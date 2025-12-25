Velký obal, ale půlka je prázdná. Pokutu za plýtvání potvrdil soud

Česká obchodní inspekce (ČOI) dala pokutu 150 tisíc korun výrobci tablet do myčky za to, že používal stejně velká balení pro 80, 65 i 48 kusů. Sankci z listopadu 2022 teď definitivně potvrdil Nejvyšší správní soud.
Výrobce – společnost Henkel – podle inspekce i soudu porušila zákon o obalech, který ukládá povinnost používat co nejmenší obaly, aby nevznikalo tolik odpadu.
Zatímco balení obsahující 80 tablet bylo naplněno z přibližně 82 procent, balení obsahující 65 tablet bylo naplněno ze 72 procent a balení s 48 tabletami už jen z necelých 57 procent.
Podle společnosti Henkel byla pokuta nepřiměřená, protože ustanovení zákona je příliš neurčité. Používání menších obalů – respektive různých velikostí pro různé počty tablet – by prý pro výrobce bylo příliš náročné a neekonomické. Firma zdůrazňovala, že na ochraně životního prostředí a udržitelnosti jí velmi záleží, jak mimo jiné píše i ve výročních zprávách.
Se svými argumenty však společnost neuspěla. Postup České obchodní inspekce loni na podzim podpořil Městský soud v Praze. Firmě nepomohla ani stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu – ten letos před Vánoci pokutu definitivně potvrdil.
Výrobce podle zákona musí zajistit, aby „hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit“.
Pokud by společnost vyráběla jen jedno balení například s 80 tabletami, mohla by ke slovu přijít otázka, co přesně znamená definice „co nejmenší“. Jenže: Výrobce používá obal o shodném rozměru pro 80 tablet, 65 tablet i pro 48 tablet – a z toho je zřejmé, že zákonnou povinnost neplní, konstatovaly soudy.
„Z ustanovení zákona je zřejmé, že velikost obalu je nutné přizpůsobovat balenému množství výrobku. Není-li rozdíl v množství téhož výrobku jen zanedbatelný, nelze používat tentýž (stejně velký) obal, ale je třeba jej úměrně zmenšit,“ uvedl senát Nejvyššího správního soudu vedený Michaelou Bejčkovou. „Pokud sám výrobce vycházel z toho, že pro 80 tablet jde skutečně o co nejmenší obal, muselo mu být zřejmé, že pro 65 tablet, natož 48 tablet (tedy pro výrazně či aspoň nezanedbatelně menší množství), je obal zbytečně velký,“ dodal senát.
U soudů neobstál ani argument, že při přepravě nebo další manipulaci s výrobkem se obaly postupně stlačují. Jestliže je krabice dostatečná pro balení 80 tablet, logicky by pro 48 tablet stačila menší. Nic na tom nemění ani fakt, že zákon blíže neurčuje, jaké zaplnění obalu je ještě přijatelné a jaké už je považování za plýtvání nebo matení spotřebitele. I při respektování toho, že obal musí splňovat požadavky na bezpečnost a hygienu, je zřejmé, že menšímu obsahu stačí menší obal než většímu.
Výrobce argumentoval, že (jednotné) rozměry obalů jsou ovlivněny především balicím procesem na výrobních linkách. Zmenšení obalu na výrobní lince podle něj vede ke ztrátám při plnění obalů, jejímž výsledkem je větší produkce odpadu. Dále je nutno vzít v potaz i další funkce obalu, a to ochranu výrobku, logistiku, prezentaci, marketing, uvedla firma.
Podle soudů však výrobce pro svá tvrzení, že nelze bez značných problémů s ohledem na proces výroby a balení přejít k menším velikostem obalů, nedoložil důkazy. Cílem zákona, který vychází z unijní směrnice, je navíc právě snaha, aby firmy těmto požadavkům přizpůsobily i výrobu.
ČOI může v daném případě uložit pokutu až 500 tisíc korun. Pokuta v tomto případě – 150 tisíc korun – tak podle soudů není nepřiměřená. Společnost Henkel ČR měla za rok 2021 zisk 146,6 milionu korun, obrat přesáhl šest miliard.
„Velikost obalů je zajímavé téma nejen z hlediska zákona o obalech, ale i z pohledu nekalých obchodních praktik. Například fenomén takzvané smrskflace (shrinkflation) – zmenším množství výrobku, ale velikost obalu i cenu zachovám,“ komentoval loni pokutu Vlastimil Turza, tehdejší šéf právního oddělení České obchodní inspekce. Samotný spor se nicméně týkal jen zákona o obalech, ne případných nekalých praktik.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem