dubna poslat třeba na e-mail.

Aplikaci Poketka spustila spořitelna v srpnu 2018 – původně pod názvem Saifu, brzy ji přejmenovala kvůli problému s ochrannou známkou. Poketka původně nabízela také NFC platby mobilem se systémem Android. Tato funkce skončila v říjnu 2019, spořitelna dál podporuje globální aplikace Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay.

„V době, kdy Poketka uměla mobilní platby, jsme měli okolo 20 tisíc klientů, v současnosti je počet uživatelů poloviční, tedy okolo 10 tisíc,“ upřesnil webu Peníze.cz mluvčí spořitelny Lukáš Kropík. Jen za minulý rok bylo v Poketce vytvořeno 75 tisíc virtuálních karet a aktivováno 52 tisíc nabídek ve slevovém programu Moneyback.

„Po více než dvou letech provozu Poketky jsme se rozhodli, že je potřeba se posunout dál – naším cílem je upravit nabídku mobilních aplikací tak, aby byla pro klienty co nejjednodušší. Naše úsilí se proto do budoucna zaměří na maximální podporu vývoje nových funkcí přímo v Georgi,“ dodává Matouš Eckert, který stál za vývojem Poketky. Eckert se teď se svým týmem bude věnovat integraci třetích stran do George.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.