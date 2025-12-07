Peníze.cz
Na tyhle e-shopy si dejte pozor, varuje ČOI. Tady je seznam

7. 12. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Kde před Vánoci – a ani ve zbytku roku – raději nenakupovat, pokud nechcete přijít o peníze? Pomoct vám může seznam rizikových e-shopů od České obchodní inspekce.

ČOI na svém webu zveřejňuje seznam internetových obchodů, které považuje za rizikové. Nejčastěji z toho důvodu, že e-shop neplní povinnosti podle zákona – především informace o provozovateli.

„Přestože seznam průběžně aktualizujeme, v žádném případě se nejedná o úplný výčet rizikových e-shopů. Skutečnost, že internetový obchod není na seznam zařazen, neznamená sama o sobě, že nákup je bezpečný,“ upozorňuje ČOI.

Níže přinášíme přehled e-shopů, které ČOI přidala na svůj seznam v posledních dvou měsících. Přímo na webu ČOI jich najdete mnohem víc, je tam přehled za posledních více než pět let – i s možností snadného vyhledávání.

  • czech.shoppingnexa.com: Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva (přidáno 28. 11. 2025)
  • mallinna.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 11. 2025)
  • prahakrasa.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 11. 2025)
  • cz.memorylight.eu: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 11. 2025)
  • soveracz.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (26. 11. 2025)
  • praha-couture.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
  • zuzana-praha.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
  • alena-praha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
  • swiftdeal.club: Internetový obchod sice kontaktní údaje v obchodních podmínkách uvádí, nicméně se jedná o zneužité kontaktní údaje oficiálního prodejce Hanibal sport s.r.o., provozovatele webu www.hanibal.cz. (20. 11. 2025)
  • cleanseller.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
  • kafkapraha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (19. 11. 2025)
  • velorapraha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (18. 11. 2025)
  • onrunningofficial.myshoplaza.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (18. 11. 2025)
  • modovaprague.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (15. 11. 2025)
  • detnnd.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (15. 11. 2025)
  • vsintace.top: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (14. 11. 2025)
  • izyurvfln.top: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (14. 11. 2025)
  • marekmoda.cz: Internetový obchod sice kontaktní údaje uvádí, nicméně uvedené kontaktní údaje se nepodařilo dohledat v nizozemském obchodním rejstříku. (14. 11. 2025)
  • janabrno.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (13. 11. 2025)
  • liviastyl.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (13. 11. 2025)

My vás varovali!

Zdroj: Peníze.cz, Joot.cz

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící web se špatnou češtinou, bez kontaktu na provozovatele, s podezřele nízkými cenami a podobnými varovnými znaky. Proto snadno zmate i průměrného spotřebitele.

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

  • mallinna.it: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (12. 11. 2025)
  • vintedworld.store: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (12. 11. 2025)
  • vybe.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (11. 11. 2025)
  • 4camclearancesale.com: Internetový obchod sice kontaktní údaje v obchodních podmínkách uvádí, nicméně jedná se o zneužité obchodní podmínky oficiálního webu www.hudy.cz, včetně jeho kontaktních údajů. (11. 11. 2025)
  • perla-brno.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (7. 11. 2025)
  • norelloo.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
  • megaslevy.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
  • wrmfw.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
  • sikstylpraha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
  • svetlo-styl.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
  • clarella.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
  • mala-praha.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
  • nutrisuper.cz: Provozovatel je sice znám, ale prezentuje se jako subjekt se sídlem mimo území EU a zároveň na neuvádí žádné informace vyžadované právními předpisy (např. formou obchodních podmínek). (30. 10. 2025)
  • cz.huawint.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (29. 10. 2025)
  • libuse-praha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (29. 10. 2025)
  • zitav.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (29. 10. 2025)
  • rotto-garage.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 10. 2025)
  • cicibansale.club: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (23. 10. 2025)
  • carharopa.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (23. 10. 2025)
  • orisalecabestblzmbusi.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
  • tvincepro.lol: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
  • ethingclom.monster: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
  • noolacz.eu: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
  • anezka-brno.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (21. 10. 2025)
  • dealsllovers.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (16. 10. 2025)
  • taschenz.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (9. 10. 2025)
  • krasiva.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (9. 10. 2025)
  • hoka-boty.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (8. 10. 2025)
  • hana-praha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (6. 10. 2025)
  • prag-outlet.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (6. 10. 2025)
  • owalacz.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (2. 10. 2025)
  • moda-ostrava.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (2. 10. 2025)
  • laviquepraha.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (2. 10. 2025)
  • purivia.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (1. 10. 2025)
Zdroj: Shutterstock

Jak poznat rizikový e-shop?

