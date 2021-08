Číslo účtu na přání. Které banky ho nabízejí?

U poloviny bank se nemusíte smířit s tím, jaké číslo vašemu kontu přidělí. Chce to ale aktivitu a vejít se do pravidel. Bohužel: číslo za lomítkem neovlivníte, v nedohlednu je i přenositelnost čísla ke konkurenci.

Proč by vás mělo zajímat, jestli můžete od banky dostat číslo účtu podle vlastního výběru? Hlavně proto, aby se vám snadněji pamatovalo – podobně jako si občas můžete vybrat u telefonu. Nebo přecházíte ke konkurenci a rádi byste si nechali původní číslo, přinejmenším to před lomítkem. Nebo třeba proto, že jste jednička a chcete to všem pořádně ukázat. Nebo máte rádi trojky. Nebo prostě chcete konkrétní kombinaci čísel, která má marketingový význam pro vaši firmu nebo neziskovku...

„Většinou si klienti volí data narození, rodná čísla nebo telefonní čísla,” říká Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank. Ta ohledně čísla účtu na přání patří k té vstřícnější polovině bank, které tuhle možnost nabízejí – nebo přinejmenším neodmítnou.

I u těch bank, kde si číslo můžete vybrat, se pravidla výrazně liší – a s tím i volnost klientů. Některé vás nechají vybrat skoro celé číslo, jiné aspoň jeho část, a třeba Sberbank vám dá na výběr jenom z několika předem vygenerovaných čísel.

Když už vám banky něco takového umožní, nebudou po vás chtít nic navíc. Služba je bez poplatku, odpověděli shodně zástupci bank.

Nepřekročitelné podmínky

Základní podmínka vychází ze závazných pravidel České národní banky pro to, jak musí číslo účtu vypadat. Jde o kontrolní systém zvaný MODULO 11. Podrobně jsme ho popsali v samostatném článku, kde najdete i další informace o tom, jak čísla účtů v Česku historicky vznikla a z čeho se skládají.

Jak na něj Zdroj: Shutterstock Někdy je krátké, jindy dlouhé nebo dokonce s předčíslím. Formát čísla účtu se u jednotlivých bank liší. Základní pravidla jsou přesto pevně daná. Tady jsme je popsali: Tajemství čísla účtu. Klíčem pro banky je 11

„Každé číslo účtu musí splňovat kontrolu na MODULO 11: každá číslice se násobí předem danou váhou, pak se celé číslo sečte a musí být dělitelné 11 beze zbytku,“ připomíná Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.

Jestli vámi vybrané číslo splňuje tuhle základní podmínku, si můžete ověřit i na webu České národní banky.

V lepším případě si ale vyberete jenom číslo před lomítkem. Druhou podmínkou, kterou ani ty nejvstřícnější banky nemohou zrušit, je totiž kód banky – tedy část za lomítkem jako třeba 0300 u ČSOB nebo 5500 u Raiffeisenbank. O tom si napíšeme ještě později.

Smůlu budete mít i v případě, že vámi vybrané číslo už v konkrétní bance používá někdo jiný – tedy že je obsazené. Některé banky mají navíc další interní pravidla, která právě díky formátu účtu dokážou odlišit drobné klienty od podnikatelů nebo velkých firem. Nebo třeba odlišit běžný účet od spořicího či úvěrového. A zřejmě také neuspějete s „přejmenováním“ konta, které už sami používáte – číslo si lze v zásadě zvolit jenom pro nové účty, na nichž zatím neproběhla žádná transakce.

banka nabízí číslo na přání? Air Bank ne Banka Creditas ano (aktivně ne) Česká spořitelna jenom pro korporace ČSOB ano Equa bank ne Expobank ne Fio banka ano Hello bank ne J&T Banka ne Komerční banka ano mBank ne Moneta Money Bank ano Raiffeisenbank ano Sberbank z nabídky automaticky vygenerovaných Trinity Bank ano (aktivně ne) UniCredit Bank ne Zdroj: odpovědi mluvčích

Vyberte si

Mezi nejvstřícnější patří už zmíněná Raiffeisenbank. Číslo účtu na přání může mít maximálně 10 čísel, přičemž teoreticky si můžete sami zvolit všechny z nich. „Podmínky jsou dvě: číslo už nesmí být používáno a musí respektovat pravidla MODULO 11,“ podotýká Kopecká.

