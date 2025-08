Ceny nemovitostí dlužníků se budou počítat jinak. Střecha nad hlavou zůstane více lidem

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 5. 8. 2025

Institut chráněného obydlí byl zaveden před šesti lety jako ochrana pro dlužníky, kteří se ocitnou v oddlužení, tedy v insolvenci. Jeho hlavním smyslem je, aby nepřišli o střechu nad hlavou, pokud je jejich obydlí takzvaně „přiměřené“.

Pokud ale hodnota jejich nemovitosti překročí určitou částku, můžou o dům či byt přijít. Peníze získané z prodeje se použijí na splacení dluhu nebo jeho části.

Od 1. září 2025 se mění způsob výpočtu hodnoty tohoto chráněného obydlí. Doposud se určovala podle statistických souborů Českého statistického úřadu, které vycházely z vlastnických práv v katastru nemovitostí a z přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Po zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, v září 2020, statistický úřad o tento zdroj dat přišel.

Proto se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo stanovit nový způsob výpočtu ceny nemovitosti dlužníků.

„Nová metodika používá jednotné koeficienty na základě nejčerstvějších statistik ČSÚ cen domů a bytů v jednotlivých obcích. Výpočet je tak přesnější, srozumitelnější a předvídatelnější pro všechny účastníky řízení. Stačí jedna tabulka, vše je přehlednější, eliminuje se prostor pro chyby a výkladové spory,“ říká pro web Peníze.cz Marcela Nevšímalová z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

To nejdůležitější, co nová pravidla zavádějí, je ovšem to, že už se nebude hodnota chráněného obydlí krátit podle velikosti spoluvlastnického podílu dlužníka. Limit se nově vztáhne na celou nemovitost, ať už dlužník vlastní podíl nebo celý dům či byt.

„Tím se zabrání dříve časté situaci, kdy dlužník přišel o svůj podíl na nemovitosti, a tedy i bydlení, i když reálně jeho hodnota nebyla vyšší než stanovený limit chráněného obydlí,“ vysvětluje Nevšímalová.

Problém je, že u spoluvlastnických podílů část soudů při výpočtu hodnoty chráněného obydlí krátí tento limit podle velikosti spoluvlastnického podílu. Tedy u dlužníka, který vlastní například čtvrtinu domu, se limit chráněného obydlí snížil na čtvrtinu. A pokud překročil snížený limit, musel být podíl prodán.

Příklad: Dlužník vlastní čtvrtinu rodinného domu v hodnotě 3,2 milionu korun. Jeho podíl má tedy hodnotu 800 tisíc korun. Limit chráněného obydlí v dané lokalitě je tři miliony korun. Dnes některé soudy limit krátí podle podílu – tedy limit je jen 750 tisíc korun, podíl dlužníka má ale hodnotu 800 tisíc korun, a tak dlužník o podíl přijde, bude prodán. Naproti tomu druhý dlužník ve stejné lokalitě vlastní celý dům v hodnotě 2,9 milionu korun, a ten o něj nepřijde, protože je pod hodnotou obydlí v dané lokalitě, která je tři miliony korun.

Od září 2025 se nově limit už nebude podle velikosti podílu krátit. Podíl dlužníka bude poměřován s hodnotou chráněného obydlí v dané lokalitě. Nově si tak v uvedeném příkladu dlužník svůj podíl zachová a o majetek nepřijde, jelikož vlastní obydlí, podíl na domě, v hodnotě 800 tisíc korun, které se porovná s limitem chráněného obydlí v dané lokalitě činícím tři miliony Kč.

„Cílem nových pravidel je, aby dlužník nemohl v oddlužení zůstat nejenom ve výrazně nadstandardním, drahém bydlení, ale fakticky ani průměrném, avšak zároveň si mohl ponechat přiměřené obydlí, což zajišťuje větší stabilitu a přispívá k úspěšnému oddlužení,“ dodává Nevšímalová.

Tato ochrana se týká pouze lidí v oddlužení tedy v insolvenci podle insolvenčního zákona, neplatí pro exekuce.

