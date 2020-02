Dlužníkům zůstane víc. Spočítejte si, jak roste nezabavitelná částka

Lidem v exekuci nebo insolvenci zůstane od letošního července víc peněz. Návrh ministerstva spravedlnosti dnes schválila vláda.

Ke změně stačí forma vládního nařízení, není potřeba změna zákona.

Řeč je o částce, které plně náleží lidem v exekuci nebo osobním bankrotu. Nesmí na ni sáhnout exekutor formou srážky ze mzdy.

Tato základní částka se doteď počítá jako dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu u nájemního bytu v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Nezabavitelné minimum tak letos dosahuje 6608 korun.

Jestliže dlužník vyživuje děti nebo jinou osobu (včetně manžela se samostatnými příjmy), zvyšuje se základní částka o jednu čtvrtinu na každou takovou osobu – letos tedy 1652 korun.

Od července se bude základní nezabavitelná částka počítat jako tři čtvrtiny zmíněného součtu (tedy životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení).

Současně vláda podpořila i zvýšení životního minima, které navrhovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Částky životního minima stoupnou už od dubna o 13 procent, ta základní pro jednotlivce vzroste ze současných 3410 na 3860 korun.

Právě kvůli tomu, že životní minimum už více než osm let nestouplo, klesala i hodnota nezabavitelné částky – navzdory růstu průměrné mzdy a inflaci.

Díky zvýšení životního minima se tedy bude nezabavitelná částka počítat z ještě z vyššího základu. Z dosavadních 6608 korun tak v důsledku obou změn stoupne od července na zhruba 7772 korun.

Nově se bude počítat i nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu – místo dosavadní jedné čtvrtiny půjde o jednu třetinu základu. Místo 1652 korun se tak – už po zohlednění růstu životního mimima –připočítá přibližně 2591 korun.

U čtyřčlenné rodiny tedy nezabavitelná částka stoupne z dosavadních 11 564 na skoro 15 550 korun.

Zvýšení nezabavitelné částky prosazují i zástupci neziskových organizací, kteří lidem pomáhají s oddlužením. Pokud dlužníci nemají dost peněz na základní zajištění výživy a bydlení rodiny, snaží se zatajovat vyšší výdělky, což poškozuje věřitele a kvůli nižším odvodům i stát. Případně si nepřivydělávají, jejich chudoba ale může mít negativní dopad na společnost i na státní výdaje.

Ministerstvo spravedlnosti však zároveň upozorňuje, že po zvýšení nezabavitelné částky se může rozšířit počet osob, které nebudou moci vstoupit do oddlužení, protože jejich měsíční splátka by klesla pod potřebné minimum. U dříve zahájených insolvenčních řízení pak dlužníci mohou mít problém splatit věřiteli aspoň 30 procent pohledávek, takže rozhodnutí o oddlužení by plně záleželo na zvážení soudu (zkoumal by „vynaložení veškerého úsilí“).

Výpočet hranice, od níž se veškerý zbytek sráží ve prospěch veřitelů, zůstane stejný jako doteď. Jde o částku čisté mzdy, která převyšuje dvojnásobek součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. Letos to odpovídá čisté mzdě 26 432 korun pro člověka bez vyživovací povinnosti, s růstem životního minima a nákladů na bydlení se bude hranice dál zvyšovat. Případný příjem nad tento limit se dlužníkovi „zabavuje“ bez omezení. Pravidla výpočtu se měnila od loňského června po novele insolvenčního zákona, limit tehdy výrazně stoupnul. Cílem je motivace dlužníků, aby si snažili vydělat víc.

Kalkulačka ukazuje hned tři výsledky: jak vypadá nezabavitelná částka dnes, jak bude vypadat od 1. dubna, kdy stoupne životní minimum, a jak bude vypadat od prvního července, až se změní její výpočet.