Fio banka nabízí osmi- až desetimístná čísla. „Desetimístné číslo účtu nesmí začínat čísly 1 nebo 2, devítimístné nesmí začínat čísly 9 nebo 19,” upřesňuje mluvčí Jakub Heřmánek. „Číslo účtu si můžete vybrat u všech nových osobních i podnikatelských účtů, které jsou zakládány na pobočce a u kterých dosud neproběhla žádná operace,“ dodává.

Zdroj: Shutterstock Anketa Chtěli byste ho? Už ho mám! Chtěl(a) bych, kdyby to šlo. Možná vyzkouším, když to půjde. Je mi to jedno. Ani ne.

ČSOB nabízí všem klientům dvě varianty: V té první je délka čísla účtu šest až devět číslic, z nichž si můžete zvolit vlastní kombinaci čtyř až osmi číslic. Nebo lze číslo účtu „postavit“ na telefonním čísle (osm až devět číslic), v takovém případě je výsledná délka 10 číslic.

„Zbývající číslice se klientovi nabídnou podle dostupných možností tak, aby byla splněna pravidla pro tvorbu čísel účtu,“ říká mluvčí Patrik Madle. „Pokud z nějakého důvodu dané číslo není možné poskytnout, nabídneme mu možné kombinace, případně si klient zvolí jiné,“ dodává.

Také v Komerční bance mohou o číslo účtu na přání požádat všichni klienti, tedy jak ti drobní retailová, tak podnikatelé nebo větší firmy. „Číslo může mít maximálně 16 míst a musí obsahovat minimálně dvě číslice rozdílné od nuly,“ upřesňuje mluvčí Michal Teubner. I tady samozřejmě platí dvě základní podmínky: úspěšný test na MODULO 11 a číslo už nesmí existovat v systému Komerční banky.

Velkou volnost dává zájemcům i Moneta. „Účet s vybraným číslem si mohou založit všichni klienti, tedy retailoví i komerční, a to na všech našich pobočkách. Jediné omezení při výběru v podstatě je, aby již účet se stejným číslem neexistoval. Samozřejmě musí také splňovat náležitosti definované Českou národní bankou,“ říká mluvčí Zuzana Filipová.

Další dvě banky – Creditas a Trinity – sice číslo na přání aktivně nenabízejí, nicméně když klient sám přijde s takovým přáním, zřejmě ho neodmítnou.

„Jde o službu, která je poptávaná zcela výjimečně. Občas o lépe zapamatovatelné číslo účtu požádají například neziskové organizace a dokážeme jim v tom vyhovět,” odpovídá Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky Creditas.

„V rámci nadstandardního přístupu ke klientům, a to bez rozdílu typu klienta, umíme v případě jeho zájmu založit na pobočce (ne online) číslo běžného, spořicího či vkladového účtu dle jeho přání. Takové číslo nesmí být již obsazené a musí splňovat pravidla MODULO 11. Nejsou s tím spojeny žádné poplatky,“ říká Eva Čerešňáková za Trinity Bank.

