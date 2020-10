Musíte na pobočku. Banky komplikují zrušení účtu

Když si chcete založit běžný účet v bance (a máte už ho někde jinde), můžete to celé vyřídit po internetu. Ke konkurentům, kteří takovou možnost nabídli už dřív, se od léta připojila Česká spořitelna – poslední velká banka, kde každý zájemce o sjednání účtu musel osobně zajít na pobočku.

Před pár dny zprovoznila kompletní otevření účtu online i Raiffeisenbank, která to doteď uměla jenom částečně. Žádost jste sice mohli vyplnit online, ale pak ji museli podepsat na pobočce, nebo domlouvat na setkání s kurýrem.

Snadné a rychlé založení běžného účtu přímo od počítače tak umožňují už prakticky všechny banky. Výjimkou jsou Oberbank, která se na běžné retailové klienty nezaměřuje (ale neodmítne je), nebo malá Waldviertler Sparkasse Bank působící poblíž hranic s Rakouskem.

Banky se předhánějí, kdo je tím skutečným lídrem v inovacích a digitalizaci. Přes internetové nebo mobilní bankovnictví můžete nejenom zadávat platby nebo měnit limity na kartě, ale zařídit i čím dál víc věcí, kvůli nimž jste dřív museli zajít osobně na pobočku. Třeba si vzít půjčku. Takzvanou bankovní identitu – bezpečné ověření při přihlášení k elektronickému bankovnictví – začne od příštího roku uznávat i stát. Různé žádosti a dokumenty na úřadech si díky tomu snadno vyřídíte online.

Jenže když se rozhodnete váš běžný účet zrušit (a současně místo něj nezakládat nový u konkurence), vrátíte se v čase o deset let zpátky. Kvůli jednoduchému kroku vás většina bank nutí přijít osobně na pobočku. Obvykle sice mají alternativu, jenže ta bývá ještě komplikovanější a dražší: poslat výpověď poštou s úředně ověřeným podpisem.

Koronavirus jako inovátor

Jednoduché zrušení účtu přímo přes internetové bankovnictví nabízejí jenom dvě tuzemské banky: Air Bank a mBank. Když se s nimi rozhodnete skoncovat, můžete to udělat podobně snadno jako zadat platební příkaz: prostě v internetbankingu najdete „tlačítko“ Zrušení účtu nebo Vypovězení účtu. Banky vám napíšou, že je jim to líto, zvlášť když za vedení účtu nic neplatíte – ale jestli je vaše rozhodnutí definitivní, nebudou vám to komplikovat.

Snadno – formou zprávy odeslané z internetového bankovnictví – si lze zrušit účet v Expobank a nově také v Creditas. „Standardní postup zrušení je osobně na pobočce a při řešení na dálku zaslání výpovědi s ověřeným podpisem poštou. I vzhledem ke covidové situaci jsme začali umožňovat zrušení účtu online formou zprávy přes internetové bankovnictví. Podmínkou je jen, aby na účtu v daném čase bylo méně než 30 eur, což lze snadno vyřešit třeba převedením na jiný účet,“ říká mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková.

Také zástupci Equa a Hello bank ujišťují, že účet lze zrušit bez větších komplikací. „Stačí, když nám klient pošle podepsanou žádost o zrušení účtu e-mailem nebo poštou. Pokud by se jednalo o zrušení jen jednoho z účtů a nešlo by o rozvázání kompletního smluvního vztahu, lze zrušení vyřešit i po telefonu s klientským centrem,“ upřesňuje mluvčí Equa bank Kateřina Petko. „Pro zrušení běžného účtu je nutné zaslat e-mail či formulář (k dispozici ke stažení na našem webu) s ověřeným podpisem či kopií občanského průkazu,“ říká mluvčí Hello bank Gabriela Pithartová.

Ostatní banky takovou možnost standardně nenabízejí, svá pravidla obecně nezmírnily ani v reakci na koronavirová omezení. Některé však připouštějí, že v individuálních případech dají klientovi výjimku. Například v České spořitelně nebo ČSOB může klient, který je dostatečně důrazný a opravdu teď nemůže nebo nechce přijít na pobočku, zrušit účet i po telefonu. Přinejmenším Česká spořitelna a UniCredit Bank uvažují i o stálé změně.

„Možnost zrušit účet online zvažujeme a není vyloučeno, že ji v následujících měsících zavedeme,“ odpovídá mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Kvůli provázanosti rozsáhlého systému na to ale potřebuje víc času, v předchozích měsících se banka soustředila na jiná vylepšení – a stejně jako ostatní řešila i dopady pandemie, především odklady splátek.

