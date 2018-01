Osobní bankrot 2018. Pravidla a kalkulačka oddlužení

Nová pravidla na obzoru

Ministr spravedlnost Robert Pelikán připravil novelu insolvenčního zákona, která pravidla osobního bankrotu zmírňuje, dosáhnout by na něj nově mohli i lidé, kteří nejsou schopní splatit třetinu závazků – pokud by se sedm let snažili umořit co největší část dluhu. Novelu teď budou posuzovat poslanci, její další osud pro vás budeme sledovat.