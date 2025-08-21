Je to pro vaše dobro. Cestovka nutila pojištění, dostala pokutu

Lidem, kteří si objednali zájezd na internetových stránkách CK Blue Style, přidávala cestovní kancelář do elektronického formuláře automaticky cestovní pojištění.
Například v lednu 2022 při rezervaci zájezdu do Řecka pro dvě osoby v ceně 27 580 Kč přidala do objednávky cestovní pojištění BlueComfort Safe a označila ho jako povinné. Ovšem ne zdarma jako bonus, ale za cenu 2160 Kč pro dvě osoby.
Klienti přitom nemohli pojištění zrušit odebráním z objednávky – mohli ho jen změnit na levnější variantu v ceně 1180 Kč pro dvě osoby.
Česká obchodní inspekce pak společnosti dala pokutu 400 tisíc korun. Vedle přidání pojištění potrestala i další dva přestupky u jiných zájezdů: navýšení ceny o 100 korun v průběhu objednávky a nevystavení potvrzení o reklamaci.
Společnost se bránila tím, že automatické přidání pojištění bylo pro dobro klientů. Ti si podle ní nemuseli být „plně vědomi všech možných rizik případného neuzavření cestovního pojištění“, proto je cestovka takto chrání před případnými vysokými výdaji v případě onemocnění či úrazu.
Pojištění tímto způsobem přidávala jen lidem, kteří si zájezd rezervovali přes internet. Vysvětlovala to tím, že tito zájemci – na rozdíl od nákupu na pobočce nebo po telefonu – nejsou v přímém kontaktu s pracovníkem cestovky, který jim nemůže zdůraznit případná rizika.
Klienti, kteří cestovní pojištění nechtějí, mohli podle cestovky využít buď jiný prodejní kanál (na pobočce či telefonicky), u kterých pojištění přednastavené není, nebo kontaktovat pracovníky společnosti a požádat o odebrání pojištění.
Městský soud v Praze teď pokutu od České obchodní inspekce potvrdil, žalobu cestovní kanceláře zamítl. Na rozsudek upozornil Vlastimil Turza, do poloviny letošního roku vedoucí právního oddělení ČOI a současný člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.
„Automatické přidání pojištění bez možnosti jeho zrušení je nekalou obchodní praktikou podle zákona o ochraně spotřebitele,“ konstatoval soud.
Podle soudu nemuselo být lidem na první pohled jasné, že pojištění není povinnou službou. Pro jeho případné zrušení museli sami napřímo kontaktovat pracovníky cestovky – tento dodatečný krok však může u řady klientů vést k tomu, že si pojištění raději ponechají, přestože by si ho původně sami nesjednali.
„Postup CK byl proto v tomto ohledu problematičtější, než je automatické přidávání zboží do virtuálního košíku v e-shopech, protože v takovém případu bylo možné dodatečné zboží z virtuálního košíku odstranit kliknutím, ne až po iniciaci přímé komunikace s pracovníky e-shopu,“ zdůraznil soud. Dodal, že cena přidaného pojištění je významnou částkou, a to i v poměru k ceně zájezdu.
„Jestliže cestovní kancelář chtěla zajistit náležitou informovanost spotřebitelů o případných rizicích plynoucích z nesjednání cestovního pojištění, mohla postupovat jinými méně invazivními způsoby. Například nakonfigurovat webové prostředí tak, že nepřidá-li si zákazník sám do objednávky cestovní pojištění, objeví se mu vyskakovací okno či výrazný barevně odlišený text, který ho upozorní, že pokud si neobjedná cestovní pojištění u cestovní kanceláře, měl by si ho zajistit samostatně, a uvést výčet případných rizik,“ uvedl soud.
Další možností podle něj bylo, aby se cestovka rozhodla, že cestovní pojištění sice bude povinnou součástí všech online objednávek zájezdů, ovšem pojištění by se muselo promítnout už do nabídkové ceny samotného zájezdu – ne jako dodatečná „povinně volitelná“ služba.
Cestovní kanceláři nepomohla ani námitka, že vlastně není stranou pojistné smlouvy, a proto nemůže být za přestupek postihována. Podstatné podle soudu je, že službu nabízela a prodávala. Šlo o pojištění od ERV Evropské pojišťovny.
Dřívější pokutu potvrdil i Nejvyšší správní soud
Pokuta od ČOI byla relativně vysoká i proto, že cestovní kancelář v nekalé praktice pokračovala přinejmenším v lednu 2022, přestože už za ni dostala jinou pokutu od ČOI dříve. Také tu pak potvrdil Městský soud v Praze, a to v prosinci 2021, tedy ještě před opakovanou kontrolou inspektorů.
S „odvoláním“ proti předchozí pokutě za prakticky stejné jednání (přidání pojištění do objednávky) pak společnost neuspěla ani u Nejvyššího správního soudu. Ten v říjnu 2023 pokutu definitivně potvrdil.
„Zamýšleného cíle mohla cestovní kancelář bezpochyby dosáhnout i jinými způsoby, při nichž nebude spotřebitel uváděn v omyl sdělováním nepravdivých údajů. V katalogu zájezdů lze například poukázat na rizika cestování bez cestovního pojištění a následně nabídnout možnost jeho sjednání. (…) Není však možné nahrazovat projevy vůle spotřebitelů s odůvodněním, že to je pro ně lepší,“ uvedl Nejvyšší správní soud.
Odmítl argument cestovky, že nabídka připojištění je projevem dobré péče, která „předchází negativním sociálním důsledkům, pádu spotřebitele do veřejné sociální sítě, narušení rodinných a sociálních vztahů“.
Podle soudu nebyla cestovka potrestána za nabídku připojištění jako takovou, nýbrž za způsob, jakým ho nabízela. „Znemožnila spotřebitelům se svobodně rozhodnout ohledně toho, zda si připojištění sjednají a s kým, či zda jej vůbec nesjednají a ponesou za tuto volbu sami riziko,“ dodal soud.
Nechtěné přidávání do košíku už zakázala novela
V současnosti už mají spotřebitelé silnější postavení. Automatické přidávání zboží či služeb do objednávky – nehledě na to, že si je kupující může jednoduše odškrtnout z košíku – totiž od ledna 2023 prakticky zakázala novela občanského zákoníku.
I dříve sice zákoník zakazoval „požadovat po spotřebiteli další platbu, než kterou je povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud nedal k této další platbě výslovný souhlas“. Novela však doplnila, že spotřebitel musí dát takový souhlas před uzavřením smlouvy – a především, že „z předem připraveného nastavení, které by spotřebitel musel odmítnout, nelze výslovný souhlas dovodit“.
A co zákon o pojištění?
Česká obchodní inspekce ani soudy neřešily vztah k zákonu o distribuci pojištění a zajištění, jehož dodržování má hlídat Česká národní banka. Prodej pojištění je přitom přísně regulovaný.
Před sjednáním pojištění musí pojišťovna nebo pojišťovací zprostředkovatel zjistit od zájemce informace týkající se jeho požadavků, cílů a potřeb. Teprve na jejich základě mu má „poskytnout doporučení“ a zájemce se pak rozhodne, zda pojištění sjedná.
Zákon zároveň zakazuje prodávat zboží nebo poskytovat služby společně se sjednáním pojištění, pokud pojištění, zboží nebo službu nelze sjednat (koupit, čerpat) i samostatně (odděleně). Výjimkou je pojištění jako doplňková služba ke spotřebitelskému úvěru, k platebnímu účtu nebo investiční službě.