„Připravujeme novou mobilní platformu a možnost zrušení účtu v rámci ní je jednou z možností,“ říká mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Účet si už založíte online. Jenže co jeho zrušení? banka založení online zrušení online Česká spořitelna ano ne ČSOB ano ne Komerční banka ano ne Moneta ano ne Fio banka ano ne Air Bank ano ano (přímo v IB) Raiffeisenbank ano ne mBank ano ano (přímo v IB) UniCredit Bank ano ne Banka Creditas ano ano (zpráva z IB) Equa bank ano ano (e-mail) Sberbank ano ne Hello bank ano ano (e-mail) Expobank ano ano (zpráva z IB) Trinity Bank ano ne Zdroj: praktický test Peníze.cz a informace z bank

Jde to, ale...

Z pohledu ověření identity je pro banky nejnáročnější právě založení účtu. Jakmile však klienta ověří, už mu – při přihlášení v elektronickém bankovnictví – důvěřují. Proč tedy člověk, který kdysi založil účet online, si ho nemůže stejně jednoduchým způsobem i zrušit? Přinejmenším v případě, že na něm nemá žádný zůstatek (předtím si ho může kdykoliv kamkoliv převést) a nemá vůči bance žádné další závazky, které by také nešlo vyřešit online?

Problém samozřejmě není v tom, že by to banky nedokázaly. Většinou prostě nechtějí. Věří totiž, že když klienta nalákají k osobní návštěvě pobočky, přesvědčí ho, aby zůstal. Třeba tím, že účet, za který doteď musel platit poplatky nebo plnit podmínky, najednou dokáže být zadarmo. I taková nabídka by šla vyřídit po telefonu nebo e-mailu, zvlášť když je klient opravdu rozhodnutý, že nechce. Možná by díky tomu nevzpomínal na banku ve zlém a zůstala by šance, že se k ní jednou vrátí.

K tomu, aby každého odcházejícího klienta nutily chodit osobně na pobočku nebo posílat dopis s úředně ověřeným podpisem, nevede banky ani zákon. Když člověk může z internetbankingu zadávat příkazy v řádech desítek až stovek tisíc nebo komunikovat vůči veřejné správě, proč by si nemohl jednoduše zrušit účet. To potvrzuje také Česká národní banka.

Na druhou stranu banky nemají povinnost, aby účet, který si klient založil online, mohl podobně snadno online také zrušit. Všechno tak záleží na tom, co si banka s klientem dohodli ve smlouvě.

„Právní předpisy tuto otázku blíže neupravují. Zákon o platebním styku stanoví jen minimální délku výpovědní doby v případech, kdy jedna ze smluvních stran (klient nebo banka) podá výpověď účtu, respektive smlouvy o platebních službách,“ říká mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

„Způsob, jakým může být výpověď ze strany klienta podána, respektive jakým způsobem musí banky umožnit klientům účet zrušit, zákon blíže neupravuje. Je to tedy ponecháno na dohodě smluvních stran. Konkrétní způsoby jsou vždy sjednány ve smlouvě o platebních službách,“ uvádí mluvčí.

„Ze strany bank je zejména nutné co nejlépe zabezpečit, aby účet, respektive smlouva o platebních službách, mohl být zrušen pouze osobou k tomu oprávněnou. Z toho důvodu je často preferováno osobní jednání či nutnost ověřeného podpisu klienta na projevu vůle učiněného korespondenčně,“ dodává Petra Vodstrčilová.

Najdeme společné řešení

Jak to vysvětluje třeba ČSOB? „Důvodem, proč není možné, aby si klient zrušil účet sám v internetovém bankovnictví, je především ochrana samotného klienta a naleznutí společného řešení,“ odpovídá její mluvčí Patrik Madle.

„Naším cílem není klientovi komplikovat proces zrušení účtu. Chceme se ho zeptat na důvod, v čem mu účet nevyhovuje, a společně nalézt třeba jiný typ produktu, který by mu vyhovoval více. Pro rušení účtů máme specializované retenční oddělení, které klienta kontaktuje a řeší s ním danou situaci. Mnoho klientů u nás nemá jen běžný účet, ale i jiné produkty, které jsou na daný běžný účet vázané. I z toho důvodu je nutné klienta informovat o možných komplikacích, které mohou nastat, pokud by se účet zavřel,“ vysvětluje Madle.