A jak se tedy hodnota domu nebo bytu oceňuje? Insolvenční správce vypočítá, zda hodnota nemovitosti nebo podílu na ní nepřesahuje limit chráněného obydlí podle nařízení vlády, a podle toho ve zprávě pro oddlužení navrhne, zda se obydlí má, nebo nemá zpeněžit.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Následně v rámci schvalování oddlužení rozhodne soud, zda se majetek zpeněží, či ponechá. V případě, že rozhodne o zpeněžení, chopí se toho opět insolvenčním správce. „Ten nechá udělat znalecký posudek, může ale hodnotu přizpůsobit i aktuálním podmínkám na trhu a dalším okolnostem konkrétního případu,“ vysvětluje Nevšímalová.

Výtěžek z prodeje, po odečtení nákladů, daně a odměny insolvenčního správce, půjde na úhradu dluhů dlužníka.

Nová pravidla mají také částečně omezit obchodování se spoluvlastnickými podíly. „Problém obchodování se spoluvlastnickými podíly na nemovitostech zaznamenal významný nárůst, což vedlo ke vzniku nového segmentu spekulativního obchodování, v němž se objevuje zneužívání slabého postavení dlužníků. Spekulanti pak využívají svůj podíl jako nástroj k vyvíjení tlaku na zbývající spoluvlastníky se záměrem podhodnoceného odkupu. Tlak často zahrnuje šikanu ostatních spoluvlastníků, což má závažné psychosociální dopady na rodinu dlužníka,“ potvrzuje Nevšímalová.

Upozorňuje na to, že hodnota spoluvlastnického podílu se obtížně určuje a podíly na nemovitostech jsou obecně špatně směnitelné. „Získání náhradního bydlení odpovídajícího podílu na nemovitosti bývá prakticky nemožné. Prodej podílu proto obvykle neřeší bytovou potřebu dlužníka a vede k destabilizaci jeho samotného i jeho rodiny,“ dodává Nevšímalová.

Podle ní má právě novela nařízení vlády přispět k tomu, aby dlužník o své bydlení zbytečně nepřišel jen proto, že se jedná o spoluvlastnický podíl.

Podle experta na dluhovou problematiku Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni nová pravidla zlepšují postavení dlužníků, kteří mají vlastnický podíl v nemovitosti, kde bydlí. „Těmto lidem se ve výsledku zvýší hranice, do které je obydlí chráněno,“ říká Hůle.

Podle analýzy ministerstva spravedlnosti se institut chráněného obydlí vyskytuje za posledních pět let u insolvencí v 0,4 % případů. „Ze 108 903 unikátních záznamů bylo identifikováno 387 případů, kdy insolvenční správce navrhl nevydat obydlí ke zpeněžení. Naopak obydlí, které insolvenční správce navrhuje vydat ke zpeněžení, se vyskytuje přibližně ve 377 případech,“ uvádí analýza.

Průměrná hodnota nemovitostí dlužníků je 1 159 794 Kč, přičemž mediánová hodnota dosahuje 850 000 korun. „Tyto údaje ukazují, že chráněná obydlí dlužníků spadají převážně do kategorie podprůměrných nemovitostí. Pro srovnání, průměrná hodnota rodinného domu v období 2020–2022 podle statistického souboru ČSÚ pro celou Českou republiku činí 3 763 144 Kč, zatímco průměrná hodnota bytu je 3 246 542 Kč,“ uvádí dále analýza.

Nejvyšší zjištěná hodnota obydlí, které insolvenční správce navrhl nevydat ke zpeněžení, v analyzovaném vzorku představujícím 85 % dostupných dat, dosahuje 6 025 000 Kč. Pouze čtyři nemovitosti přesahovaly hranici 5 000 000 Kč.

Institut chráněného obydlí využíván převážně dlužníky z menších obcí do 1999 obyvatel, kde bylo zjištěno celkem 41 % případů. S rostoucí velikostí obce se procento dlužníků, kteří chráněné obydlí využívají, postupně snižuje.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem