Cesta z pasti. České exekuce se mění k lepšímu

Statisíce lidí v Česku mají nezvladatelné dluhy. S třemi a více exekucemi tu na konci minulého roku žilo 474 tisíc osob. Velká část z nich je v exekuci roky, a pokud by se nic nezměnilo, dluhy jim zůstanou do smrti.

Situaci moc nezlepšil ani dlouhý růst mezd a nízká nezaměstnanost. V roce 2019 sice klesl počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí o pět procent, z 821 tisíc na 783 tisíc, jenže zároveň o sedm procent přibylo lidí s deseti a více exekucemi, na 131 tisíc.

Následky neseme všichni. Předlužení totiž často končí v šedé nebo černé ekonomice, popřípadě nepracují vůbec. Čerpají sociální dávky, odvody neplatí nebo neodvádějí tolik, kolik by mohli, protože část výplaty dostávají na ruku.

291 miliard Kolik přesně exekutoři v Česku vymáhají, nikdo neví. Celková výše původních dluhů, tedy takzvaných jistin, dělala na začátku května podle dat Exekutorské komory 291 miliard korun. Kompletní výše dluhů s příslušenstvím, tedy se sankcemi a s náklady právníků a exekutorů bude minimálně dvojnásobná. Stát také nezveřejňuje data za daňové a správní exekuce, které nevedou exekutoři, ale přímo úřady, třeba berní.

Z minimální mzdy jde na sociální a zdravotní pojištění skoro osmdesát tisíc korun ročně. O tolik systém přijde, když dlužník nepracuje. Pokud pracuje, oficiálně si nechá vyplácet jen minimální mzdu a rozdíl do dvaceti tisíc hrubého mu vyplatí zaměstnavatel hotově, veřejné finance takto za rok tratí čtyřicet tisíc.

Když Ministerstvo spravedlnosti ještě pod vedením Roberta Pelikána v roce 2018 předkládalo návrh na nová pravidla oddlužení, návrat zadlužených z šedé ekonomiky do legální práce měl podle něj vynést jen na zvýšených daňových příjmech tři až deset miliard korun ročně. Další peníze by stát ušetřil i na nákladech za soudy a vězení, které šedou a černou ekonomiku doprovázejí.

Každý třináctý Zdroj: Shutterstock Na konci roku 2019 bylo v exekuci 783 tisíc lidí s celkem 4,5 milionu exekucí. Jen jednu mělo 223 013 z nich, tedy zhruba 28 procent. Podle Mapy exekucí jsou nejzasaženějšími kraji Karlovarský a Ústecký, kde podíl lidí s exekucí přesahuje 15 procent, okresy Chomutov, Most a Sokolov jsou dokonce u 20 procent. Naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji je v exekuci méně než šest procent obyvatel.

Opatrné krůčky

Ještě před několika lety platilo Česko za ráj pro vymahače. Právníci dostávali za banální úkony vysoké odměny, k čemuž jim pomohla vyhláška z roku 2006 tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce. Ten se po svém vládním angažmá do vymáhacího byznysu sám aktivně zapojil a na vysokých odměnách vydělával.

Česko také zaspalo v regulaci spotřebitelských úvěrů. Ty tu ještě před třemi roky směl prodávat kdokoli s živnostenským listem, regulace byly minimální a pokuty za jejich porušení mírné. Spotřebitelské smlouvy mohly dlouho obsahovat takzvané rozhodčí doložky, nahrazující soudní pře rozhodnutími soukromých arbitrů. Ti přitom žili ze zakázek od věřitelů, a měli proto motivaci rozhodovat v jejich prospěch.

V posledních letech po několika dílčích reformách i zásazích Ústavního soudu výrazně klesly odměny za vymáhání pro advokáty. Spotřebitelské rozhodčí doložky jsou zakázané. Nový zákon o spotřebitelském úvěru umožňuje úvěry prodávat už jen bankám a společnostem s licencí České národní banky a navíc reguluje smluvní sankce. Není už možné vytipovat si dlužníka s nemovitostí, u kterého je jasné, že nebude splácet, a připravit ho přes půjčku o bydlení.

