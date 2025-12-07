Na tyhle e-shopy si dejte pozor, varuje ČOI. Tady je seznam

Kde před Vánoci – a ani ve zbytku roku – raději nenakupovat, pokud nechcete přijít o peníze? Pomoct vám může seznam rizikových e-shopů od České obchodní inspekce.
ČOI na svém webu zveřejňuje seznam internetových obchodů, které považuje za rizikové. Nejčastěji z toho důvodu, že e-shop neplní povinnosti podle zákona – především informace o provozovateli.
„Přestože seznam průběžně aktualizujeme, v žádném případě se nejedná o úplný výčet rizikových e-shopů. Skutečnost, že internetový obchod není na seznam zařazen, neznamená sama o sobě, že nákup je bezpečný,“ upozorňuje ČOI.
Níže přinášíme přehled e-shopů, které ČOI přidala na svůj seznam v posledních dvou měsících. Přímo na webu ČOI jich najdete mnohem víc, je tam přehled za posledních více než pět let – i s možností snadného vyhledávání.
- czech.shoppingnexa.com: Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva (přidáno 28. 11. 2025)
- mallinna.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 11. 2025)
- prahakrasa.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 11. 2025)
- cz.memorylight.eu: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 11. 2025)
- soveracz.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (26. 11. 2025)
- praha-couture.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
- zuzana-praha.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
- alena-praha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
- swiftdeal.club: Internetový obchod sice kontaktní údaje v obchodních podmínkách uvádí, nicméně se jedná o zneužité kontaktní údaje oficiálního prodejce Hanibal sport s.r.o., provozovatele webu www.hanibal.cz. (20. 11. 2025)
- cleanseller.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (20. 11. 2025)
- kafkapraha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (19. 11. 2025)
- velorapraha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (18. 11. 2025)
- onrunningofficial.myshoplaza.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (18. 11. 2025)
- modovaprague.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (15. 11. 2025)
- detnnd.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (15. 11. 2025)
- vsintace.top: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (14. 11. 2025)
- izyurvfln.top: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (14. 11. 2025)
- marekmoda.cz: Internetový obchod sice kontaktní údaje uvádí, nicméně uvedené kontaktní údaje se nepodařilo dohledat v nizozemském obchodním rejstříku. (14. 11. 2025)
- janabrno.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (13. 11. 2025)
- liviastyl.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (13. 11. 2025)
- mallinna.it: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (12. 11. 2025)
- vintedworld.store: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (12. 11. 2025)
- vybe.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (11. 11. 2025)
- 4camclearancesale.com: Internetový obchod sice kontaktní údaje v obchodních podmínkách uvádí, nicméně jedná se o zneužité obchodní podmínky oficiálního webu www.hudy.cz, včetně jeho kontaktních údajů. (11. 11. 2025)
- perla-brno.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (7. 11. 2025)
- norelloo.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
- megaslevy.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
- wrmfw.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
- sikstylpraha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
- svetlo-styl.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
- clarella.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
- mala-praha.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (3. 11. 2025)
- nutrisuper.cz: Provozovatel je sice znám, ale prezentuje se jako subjekt se sídlem mimo území EU a zároveň na neuvádí žádné informace vyžadované právními předpisy (např. formou obchodních podmínek). (30. 10. 2025)
- cz.huawint.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (29. 10. 2025)
- libuse-praha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (29. 10. 2025)
- zitav.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (29. 10. 2025)
- rotto-garage.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (28. 10. 2025)
- cicibansale.club: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (23. 10. 2025)
- carharopa.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (23. 10. 2025)
- orisalecabestblzmbusi.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
- tvincepro.lol: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
- ethingclom.monster: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
- noolacz.eu: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (22. 10. 2025)
- anezka-brno.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (21. 10. 2025)
- dealsllovers.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (16. 10. 2025)
- taschenz.shop: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (9. 10. 2025)
- krasiva.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (9. 10. 2025)
- hoka-boty.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (8. 10. 2025)
- hana-praha.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (6. 10. 2025)
- prag-outlet.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (6. 10. 2025)
- owalacz.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (2. 10. 2025)
- moda-ostrava.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (2. 10. 2025)
- laviquepraha.com: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (2. 10. 2025)
- purivia.cz: Jako provozovatel není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní… (1. 10. 2025)
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem