Velký bratr přitvrzuje. Pohlídá i menší hotovost

Potřebujete rychle někomu zaplatit lístky do divadla, aby nepropadla rezervace. Nebo zaplatit dodavateli plynu či elektřiny, protože už poslal druhou upomínku. Nemůžete nebo nechcete ovládat účet přes mobil, vaše banka ještě neumí okamžité platby, nebo to prostě z jiného důvodu nemůžete poslat elektronicky. Třeba ani nemáte účet, nebo jste v exekuci. Občas se to může stát každému: Potřebujete donést hotovost na pobočku a vložit někomu na jeho konto.

Pak na vás čeká nejenom vysoký poplatek, ale připravte si i občanský průkaz. A to přesto, že nesete relativně málo peněz, které se vejdou pod limit stanovený zákonem „proti praní špinavých peněz“.

Zmíněný zákon (přesně se jmenuje „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“) nařizuje bankám identifikovat člověka, který vkládá na účet částku vyšší než ekvivalent jednoho tisíce eur – v přepočtu kolem 25 800 korun. Některé banky si ovšem nařízení dobrovolně zpřísnily. A další o tom uvažují.

Bez občanky do banky nelez

Povinnost ukázat občanský průkaz bez ohledu na to, jakou částku klient do banky nese, zavedla od letošního roku ČSOB. Kdo si ji zapomene nebo mu třeba propadla, má smůlu – banka mu vklad neumožní.

ČSOB tvrdí, že opatření je v souladu se zákonem. Ten sice stanovuje jenom hranici, od které banka musí vyžadovat identifikaci, ale je čistě na ní, jestli si nastaví přísnější režim.

Stejně je na tom Expobank. „Jestliže vkladatel odmítne předložit občanský průkaz, není mu vklad umožněn,“ potvrzuje Michal Šárka z jejího marketingového oddělení.

O občanku vás požádají i v Monetě. „U částek do jednoho tisíce eur doporučujeme vkládajícím se identifikovat, a to z důvodu případné budoucí reklamace platby. Nejde ale o povinnost, vkládající osoba to může odmítnout,” vysvětluje Martina Lambert, vedoucí komunikace Monety.

Praxi v České spořitelně jsme přímo vyzkoušeli. Zatímco v Pardubicích nás na pobočce s vkladem 6000 korun na účet třetí osoby bez občanského průkazu odmítli, v pražské pobočce téže banky si vystačili s telefonním číslem.

Oficiálně spořitelna tvrdí, že jde o chybu pobočkové pracovnice a že identifikaci občanským průkazem u menších částek nevyžaduje. „V některých případech nicméně mohlo dojít k situaci, kdy pobočkový pracovník vkladatele požádal o identifikaci skrze občanský průkaz. Naše interní předpisy to však u vkladu na účet třetí osoby, nižšího než ekvivalent jednoho tisíce eur, nevyžadují,“ ujišťuje mluvčí Filip Hrubý.

Ostatní banky tvrdí, že u vkladů v přepočtu do jednoho tisíce eur identifikaci nevyžadují. Podle informací webu Peníze.cz však některé z nich uvažují, že budou konkurenci následovat.

Nejvíc se takové opatření dotkne lidí, kteří doteď žádný účet nevlastní. Například důchodci, lidé odkázaní na sociální dávky, lidé s exekucemi, nebo někteří lidé s postižením. Jde o skupiny, které účet nemají buď z vlastního rozhodnutí, nebo mít nemůžou – třeba proto, že ho mají zablokovaný v důsledku exekuce.

Ani pistolku už nevyperou

Jde o součást opatření v rámci boje proti praní špinavých peněz, říkají některé banky. Jiné se zase schovávají za argument, že jim jde o kontakt na klienta pro případnou reklamaci transakce. Banky přitom těží hlavně z toho, že „přece na tom nic není, ukázat občanský průkaz, ještě nám to nikdo neodmítl“ – jak nám řekla paní na přepážce České spořitelny.

Na první pohled jde o zcela banální věc. Jenže v době, kdy úřady instalují kamery na každý druhý roh, váš mobil ví mnohdy o vás víc než váš partner a vlády v mnoha zemích zavádějí opatření, která mají hotovostní operace co nejvíce omezit, je nutné si každého podobného kroku všímat. Třeba proto, že čím víc dat, tím míň soukromí. Až se vás za deset let finanční úřad zeptá, jestli jste zdanili těch 5000 korun, co jste minulý rok dvakrát po sobě vkládali na účet svojí matky, nebuďte překvapeni.

U snahy rozšiřovat monitoring hotovostních transakcí i na menší částky stojí za povšimnutí i kolonka, kterou při vkladu na účet vyplňujete a v níž formou zprávy sdělujete, co je to za platbu. Například jestli je to splátka půjčky, nebo jde o lístky do kina. Samozřejmě tam nemusíte uvádět nic, ale jak uvedla už zmíněná pobočková pracovnice České spořitelny, lidé nemají problém takové informace uvést, ač je k tomu zákon nenutí. Pro banky to přitom jsou hodně cenná data.

Banka může všechno?

Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že banky smějí vyžadovat občanský průkaz, pořizovat jeho kopie a vyžadovat informace nezbytné k identifikaci až od vkladu přesahující jeden tisíc eur. Pokud to dělají i u nižších, je na zvážení, zda v některých konkrétních situacích nedochází k porušení nařízení o ochraně osobních údajů označovaného jako GDPR.

„V těchto případech je ale porušení GDPR sporné a pro zodpovědný verdikt by byl třeba právní rozbor takové konkrétní události u konkrétní banky,“ říká Vojtěch Marcín z Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Oslovení právníci tvrdí, že banky můžou podobná opatření vždy schovat za dodržování obezřetného podnikání, které jim ukládá zákon o bankách, anebo za zákon „proti praní špinavých peněz“.

„Pokud banka dospěje na základě provedeného hodnocení rizik k závěru, že některé typy jí poskytovaných obchodů představují výrazně vyšší riziko jejich zneužitelnosti pro účely praní peněz nebo financování terorismu, nastaví si pro identifikaci klienta hodnotu nižší, než je zákonem předepsaných jeden tisíc eur, případně může identifikaci klienta provádět vždy bez ohledu na výši obchodu,“ domnívá se advokát Pavel Staněk z advokátní kanceláře Arrows. Jiní právníci ale můžou mít odlišný názor, dodává.