Klíč k oddlužení Zdroj: Shutterstock Šanci na oddlužení má víc lidí než dřív. Od června 2019 soudy přestávají zkoumat, jestli zájemce dokáže splatit aspoň 30 procent dluhu. Cesta k osobnímu bankrotu se otevře prakticky každému, kdo bude mít peníze na poplatky insolvenčnímu správci a zároveň dokáže minimálně stejnou částku splácet i věřitelům. Během pěti let by tak dlužník měl v součtu zaplatit přinejmenším 130 tisíc korun, z toho 65 tisíc pro správce a 65 tisíc věřitelům. Změny v osobním bankrotu od léta 2019

Z pastí měly dlužníkům pomoci i nové podmínky osobního bankrotu, které platí od loňského června. Původní naděje, že poslouží k návratu do normálního života stovkám tisíc lidí, ale nové oddlužení nenaplnilo. Zájem o něj vzrostl nejvíce loni v červenci, kdy žádost podalo přes 4200 lidí. Meziročně to byl nárůst na dvouapůlnásobek, ale čekal se až čtyřikrát větší, desetinásobný.

Nové oddlužení tak z dluhové pasti dostane maximálně desítky tisíc lidí. Pro většinu z nich je navíc stále na dlouho, tedy na pět let. Taky není dopředu jisté, že se pak dluhy opravdu smažou, zůstala totiž podmínka uhradit z nich alespoň třicet procent. Kdo vrátí méně, bude muset čekat na výrok soudu. Ten by ale měl oddlužení i při úhradě nižší části dluhů povolit, pokud dlužník udělal pro splacení maximum.

Dlužníkům letos pomůže i dvojí zvýšení nezabavitelného minima, které jim musí zůstat po stržení splátek dluhu. Například z čisté mzdy dvacet tisíc korun zbylo člověku s dvěma dětmi po srážkách na exekuci nebo oddlužení na začátku letošního roku 17 188 korun, od července to bude 18 513 korun.

Koronasmršť

Další vlna uvolnění podmínek pro lidi v dluzích přišla s koronavirovou krizí. Zákonodárci v předtuše vzniku dalších mohutných dluhů rozhodli o dočasném zákazu takzvaných mobiliárních exekucí, do konce června tedy nesmějí vykonavatelé exekutorského úřadu zabavovat věci v domácnostech. Trvale se pak zvedl limit pro exekuci prodejem nemovitosti, ve které má dlužník trvalý pobyt – z třiceti tisíc původního dluhu na sto tisíc. Exekutoři se už také nedostanou k daňovému bonusu za děti a na odstupné nebudou smět pohlížet jako na jednorázovou výplatu, ale budou od něho muset nezabavitelné minimum odečíst tolikrát, za kolik měsíců je. Zmírnily se i podmínky oddlužení pro živnostníky, kterým vstup do osobního bankrotu v budoucnu nezablokuje jediný nesouhlasící věřitel.

Virové úlevy Zdroj: Shutterstock Kvůli zmírnění dopadů koronavirové krize schválili politici vyšší ochranu dlužníků. Některá opatření platí jen do konce června, jiná do konce roku. Část přijatých změn je trvalých, tedy bez časového omezení. A nezávisle na koronaviru klesnou srážky ze mzdy. Úlevy pro dlužníky. Mění se exekuce, oddlužení i nezabavitelné minimum

Pro některé věřitele jsou ústupky dlužníkům už moc velké a vadí jim třeba to, že ve stavu legislativní nouze prošly trvalé změny. S těmito názory souzní i Exekutorská komora. „Věřitelé se v důsledku těchto opatření ke svým pohledávkám dostanou značně později, pokud vůbec. Stát výraznou měrou zvýhodnil jednu stranu exekučního řízení,“ říká její mluvčí Lenka Desatová.

Přesto lze koronavirové změny pochopit. Současná krize dopadne nejtvrději na lidi, kteří nemají rezervy a v problémech byli už před nástupem epidemie. Nejde o systémový otřes, schválené úpravy jsou spíš dílčí a o části z nich se už dlouho diskutovalo.

Zkraťte to

Výrazné změny můžou teprve přijít. Konkrétně mnohem rychlejší oddlužení – zhruba do roka. Do poloviny příštího července totiž musíme do českého práva překlopit nová unijní pravidla, podle kterých se živnostníci mají oddlužit maximálně do tří let. A těžko si lze představit, že by byly podmínky bankrotu pro podnikatele mírnější než pro spotřebitele.

Základní doba trvání oddlužení je teď pět let. Za tři roky se lze oddlužit, pokud za tu dobu splatíte alespoň 60 procent dluhu. Tříletá lhůta platí i pro seniory, kteří navíc nemají stanovené minimum pro úhradu dluhů.

V pokračování článk, který najdete v aktuálním Finmagu čtěte:

Jak funguje oddlužení v Británii, Německu a jinde v Evropě

Chystané změny v exekucích: Skončí marné exekuce, kde vymáhání nevymohlo nic? • Budou věřitelé platit poplatky za zahájení exekuce? • Bude všechny exekuce jedné osoby řešit jediný exekutor? • A bude to ten první, nebo to bude podle místa bydliště?