Česká spořitelna umožňuje volbu pouze korporátním klientům. „Například společnost T-Mobile měla účet u KB v podobě 19-2235210247/0100, ale později si založila účet i u ČS (19-2235210247/0800) a ČSOB (19-2235210247/0300). Formát čísla účtu ukazuje na původ v KB, my a ČSOB jsme toto číslo převzali. Pro soukromé klienty a drobné podnikatele tuto službu nenabízíme,” upřesňuje mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Přenositelnost čísla účtu

Ať už jste si číslo účtu vybrali, nebo jste si nakonec zvykli na to automaticky přidělené, jedno je bohužel jisté: ke konkurenci si ho nepřevedete. Takzvaný kodex mobility sice výrazně usnadňuje přechod z jedné banky do druhé (stačí si požádat jenom u té nové, ta se postará o vše potřebné), čísla účtu se však netýká.

A i kdyby se vám povedlo v nové bance získat úplně stejné číslo jako v té předchozí, stejně si budete muset nechat vyrobit nové vizitky a (podnikatelé, firmy či neziskovky) další materiály. Změní se vám totiž číslo za lomítkem – kód banky.

Proč to ani v roce 2021, navzdory všemu technologickému pokroku a inovacím, nejde tak jednoduše jako u mobilních operátorů? Ti už se přece s přenositelností čísla ke konkurenci dávno vyrovnali – klientům zůstane nejen základní číslo, ale i předvolba označující původně jednotlivé operátory.

Zatímco operátoři jsou jenom tři hlavní, retailových bank je kolem patnácti. A hlavně: systém pro mobilní čísla tvořili operátoři zhruba ve stejném – už relativně moderním – období. Oproti tomu systémy jednotlivých bank vznikaly postupně, některé už hodně dávno, hodně odlišné jsou i jejich technologické základy. Vzpomeňte si, jak dlouho jsme (nejenom v Česku) čekali na takovou „samozřejmost“ jako jsou okamžité platby.

Kromě toho je v bankách – při vší úctě k mobilním operátorům – mimořádný důraz na bezpečnost a diskrétnost, jde o velice regulovaný obor. Navíc chybí silnější tlak klientů, možná o službu opravdu ani nemají zájem.

I přenositelnost čísla účtu – včetně kódu za lomítkem – se ale dá časem vyřešit. Klient by navenek používal jakési virtuální číslo, alias, který by se teprve uvnitř bankovních systémů přesměroval k tomu skutečnému. Databázi by mohla spravovat Česká národní banka, respektive její platební systém Certis.

Prvním krůčkem k tomu může být jiná inovace, kterou chystají Česká bankovní asociace právě s ČNB: možnost posílat platby na číslo telefonu, tedy na kontakty v mobilu místo na číslo účtu. Kdo by o to měl zájem, spároval by v centrální databázi své číslo mobilu s tím bankovním. O připravované novince jsme podrobně psali na Penězích.

„O možnosti přenositelnosti čísla bankovního účtu tak, jak ji popisujete, aktuálně v ČNB neuvažujeme,“ odpovídá mluvčí centrální banky Denisa Všetíčková. Připomíná, že diskuse k převoditelnosti čísla se na evropské (i české) úrovni vedly na začátku minulého desetiletí při přípravě směrnice o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (PAD).

Po deseti letech se teď diskuze zřejmě povedou znovu. „Je to zjevně důležité téma pro holandskou centrální banku a tamní antimonopolní úřad (ACM), které se mu věnují už řadu let – více v non-paper holandské vlády z minulého roku,“ upřesňuje Všetíčková.

„Nelze vyloučit, že téma bude diskutováno v rámci revize směrnice o platebních účtech (PAD),“ říká Šimon Blecha z tiskového oddělení ministerstva financí. Na změnu tlačí zmíněné Nizozemsko, v současné době však na evropské úrovni zatím žádné diskuze neprobíhají.

V Nizozemsku už od roku 2004 funguje automatické přesměrování po dobu třinácti měsíců, když si klient změní starý účet na nový v jiné bance. Aby podobný systém aliasů našel širší uplatnění, musel by se místo jednotlivých států řešit na úrovni celé EU, zdůrazňují Nizozemci.

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora. Veronika Doskočilová Další články autora.