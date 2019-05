Největší problémy s dluhy mají obyvatelé severozápadu Česka. Ukazuje to nový datový projekt Mapa osobních bankrotů. V Ústeckém kraji jsou v oddlužení 2,2 procenta lidí, v Karlovarském kraji rovná dvě procenta. Nejmenší podíl lidí v osobním bankrotu mají Praha (0,6 %) a Zlínský kraj (0,9 %).

Mapa osobních bankrotů tak kopíruje Mapu exekucí. Za oběma projekty stojí Institut prevence a řešení předlužení. Srovnání obou projektů ukazuje, že exekucí je v Česku násobně více než osobních bankrotů. Ke konci roku mělo alespoň jednu exekuci 821 tisíc lidí, v osobním bankrotu bylo 114 tisíc lidí.

Osobní bankrot je pro dlužníky cestou z dluhové pasti. Srovnání výše zmíněných čísel tak ukazuje, že v Česku dosud zůstávají stovky tisíc lidí, kteří mají neřešitelné dluhy. Vstup do osobního bankrotu – na rozdíl od běžící exekuce – zastavuje růst pohledávek. Když se lidé během procesu oddlužení snaží, smaže se jim po pěti letech zbytek dluhů. Naopak v exekuci dluhy dál narůstají o úroky z prodlení nebo třeba o náklady na vymáhání.

Od začátku června začnou platit nová pravidla oddlužení, která by podle poslanců měla pomoci oddlužit další přinejmenším desítky tisíc lidí v dluhové pasti. Nově lidé při vstupu do osobního bankrotu nebudou muset prokazovat, že zvládnou splatit aspoň třicet procent dluhů. Pokud ale na konci pětiletého procesu na tuto hranici nedosáhnou, budou soudy přezkoumávat, jestli lidé udělali maximum pro zaplacení co největší části dluhů. Jestliže ano, oddlužení bude úspěšné, v opačném případě k vymazání dluhů nedojde.

„Stejně jako jsme vizualizovali problém předlužení v podobě Mapy exekucí, chtěli jsme politikům i veřejnosti přiblížit detailní informace o osobních bankrotech. Díky podrobným analýzám zhodnotit efekt změn, které mají od 1. června zmírnit pravidla vstupu do osobního bankrotu. Mluví se o masovém oddlužení, myslíme si, že realita bude jinde. Mapa nám toto pomůže sledovat a vyhodnocovat,” říká Radek Hábl, autor projektu a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Podrobná aktualizace Mapy osobních bankrotů bude probíhat jednou za čtvrtletí, základní informace se mají aktualizovat jednou za měsíc.

Mapa také ukazuje, že prakticky neexistuje rozdíl mezi počty mužů a žen v osobním bankrotu, a to napříč všemi kraji. Podíl mužů je s 51 procenty jenom nepatrně vyšší. Téměř třetina (29 procent) ze všech lidí v osobním bankrotu jsou manželé. Průměrný věk je 45 let. Průměrná výše dluhu v osobním bankrotu je 660 tisíc korun, u exekuce je to 361 tisíc.

Z dat vyplývá, že nová pravidla oddlužení, která začnou platit od června, můžou výrazně pomoci seniorům nad 65 let. Ti totiž díky novele zákona dostanou snadnější možnost oddlužení: Osobním bankrotem nově můžou projít za tři roky a nebude se u nich sledovat, jakou část dluhu splatí. Dnes je v osobním bankrotu devět tisíc lidí, kterým je 65 let a více. Exekuci má ale 73 tisíc těchto lidí.

Varuje i před „šmejdy“

Institut prevence a řešení předlužení varuje i před takzvanými šmejdy, kteří si v rozporu se zákonem říkají o peníze za zpracování insolvenčního návrhu. Někdy jde až o desítky tisíc korun, které vykazují jako jiné činnosti, například poradenství. Akreditované neziskové organizace přitom takovou pomoc nabízejí zadarmo, právnické profese za státem regulovanou cenu 4000 korun u jednotlivců a za 6000 korun u manželů.

Podle Radka Hábla navíc podvodníci dlužníka nepřipraví na to, co jej v průběhu oddlužení čeká. To je podle odborníků zcela klíčové pro to, aby člověk oddlužením zdárně prošel. „Novela insolvenčního zákona toto měla zarazit, avšak takzvaní šmejdi jistě najdou další způsoby, jak využít děr v zákoně,“ varuje Hábl.

Jak na dluhy Za „velkou prasárnu“ označil premiér Andrej Babiš tisíce exekucí proti nezletilým. Ministrům tak nezbylo než otočit ze svého původního stanoviska. Dětské dluhy se mají stát minulostí. Velká prasárna. Stát vyrobil tisíce dětských dlužníků, teď vymýšlí pomoc Nová naděje pro desetitisíce lidí v exekuci: Soudy nemají hodnotit jenom formality, ale také celkovou spravedlnost podmínek. Zastavte exekuce kvůli lichvářským půjčkám. Ústavní soud pomůže lidem z dluhové pasti

„Stále ještě nejsou výjimkou případy, kdy oddlužovací agentury inkasují částky v řádu desítek tisíc korun od již beztak zadlužených lidí. Navíc jim často poradí špatně nebo jim dají mylné informace,” říká místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích a insolvenční soudce Zdeněk Strnad.

„Mnohdy je tyto agentury nutí i lhát či zamlčovat podstatné informace, nepřiznávat vlastní majetek. Tím ale situaci dlužníků ještě víc ztěžují, zejména v jednání před soudem. Domnívám se, že projekt Mapy osobních bankrotů, který chce veřejnost před těmito pochybnými osobami varovat, může přispět k ozdravení insolvenčního prostředí od nekalých praktik,” dodává Strnad.

Dohledové orgány se na tento problém podle něj už zaměřily. „Jen od českobudějovického soudu obdrželo ministerstvo spravedlnosti za prvních pět měsíců tohoto roku více než desítku takových podnětů,” upřesňuje Strnad.

Nová pomoc

Předlužení lidé se můžou obrátit třeba na neziskovou organizaci Člověk v tísni. Za poslední rok pomohli její pracovníci řešit problémy s dluhy zhruba čtyřem tisícům lidem. Zájem o služby je ale nad možnosti poradců v terénu. Společnost proto spustila telefonní linku pomoci 774 392 950, na níž zájemci dostanou prvotní konzultaci. V provozu je od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin.

Další možnosti, jak vyhledat pomoc při řešení dluhů, nabízí internetová stránka jakpreziztdluhy.cz. Kromě informací o exekucích, oddlužení či bezpečného půjčování tu lidé najdou formulář, který slouží jako alternativa dluhové linky pomoci. „Dalším užitečným nástrojem, který na webu naleznete, je mapa dluhových poraden. V tuto chvíli má zhruba 120 prověřených poraden, které se pomocí při řešení dluhů v České republice zabývají, “ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství v neziskové organizaci Člověk v tísni.

Podle Hůleho se už předlužení lidé o možnosti nového oddlužení zajímají, počet žádostí o osobní bankrot tak poroste. Loni o něj zažádalo necelých 14 tisíc lidí a počet osobních bankrotů byl nejnižší za posledních osm let. Letos se dá naopak v souvislosti s novými pravidly čekat výrazný nárůst.