Zrušení běžného účtu vypadá spíš jako teoretický problém než něco, co by klienty muselo trápit. Čím dál víc bank totiž nabízí účty zdarma, které jsou skutečně bez poplatků nezávisle na tom, jestli splníte nějaké podmínky. Nemusí se tedy hned rušit, když ho nepoužíváte. A pokud si zároveň zakládáte účet u konkurence, může se nová banka postarat o (bezplatné) zrušení konta v té staré – díky takzvanému Kodexu mobility vám stačí komunikovat jenom s novou bankou.

Jenže občas se objevují i praktické problémy. Kvůli dopadům koronaviru jich zřejmě přibývá. Na redakci webu Peníze.cz se obrátilo několik čtenářů. Jejich situaci jsme – s trochou nadsázky – shrnuli do modelového příběhu pana Jana.

Ten má účet, který je bez měsíčního paušálu jenom tehdy, když na něj každý měsíc přijde určitá částka. Jenže Jan přišel o pravidelný příjem, takže podmínku přestal plnit a banka mu začala strhávat každý měsíc poplatek ve výši několika desítek korun. Mezitím se pan Jan dozvěděl (bohužel ne od své banky), že jeho banka začala nabízet nový účet zcela bez poplatků – bez nutného plnění těch podmínek. Noví klienti si ho můžou založit online – ale ti dosavadní takovou možnost paradoxně nemají a musí na pobočku.

Tam se pan Jan bohužel několik týdnů nedostal. Nejdřív se prostě jenom bál koronaviru, zvlášť když mu přímo od banky chodily výzvy, aby všechno zařizoval online a nechodil na pobočku, pokud to není nezbytně nutné. Pak byl nějakou dobu v karanténě, pak u příbuzných v cizině, po návratu do Česka nakonec dlouhodobě onemocněl. Mezitím se sice dvakrát na pobočku dostal, bohužel jednou tam bylo plno a jednou nestihl předem domluvený termín kvůli komplikacím v rodině.

Pan Jan byl naštěstí důrazný, nenechal se po e-mailu odbýt a když opakovaně vysvětlil svou situaci, mohl si nakonec změnit účet prostřednictvím hovoru s pracovníkem banky, takže už za něj nemusí nic platit.

Samotnou změnu účtu – přechod z „dražšího“ na „levnější“ – si u většiny bank, kde taková možnost přichází v úvahu, už můžete zařídit online. Přímo v internetovém bankovnictví to lze třeba u Monety, Raiffeisenbank nebo Komerční banky. Naopak Česká spořitelna zatím umožňuje sjednat bezplatný účet Standard jenom novým zájemcům, zatímco dosavadní klienti musí kvůli změně na pobočku – nebo doufat, že jim banka ve výjimečné situaci zmírní podmínky.

S úplným zrušením účtu je to obecně horší – jak jsme napsali, běžně ho nabízí jenom pár bank. Jestli na něm z nějakého důvodu přesto trváte, spěcháte na to a nemůžete přijít na pobočku (natož zařizovat úřední ověření podpisu a odeslání dopisu), zkuste bance vysvětlit vaši situaci. Jejich zástupci slibují, že se vám pokusí vyjít vstříc.

„Pro klienty, kteří nemohou na pobočku, ať už z důvodu pandemie nebo z jiných, máme standardní distanční proces, kdy mohou účet ukončit po telefonu. Už v průběhu jarní pandemie se na nás obrátilo několik klientů s požadavkem na zrušení služby Moje zdravé finance. Provedli jsme ho po telefonu a po skončení omezení potvrdili podpisem na pobočce,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Bezpečnost klientů je pro nás na prvním místě. Pokud tedy nemůže či nechce na pobočku, může kontaktovat naši zákaznickou linkou, kde s ním rádi situaci probereme a pokusíme se pomoci. Běžný účet je možné zrušit i po telefonu, není nutná návštěva pobočky,“ ujišťuje i Patrik Madle z ČSOB.

Také v UniCredit mají speciální řešení pro klienty, kteří přijdou o příjem a neplní podmínku pro účet bez poplatků. „Když se z objektivních důvodů nemohou dostavit na zavření účtu či nevyužijí mobilitu, tak samozřejmě takto naúčtované poplatky umíme odpustit. O uvedených skutečnostech nás vždy může klient na dálku online informovat,“ říká mluvčí Petr Plocek.

Kdyby to přesto nevyšlo, zůstane vám jedna možnost v záloze. Sjednejte si nový bezplatný účet u některé z bank, které jsou klientsky vstřícné i při jeho zrušení. Současně se založením požádejte o převod toho dosavadního, respektive o zrušení konta ve staré bance – formou takzvané mobility. Možná vás nový účet zaujme natolik, že si ho necháte. A kdyby ne, zrušíte ho tentokrát snadno.

