„Úředník“ volá s lepším důchodem. Podvodníci před Vánoci přitvrzují

Takzvaní šmejdi (neboli podvodníci, kteří zneužívají důvěřivost často hlavně seniorů) jsou v předvánoční době tradičně nejaktivnější.

Dávat si pozor třeba na podezřele nízké ceny v e-shopech, pochybné inzeráty na bazarech nebo podvodné SMS zprávy o přeplatcích tak v těchto týdnech dává ještě větší smysl.

A pozor také na telefonáty falešných úředníků. Právě před nimi teď varuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

„Upozorňujeme na podvodné telefonáty, které jménem České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyzývají k osobní schůzce ohledně lepšího výpočtu blížícího se důchodu,“ varuje sociální správa. Dodává, že pokud se klientům blíží odchod do důchodu a telefonicky je kontaktuje údajný pracovník ČSSZ, je třeba zbystřit. „Volající sám sebe označí za zaměstnance ČSSZ a navrhne osobní schůzku s nabídkou pomoci ohledně lepšího výpočtu důchodu,“ popisuje podvodnou praktiku úřad.

ČSSZ zdůrazňuje, že nikdy nevolá klientům s nabídkou lepšího výpočtu důchodu. Ten se totiž odvíjí od legislativních parametrů. „Pokud mají klienti zájem o poradenství týkající se jejich blížícího se důchodu, doporučujeme jim osobně navštívit kteroukoliv správu sociálního zabezpečení. Návštěvu si mohou objednat na webu ČSSZ Online objednávání na pracoviště,“ připomíná úřad.

Podvodníci vědí, že právě před konce roku řada lidí, kteří mají těsně před důchodem, řeší, zda kdy je výhodnější do penze odejít a za jakých podmínek.

Tohle my neděláme, opakují pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna podobně nedávno varovala před podvodnými e-maily, které pro změná vyzývají k vyzvednutí fiktivních přeplatků.

Zaslaná výzva obsahuje instrukci k rychlému jednání (a to do 24 hodin), jinak oběť přijde o několik tisíc korun údajně přijde. „Jde o další pokus zviklat ty, kteří nad textem váhají. Jediné, co riskují, že přijdou o své vlastní peníze,“ varuje Jan Svoboda z VZP.

„Pokud se přihlásí na zaslaný odkaz, podvodníkům umožní přístup ke svému bankovnímu účtu,“ pokračuje. „Na zprávy nereagujte, přestože působí velmi věrohodně. E-mail obsahuje reálné kontaktní informace VZP ČR, součástí je registrační číslo případu, text téměř neobsahuje žádné překlepy. Jedná se o sofistikovaný podvod,“ dodává Svoboda.

Spolu s vlnou podvodných e-mailů se před blížícími se „svátky klidu a míru“ objevila také další vlna falešných SMS zpráv. Ty jsou rozesílány s příslibem refundace prostředků z Moje VZP.

„Nelze než znovu zopakovat, že pojišťovna žádným takovým či podobným způsobem neoslovuje své klienty, přeplatky nerozesílá a nevyžaduje po nikom přihlášení do internetového bankovnictví,“ dodává Svoboda.

Falešené e-maily vedou

Podle dat Česká bankovní asociace (ČBA) mají lidé nejčastější zkušenost s útokem e-šmejdů nebo pokusem o něj přes e-maily, které se tváří jako zprávy od dopravce, pošty, úřadu nebo jako výhra či dědictví. Osobně se s nimi setkala polovina respondentů.

Dalším hodně využívaným kanálem jsou sociální sítě, chatovací aplikace nebo SMS zprávy a falešné telefonáty. To, že jde o podvod, poznalo podle průzkumu asociace 58 % populace. Jeden z deseti Čechů ale o své peníze při podvodu stejně přišel.

Do konce září 2024 došlo podle údajů ČBA k více než 65 tisícům podvodů, ve srovnání s loňskem jde téměř o třetinový nárůst. Celkový objem peněz odčerpaných e-šmejdy přesáhl miliardu korun.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Podle aktuálního průzkumu Komerční banky a společnosti Visa vzrostl v prosinci počet pokusů o podvod až o třetinu.

„E-šmejdi využívají hektického předvánočního shonu a spoléhají na to, že lidé ve spěchu často ztrácejí obezřetnost. Jejich metody se přitom rok od roku stále zdokonalují a jsou obtížně rozeznatelné, dávno neplatí špatná čeština, na první pohled podvodné odkazy,“ připomíná Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky.

Předvanoční klasickou je tak třeba „pozastavený balíček na cestě“ nebo na „výhodnou vánoční nabídku“. Podvodníci také stále častěji využívají i falešné e-shopy, které slibují značkové zboží za nereálné ceny nebo bazarové podvody, kdy se vydávají za zájemce o koupi a zasílají podvodné odkazy.

Dalším sílícím trendem jsou investiční podvody, které využívají takzvaná deepfake videa a umělou inteligenci. Podvodníci vytvářejí falešné záznamy známých osobností, aby nalákali oběti k investicím do kryptoměn a dalších „zaručeně výnosných“ produktů. Více jsme psali zde: Musk, Pavel i ČEZ. Nahlásit podvodné reklamy nepomáhá. Co dělat?

Jak se chránit?

Komerční banka proto připravila pět základních rad, jak se chránit před podvodníky:

Pozastavený balíček nebo výhodná nabídka? Buďte obezřetní!

Phishingové zprávy často apelují na naléhavost nebo emocionální reakce. Pokud obdržíte zprávu o „pozastaveném balíčku na cestě“ nebo lákavé „výhodné nabídce“, ověřte si pravost odesílatele a nikdy neklikejte na odkazy od neznámých zdrojů. Skutečné doručovací společnosti a e-shopy nikdy nevyžadují citlivé informace přes SMS.

Nenechte se zlákat podezřele levnými nabídkami na falešných e-shopech.

Pokud vás láká značkové zboží za neuvěřitelně nízkou cenu, pozor! Před nákupem na neznámém e-shopu si vždy prověřte jeho hodnocení a recenze. Zaměřte se na zabezpečení stránky (https) a jasné kontaktní údaje. Skutečné obchody se neskrývají.

Bazarové podvody – ověřujte zájemce i kupující.

Na bazarech buďte obzvlášť opatrní. Podvodníci se často vydávají za zájemce o koupi a posílají odkaz na údajnou platební bránu. Vždy ověřte, že jde o zabezpečený web, a nikdy nesdílejte své platební údaje. Naléhavost nebo sliby okamžité platby mohou být varovným signálem.

Deepfake videa: slavné tváře vás k investici obvykle nelákají.

Podvodníci stále častěji využívají deepfake technologie a vytvářejí videa známých osobností, které údajně doporučují investice do kryptoměn nebo jiných „zaručeně výnosných“ produktů. Pokud vám video s oblíbenou celebritou nabízí rychlé zbohatnutí, vždy si ověřte, zda jde o oficiální zdroj.

Spoofing a falešné volání: Nenechte se přesvědčit k převodu na „bezpečný účet“.

Podvodníci používají technologii spoofingu, aby napodobili hlas bankovního pracovníka nebo použili číslo, které vypadá jako oficiální bankovní linka. Pokud vám někdo volá s tím, že je třeba přesunout vaše finance na „bezpečný účet“, okamžitě zavěste a sami kontaktujte banku prostřednictvím oficiálních kanálů.

Projděte si galerii nejčastějších internetových podvodů:

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem