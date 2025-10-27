Peníze.cz
Zdražili vám internet, mobil nebo účet v bance? Soud řekl, co musíte vědět včas

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 27. 10. 2025
Mobilní operátor, poskytovatel internetu nebo banka mohou zdražit služby tak, že „navrhnou změnu smluvních podmínek“. Když to včas neodmítnete, má se za to, že souhlasíte. Nový rozsudek Nejvyššího správního soudu zdůrazňuje, jak o tom správně informovat spotřebitele.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Zdražení nestačí oznámit jen v klientské zóně nebo na webu společnosti. Poskytovatel služeb musí spotřebitelům poslat přinejmenším avízo o tom, že takovou informaci do klientské zóny nebo na web umístil.

Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, k němuž se dostal spor telekomunikační společnosti s regulačním úřadem. Podobná zásada funguje také u platebních služeb, tedy u poplatků za bankovní účty, připomíná soud.

Podle soudu nelze předpokládat, že spotřebitel se bude pravidelně přihlašovat do klientské zóny, sledovat tam všechny novinky nebo se průběžně dívat na web společnosti. Poskytovatel služeb mu proto musí poslat adresné avízo běžnými komunikačními kanály, které si s klientem sjednal ve smlouvě (tedy nejčastěji e-mailem, případně klasickou poštou), a to s předstihem podle zákona: měsíc předem u telekomunikací či internetu a dva měsíce u platebních služeb.

Včasná informace je důležitá proto, aby klient, který se změnou smlouvy nesouhlasí, ji mohl včas a bez dalších nákladů vypovědět. Když se včas neozve, předpokládá se pak, že s navrhovanou změnou souhlasí.

Měsíční nebo dvouměsíční předstih není potřeba dodržet, pokud jsou všechny změny jednoznačně ve prospěch klienta – typicky zlevnění služeb nebo zrušení poplatku. Podle zákona o elektronických komunikacích jsou výjimkou také změny čistě administrativní povahy (s neutrálními dopady) nebo na základě změny právní úpravy (příkladem může být zvýšení DPH).

Nekalá obchodní praktika

Konkrétní případ se týkal společnosti, která poskytuje internet a chytrou televizi v Královéhradeckém a Libereckém kraji. V roce 2022 jednostranně změnila smlouvy se zákazníky – informaci o chystaném zvýšení  cen včetně poučení o tom, že spotřebitel má právo smlouvu bez sankcí vypovědět, však umístila jen na své internetové stránky a do klientské zóny.

Až později – společně s pravidelným vyúčtováním – firma poslala informaci přímo jednotlivým klientům e-mailem nebo klasickou poštou. Taková informace už ale nepřišla s nejméně měsíčním předstihem a neobsahovala ani poučení o právu na výpověď smlouvy.

Český telekomunikační úřad pak dal firmě pokutu 1,4 milionu korun. Podle něj jednostranně změnila smlouvy, aniž by „jasným a srozumitelným způsobem informovala zákazníky (…) nejpozději jeden měsíc předem a poučila je o právu smlouvu vypovědět“. Po zákaznících tedy požadovala platbu za službu, kterou si neobjednali, což lze označit za nekalou obchodní praktiku, dodal úřad.

Člověk nemůže všechno kontrolovat

Společnost se s pokutou nesmířila, spor nakonec dostala až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten dal za pravdu Českému telekomunikačnímu úřadu.

Je to pro vaše dobro. Cestovka nutila pojištění, dostala pokutuJe to pro vaše dobro. Cestovka nutila pojištění, dostala pokutu

Pokud firma zveřejní podrobné informace o zdražení (změně smluvních podmínek) jen na svém webu nebo v klientské sekci, musí lidem „adresně sdělit dostupnost těchto informací běžnými komunikačními kanály, což zpravidla bude e-mail nebo dopis zaslaný na smluvně sjednanou (elektronickou) adresu“, konstatoval soud.

„Poskytovatel může nahrát kompletní informaci o změně – včetně všech poučení – do klientské zóny. Zároveň ale musí zákazníkovi včas poslat e-mail nebo dopis ve smyslu: Vážený zákazníku, ve Vaší klientské zóně naleznete důležitou informaci o úpravě ceny služby,“ shrnuje rozhodnutí Vlastimil Turza, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Je možné, aby firma zveřejnila informaci o zdražení nejdříve jen na webu nebo v klientské zóně – a teprve s odstupem o tom adresně dala vědět klientům. Takové avízo ale musí poslat včas, tedy s nejméně měsíčním (telekomunikace, internet) nebo dvouměsíčním (platební služby, banky) předstihem.

Dokonce i v případě, že firma si ve smlouvě se spotřebitelem dohodla doručování přímo do klientské sekce (zóny), musí ho adresně informovat o umístění informace v takové sekci.

Vyplývá to také z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie – to se sice týkalo internetového bankovnictví, ale princip a účel právní úpravy jsou v zásadě stejné, zdůraznil Nejvyšší správní soud.

„Po zákaznících nelze rozumně požadovat, aby pravidelně kontrolovali všechny elektronické komunikační služby v rámci svých smluvních vztahů,“ vysvětlil Soudní dvůr EU.

Nejvyšší správní soud se zabýval jen pokutou od telekomunikačního úřadu, tedy přestupkem poskytovatele služeb. Nevyjádřil se k tomu, jaké důsledky má taková „vada“ ve vztahu ke klientům. „Závěry týkající se možné neplatnosti změny smlouvy jdou nad rámec předmětu řízení a soud se k nim nebude vyjadřovat,“ poznamenal.

Ať se nespálíte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

bankovní poplatky, Český telekomunikační úřad, Nejvyšší správní soud, ochrana spotřebitele, poplatky, poskytovatelé internetu, telekomunikace, zdražování