  • Jedná se o známý internetový obchod?

Vždy je vhodné ověřit si před uskutečněním nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Učinit tak můžete třeba i jen prostým zadáním názvu obchodu do internetového vyhledávače. Pravděpodobně naleznete nezávislé webové služby, které umožňují uživatelům jejich nákup ohodnotit. Pokud žádné uživatelské recenze nenaleznete, případně jsou-li negativní, je třeba zpozornět.

  • Jaká je historie obchodu na dané doméně?

Specializované internetové stránky umožňují ověřit si vybrané údaje o doménovém jménu internetového obchodu. Webové stránky registrované na doméně .cz lze ověřit v databázi národního správce, ostatní například na této adrese. Berte nicméně v úvahu, že údaje o vlastníkovi domény v registru nemusí být pravdivé. Pokud zjistíte, že doména byla registrována teprve před krátkou dobou, měli byste zpozornět.

  • Kdo je provozovatelem internetového obchodu?

Na internetové stránce důvěryhodného obchodu by vždy měly být snadno dohledatelné informace o jeho provozovateli. V případě českých podnikatelů se bude jednat zejména o název společnosti nebo jméno podnikatele, IČO a adresu sídla nebo místa podnikání. Registraci českého podnikatelského subjektu si lze ověřit v obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku. V případě zahraničních internetových obchodů je vhodné si údaje o registraci podnikatele ověřit v obdobě obchodního rejstříku daného státu. Ne ve všech státech jsou však tyto údaje volně k dispozici. Zkusit můžete také obchodní rejstříky členských států Evropské unie

Pamatujte, že umístění internetové stránky na doméně .cz nebo stránky v českém jazyce automaticky neznamená, že se jedná o obchod provozovaný českým subjektem. Takové internetové stránky mohou být stejně dobře provozovány odkudkoliv ze zahraničí.

  • Zamyslete se nad tím, jak se obchodník prezentuje.

Je vzhled webu, na kterém se chystáte nakoupit, profesionální? Důvěryhodný dojem rozhodně nebudí e-mailové adresy na bezplatných a anonymních serverech typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz a podobně. Stejně tak, je-li web umístěn na bezplatném hostingovém serveru, není to znak profesionality.

  • Jsou ceny nápadně nízké?

Pokud jsou ceny v daném internetovém obchodě nápadně nižší než o konkurence, je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Může tomu tak být i proto, že se jedná o podvodný e-shop, který zboží nedodá, nebo je zboží padělkem.

  • Publikuje internetový obchod řádné obchodní podmínky?

Obchodní podmínky by měly být snadno dostupné. Ve vlastním zájmu se s nimi seznamte. Ověřte si, zda obchodník řádně informuje například o právu na odstoupení od smlouvy nebo o odpovědnosti za vady zboží.

  • Požaduje internetový obchod platbu předem?

Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku s příslibem, že Vám v budoucnu dodá věc. Na internetu tak však řada uživatelů činí. Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným dodavatelem. Při platbě systémem Paypal či platební kartou existují nástroje, kterými se lze domoci vrácení peněz, pokud obchodník zboží nedodá. Nevyplatí se však na ně stoprocentně spoléhat. Především údaje o platební kartě je třeba chránit. Zvlášť podezřelý je požadavek na platbu systémem Western Union. U bankovních převodů nikdy nezasílejte peníze na účty soukromých osob, pokud se nejedná o účet prodávající firmy či společnosti.

Zdroj: ČOI

Ať se nespálíte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

